Недострой в Ковалевском парке: что с ним делать?

Недостроенному развлекательному центру в Ковалевском парке уже почти двадцать лет. Периодически он привлекает внимание властей и прессы. Ненадолго. Возможно, теперь этой проблемой займутся всерьез. Причиной стало падение девочки – подростка 14 января с крыши того самого недостроя. Черепно-мозговая травма, переломы позвоночника… Городской голова Андрей Райкович поручил навести порядок, разобраться со всеми парковыми проблемами. Тем временем известный в городе спортсмен, тренер чемпионов по джиу-джитсу Евгений Скирда заявил о готовности сделать из незавершенного сооружения спорткомплекс. Вот только понять бы, кому оно принадлежит…

Новейшая история этого места (раньше, в советские времена, там была дискотека, называемая в народе «Клетка») началась в 1998 году. Как в свое время рассказывали в интервью «УЦ» глава Ленинского райисполкома Валерий Манухин и директор парка в девяностых Александр Шутко, парк был «чемоданом без ручки, который нести невозможно, а выбросить жалко». Шутко говорил: «Принятое мною в 1998 году хозяйство было в плачевном состоянии. Со стороны улицы Фрунзе местными жителями была образована огромная свалка, на остальной территории – место для выгула собак. Молодые мамы с колясками в парк не ходили. Туда вообще было страшно зайти, особенно в темное время суток».

Коммунальное предприятие «Ковалевский парк» было хозрасчетным, сначала на балансе горисполкома, но тот передал его Ленинскому райисполкому. Понемногу начали наводить порядок, рассказывал Шутко, восстановили площадки, но денег не было, зарплату выдавали «макаронами». Тогда и отдали в аренду площадку предпринимателю Сергею Устянскому. Сначала только танцплощадку. А спустя некоторое время и весь целостный имущественный комплекс КП «Парк культуры и отдыха «Ковалевский»» депутаты райсовета передали в долгосрочную аренду на 49 лет Устянскому.

Согласно договору аренды парком и земельным участком в 7,5 гектара в течение этого срока должен заниматься, поддерживать порядок частный предприниматель. И только спустя 5 лет после заключения договора он должен будет выплачивать 500 гривен в бюджет города ежемесячно. Ошибки нет – 500 гривен. 49 лет. Условия, мягко говоря, льготные. Не удивительно, что сразу же делом заинтересовалась прокуратура и, как говорили в то время, крови попила из предпринимателя немало.

А сам Сергей Устянский замахнулся на крутой масштаб преображения парка. Начал на месте бывшей танцплощадки строить мощный комплекс, где и клуб должен был быть, и кафе, и бильярд и т.д. и т.п. Плюс новые аттракционы, шахматный клуб и арка на входе, как было когда-то. И даже восстановить легендарный фонтан с мальчиком с лебедем брался арендатор. Устянский залил каток в 2008-м, собирался открыть школу фигурного катания. Но не рассчитал свои силы и вынужден был строительство заморозить…

В феврале 2010-го, спустя 10 с лишним лет аренды парка, городской голова Владимир Пузаков поднял вопрос о возврате парка в управление органов местного самоуправления «в связи с неисполнением арендатором взятых обязательств». Устянский все уже понимал и согласился вернуть парк общине, но только с условием оставить ему недострой развлекательного центра и летнюю площадку, где он устроил каток. Пузаков категорически отказал. В итоге город и арендатор расстались мирно, без судов, которые могли бы тянуться годами.

Было создано коммунальное предприятие «Ковалевский городской парк культуры и отдыха». Но уже в октябре 2003 года это КП было ликвидировано, парк был признан банкротом с большими долгами перед налоговой, пенсионным фондом, центром занятости, «Кировоградоблэнерго», по зарплате сотрудникам. Из движимого имущества, которое можно было бы реализовать, на балансе парка был лишь польский микрогрузовичок «Тарпан», да и то его не нашли.

А потом парк просто как бы завис в воздухе. Считался городским имуществом, но без конкретного управляющего. Лишь спустя годы парк постепенно начали переводить на баланс конкретного коммунального предприятия «Кировоград – Благоустрий» (в структуре управления ЖКХ). В 2001 году этому КП передали детскую игровую площадку в парке, в 2012-м – асфальтную площадку площадью 1200 квадратных метров (центральную площадь) и три нежилых помещения под кодами ЛЛ1, А, и Г (так они обозначены в реестре городского имущества). Это летняя площадка, административное здание, и кафе «Мария» (вывеска до сих пор, кажется, есть), и туалет. В 2014-м на баланс этого КП была принята скейт-площадка. Недострой КП на себя брать не захотело: кому оно надо, такое счастье?

Ну так а что все же с этим недостроенным развлекательным комплексом?

После того, как в марте 2010 года неизвестные вырезали металлическую опору здания, оно было признано аварийным Государственной архитектурно-строительной комиссией в Кировоградской области. Горисполком собирался подавать в суд требование о признании имущества бесхозным и передаче его в коммунальную собственность. Но как-то руки не дошли. Хотя объект был законсервирован, насколько возможно (заложили ходы-выходы).

Волей-неволей за зданием немного присматривает «Кировоград-Благоустрий», хотя оно им и не надо. Здание реально является бесхозным. Так что, вероятно, после согласования с департаментом культуры, туризма и культурного наследия (парк является памятником садово-паркового искусства местного значения) городской совет может решить судьбу недостроя. Ну, или все же для полной определенности провести через суд решение о признании здания бесхозным. И отдать тем же спортсменам.

Делать что-то надо. Два года назад дошло до того, что бомжи возле одного из проломленных ими проходов внутрь соорудили настоящий очаг и среди белого дня варили какую-то баланду. А неподалеку – мамы с детьми, спортсмены и бойцы соседних частей на спортплощадке, подростки на спортивных велосипедах на скейт-площадке. Нехорошо…