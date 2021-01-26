Самая-самая больница мира

Тема медицины, вакцинации, здоровья вообще стали главными для человечества, отодвинув на второй-третий-четвертый план даже войны, голод, геополитику, соревнование США и Китая и многое другое. В новостях уже год первые сюжеты – о коронавирусе. И все мы знаем лидеров отрасли. По разработке и производству вакцины это, понятно, американская фирма «Пфайзер». По темпам прививок на первом месте Израиль. А какая больница самая известная в мире? Конечно же, это немецкая «Шарите», крупнейшая клиника Европы.

В переводе с французского Charité означает «благотворительность» или «милосердие». Клиника известна далеко за пределами Германии. Больница основана в 1710 году как чумной лазарет (старейшая в Киеве Александровская больница основана 145 лет назад, а «Феофания» – больница министров и депутатов – всего 60 лет назад).

На данный момент «Шарите» является многопрофильным медицинским центром, где оказывают помощь пациентам с самыми разными заболеваниями. В больничном комплексе в целом насчитывается порядка 3000 коек. Здесь работают 13 000 сотрудников и ежегодно проходят лечение около 800 000 амбулаторных и стационарных пациентов.

Здесь лечатся сильные мира сего. Большинство анонимно, хотя папарацци замечали в окрестностях клиник (их около ста во всем комплексе «Шарите»!) и арабских шейхов, и звезд Голливуда, и миллиардеров, и многих политиков. Но приватность – превыше всего.

Некоторые немецкие политики, впрочем, не делают из посещения клиники тайны: так, в 2011 году канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в Charité прооперировали колено, а нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер стал здесь донором почки для своей жены.

Charité неоднократно принимала и зарубежных оппозиционных политиков, привлекая внимание международных СМИ. В 2014 году, к примеру, здесь проходила лечение Юлия Тимошенко. После двух с половиной лет, проведенных в тюрьме, ей был поставлен диагноз «сдвиг межпозвоночных дисков»: экс-премьер Украины могла передвигаться только в инвалидной коляске. Как и остальные зарубежные пациенты, лечение в Германии Тимошенко оплачивала сама. Кстати, она не скрывала факт лечения, есть ее фото с докторами.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес в «Шарите» умер. Последствия коронавируса наложились на общее состояние – в 2014 при покушении ему прострелили легкое и печень. В клинике он пролежал три с половиной месяца.

Последний самый известный пациент клиники – российский оппозиционер Алексей Навальный. Его отравили российским ядом «Новичок», мало у кого есть сомнения, с чьей подачи. Он пролежал Шарите почти пять месяцев. Перелет в Германию оплачивала международная общественная организация «Кино за мир», а там он вроде бы получил статус «гость канцлера», и его лечение оплатила Германия. Это обычная практика – разные немецкие клиники бесплатно, за свой счет, или за счет госбюджета страны протезировали руки и ноги сотне участников АТО.

В «Шарите» работали знаменитейшие ученые, такие как создатель офтальмоскопа для изучения глаз, теории обертонов звука Гельмгольц, Роберт Кох, открывший возбудителя туберкулеза, и многие другие. И сегодня там работают лучшие специалисты Европы.

«Шарите» состоит из более чем 100 клиник и институтов, объединённых в 17 «Шарите» -центров, их общий оборот около одного миллиарда евро в год.

Более половины немецких нобелевских стипендиатов по медицине и психологии ведут свою работу в «Шарите». В клинике – 260 профессоров! Немецкая часть разработок концерном BioNTech вакцины от коронавируса совместно с американской Pfizer проводилась и ведется на базе «Шарите».

С января 2014 года в клинике «Шарите» используется робот-хирург системы Da Vinci последнего поколения. Робот предназначен для минимально инвазивной хирургии грудной клетки, брюшной полости и таза.

Лечиться в «Шарите» – дорогое удовольствие. Только пребывание в любой клинике в сутки стоит 600-700 евро, это одноместная палата уровня трехзвездочной гостиницы с трехразовым питанием. Собственно медицинские услуги оплачиваются отдельно.

300 евро будет стоить обследование и диагностика, если вы пришли и говорите «вот где-то тут чего-то побаливает». Второе мнение другого специалиста стоит столько же или дороже.

Диагностика всего организма на наличие опухолей, – позитронно-эмиссионная томография – стоит в «Шарите» от 1750 до 3 тысяч евро в зависимости от возраста, пола и даже роста и веса пациента и предыдущих диагнозов.

МРТ, магнитно-резонасная терапия, стоит от 650 до 1250 евро. И т.д., и т.п., таких процедур проводятся тысячи, любой анализ – крови, мочи и т.д. – стоит от 40 евро.

И это все еще не лечение, а только постановка диагноза.

А лечение…

Замена клапана сердца стоит 21-22 тысячи евро. Только сама операция. Пребывание, реабилитация, уход, – все за отдельные деньги.

Аорто-коронарное шунтирование – 17500-20000 евро.

Вырезать опухоль кибер-ножом – 7500-11 000 евро. Мастэктомия (при раке груди) может стоить до 12500 евро. Высокодозная химиотерапия с пересадкой костного мозга – 64000-108000 евро.

Пересадка костного мозга от родственного донора при раке крови стоит 145000-225000 евро.

Сколиоз здесь вылечат операцией за 35-40 тысяч. За эти же деньги поставят сверхсовременный биоэлектрический протез руки, почти как у героя Шварценеггера в фильме «Терминатор».

Относительно «недорого» принимают роды в Шарите. От 3000 до 4300 евро.

Лечение коронавируса стоит 5 тысяч евро.

Ну хватит, этот список почти бесконечен, хватило бы на полгазеты. Все равно, увы, большинству из нас такие медицинские услуги недоступны…

Так что желаем вам не болеть и даже знать о таких прекрасных больницах лишь из СМИ.