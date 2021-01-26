Очередное «покращення»

На минувшей неделе пресс-служба ОКВП „Дніпро-Кіровоград” сообщила, что в условиях карантинных ограничений будет изменен формат работы контролеров и слесарей водоизмерительной мастерской на более удобный.

Теперь, заметив в дверной глазок, что человек, назвавшийся контролером водоканала, держит в руках тетрадь, можете не открывать. Настоящий контролер будет держать в руках смартфон или телефон, впрочем, это одно и то же. С его помощью контролеры смогут как снимать показатели, фотографируя их, так и обмениваться информацией с абонентскими отделами и самими абонентами. По задумке разработчиков идеи, такое новшество позволит максимально упростить коммуникацию между потребителем и контролерами. Им кажется, что так у потребителей будет меньше поводов посещать абонотдел, а контролер или слесарь за счет оперативной работы с гаджетом сможет обслужить больше клиентов.

В сообщении пресс-службы указывается, что в результате нововведения ожидается значительная экономия времени и расходных материалов на печатание бумажных ведомостей, а также на их обработку, причем эти „переваги” повторяются в разных сочетаниях несколько раз. Хотя для нас важнее то, что благодаря контролерскому смартфону мы можем увидеть состояние платежей или получить какую-то справку, за которой ходим в сервисный центр, не выходя из квартиры. Правда, для этого следует дождаться контролера. Наверное, они могли бы присылать и уведомление на телефоны абонентов, но это пока пожелания. Опять же, не все так однозначно и в вопросах экономии средств.

Генеральный директор предприятия Роман Илык считает, что современные технологии необходимы в любом случае: «Наші контролери тепер будуть ходити з телефонами, але при цьому завдяки мобільному додатку вони матимуть вичерпну інформацію про стан розрахунків, оплати і так далі. Але незважаючи на наявність даних в електронній системі обліку, контролери продовжуватимуть ходити по квартирах, оскільки потрібно знати кількість спожитої за відповідний період води. Порядні абоненти про це повідомляють телефоном, але тисячі людей цього не роблять і не збираються робити. До них треба прийти і зняти показники або нагадати, що потрібно платити. За законом контролери мають перевіряти лічильники абонентів як мінімум один раз на рік. Щодо економії коштів, то придбання смартфонів – це разові витрати з розрахунку 3,5 тисячі гривень на одного контролера. Але ми маємо пам’ятати, що це значна економія часу, оскільки не потрібно заповнювати документи вручну, тому він зможе обійти більше квартир. Це і економія на заробітній платі за рахунок ефективнішої роботи контролерів, до того ж не потрібно щодня друкувати кожному по 10-20 сторінок відомостей. Кількість смартфонів відповідає кількості контролерів і слюсарів водомірної майстерні, це близько 130-ти гаджетів. Щодо закидів про кошти споживачів, скажу, що можна робити все по-старому і носити воду відрами, а можна купити насос і качати воду. От приблизно це так і виглядає».

Наверное, без технологий тепер не обойтись, но если подумать, можно усовершенствовать и это ноу-хау. Почему бы не разгрузить контролеров или слесарей мастерской совсем и передавать на их телефоны сделанную самостоятельно абонентом фотографию счетчика с показателями?