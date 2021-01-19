Избит за быт?

Новый год по старому стилю в Кропивницком начался с сообщения об избиении депутата Кропивницкого горсовета Максима Линченко, представителя фракции ОПЗЖ. Как правило, случаи нападения на политиков находятся на особом контроле как прессы, так и властей, в том числе и правоохранительных органов. Несколько таких резонансных избиений уже случалось в истории нашего местного политикума, но они как-то тихо сходили на нет, без информации, кто, зачем и как наказан. Редакция «УЦ» практически сразу получила достаточно подробный комментарий.

Впервые сообщение об избиении депутата появилось на партийном сайте ОПЗЖ 15 января, откуда его растиражировали СМИ. По официальной информации, инцидент случился еще 12 января, он зафиксирован в Едином реестре досудебных расследований ГУНП в Кировоградской области по ст. 122 ККУ, ч.1. По горячим следам удалось установить, что Максим Линченко проходит лечение в отделении нейрохирургии областной больницы, его состояние средней тяжести, он в сознании, хотя некоторые СМИ сообщили о тяжелых травмах. Впрочем, сломанный нос нельзя назвать незначительной травмой.

Депутаты городского совета прошлого созыва говорят о Максиме Линченко преимущественно положительно: неконфликтный, спокойный, всегда поддерживал политику своей фракции, каким-то активным бизнесом вроде не занимался, работал преподавателем в техуниверситете, на хорошем счету. В общем, как бы бить не за что, тем не менее, такая неприятность.

Некоторые детали дела раскрыл лидер областной организации ОПЗЖ Вадим Волканов. Он сразу подчеркнул, что в случившемся нет никакой политики: «Нет абсолютно никакого политического подтекста. Это все произошло на бытовой почве. Ситуация не поддается, честно говоря, пониманию. Человек, который нанес повреждения – бывший студент технического университета Александр Д. Если не изменяет память, Максим Дмитриевич вел у него какие-то предметы. Что произошло? Сложно сказать. Александр нанес удар нашему депутату, Максим Дмитриевич потерял сознание. Потом бывший студент помогал транспортировать Линченко домой, откуда его жена вызвала “скорую помощь”, и Максима Дмитриевича отвезли в областную больницу. Слава Богу, что очень серьезных повреждений не нанес. Состояние на сегодняшний день удовлетворительное, я был у него, разговаривал с ним».

По словам Вадима Волканова, нападавший сам поехал в полицию и сделал признательные показания о личном конфликте. Он раскаивается, говорит, что был неправ, готов компенсировать медицинские издержки, тем не менее, полиция проводит расследование. Случай непонятный, потому что нападавший почти всегда был сдержанным, но что-то случилось, что тяжело объяснить. Вадим Волканов считает, что это «чистая бытовуха, все произошло в состоянии аффекта, но, тем не менее…».

По всему выходит, что причиной нападения стал какой-то личностный конфликт, который заставил Александра Д. ударить своего бывшего преподавателя, к тому же значительно уступающего ему в телосложении и физической подготовке. Кстати, после инцидента нападавший на руках отнес жертву к автомобилю. Наверное, это ему зачтется…