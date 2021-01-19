Значну частину понеділкової апаратної наради спеціалістів виконкому та Кропивницької міської ради мер Андрій Райкович присвятив проблемам сьогодення загальноукраїнського характеру, але їх розв’язання лежить у сфері відповідальності міської ради. Точнісінько в відповідності з приказкою «Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих». Глибинний зміст приказки доволі простий – потрібно гребти самим!

Наразі завдання номер один визначила природа, тобто різке похолодання, тому потрібно зробити все необхідне для унеможливлення випадків замерзання безхатченків – обладнати пункти обігріву, контролювати місця скупчення осіб без постійного місця проживання. Ця робота перебуває в зоні відповідальності поліції, надзвичайників і деяких соціальних установ.

Морози негативно позначаться й на формуванні вартості комунальних послуг. Андрій Райкович досить образно прокоментував соціальну напругу, викликану постановами про збільшення вартості енергоносіїв: «Градус максимальний. Не від великого розуму, та ще в локдаун – нате вам, люди, нові тарифи». Справа ускладнюється ще й тим, що тепловики січень відпрацювали на старих тарифах, а платити за газ потрібно буде за новими цінами. Це стосується і абонентів, оскільки доведеться корегувати вартість послуг у бік збільшення.

На цьому тлі загострюється питання відповідальності теплогенеруючого підприємства та водопровідно-каналізаційного господарства, які зосереджені на латанні дірок, а не на розробці системної, хоча й фрагментарної заміни найбільш ушкоджених ділянок інженерних мереж. Мер вважає, що багатомільйонні дотації з міського бюджету потрібно використовувати ефективніше, навіть в умовах дефіциту платежів від населення, а фонд заробітної плати працівників КП «Теплоенерго» має формуватися з надходжень за надану послугу. У контексті неефективного господарювання було вкотре наведено приклад непрофесійного підходу до проведення аварійних робіт на водопровідних чи теплових комунікаціях та ігнорування вимог до відновлення дорожнього покриття.

Усе це ускладнює й без того напружену бюджетну атмосферу, бо призводить до незапланованих витрат на ліквідацію наслідків безгосподарності. Локдаун і карантинні обмеження негативно вплинули як на економіку, так і на купівельну спроможність населення, але допомоги від держави Україна чекати не доводиться. Єдина надія – на активізацію роботи з інвестиційними організаціями та фондами різної форми підпорядкування. Андрій Райкович закликав керівників управлінь активізувати роботу по формуванню якісних, підкріплених розрахунками проєктів модернізації чи розвитку, які б могли розраховувати на грантове фінансування. Це набуває особливої актуальності в умовах прямого діалогу з міжнародними фондами: «Місто Кропивницький виявилося одним з 5 міст України, які перемогли в програмі USAID. Ця програма контролюється урядом США, і Кропивницька міська рада отримає якісну експертну допомогу. На минулому тижні я брав участь у спілкуванні з послом США Крістін Квін, і серед найголовніших меседжів – якраз тісна співпраця з програмою USAID, у тому числі й у рамках проекту „Енергетична безпека”. Ми вже почали діалог з питань грантової підтримки паспортизації системи теплопостачання».

Мер назвав можливість участі в тепломодернізації проєктом №1, який може стати для міста подарунком, але вся справа в тому, наскільки ми готові його отримати. Наразі всі керівники напрямків повинні на ділі доводити свою професійну спроможність у вирішенні практичних питань забезпечення життєдіяльності, особливо в житлово-комунальному секторі.