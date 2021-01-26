В «Оселе» все в порядке

Серьезный общественный резонанс вызвала трагедия, произошедшая в Харькове. В результате пожара, вспыхнувшего в незаконно функционирующем частном пансионате для престарелых, заживо сгорели 18 человек.

Причины пожара будет выяснять государственная комиссия. На местах, в том числе в нашей области, выдаются распоряжения проверить все подобные заведения. А Министерство социальной политики проведет работу по выявлению незаконных учреждений, которые предоставляют соцуслуги по размещению пожилых людей.

В Кропивницком ГСЧС и полиця уже проверили психоневрологический диспансер и приют «Милосердный Самарянин». Но есть еще один – «Затишна оселя», что в Аджамке. Поскольку мы давно и тесно дружим с его директором Валерией Кривошапкой, – справились, как у них обстоят дела.

– Валерия, понятно, что ваш приют легальный, иначе о нем так много не говорили бы. Какая у него форма собственности?

– «Затишна оселя» принадлежит не физическому, а юридическому лицу – благотворительному фонду с одноименным названием. Это неприбыльная организация. В нашем уставе записано, что если я как директор фонда отказываюсь от должности, приют переходит подобной благотворительной организации. То есть его нельзя продать или передать по наследству.

Хочу заметить, что это не хоспис, для организации которого нужна лицензия. У нас просто содержание и уход за старенькими.

– Как вы приспосабливали помещение?

– Согласно всем нормам. У нас был утвержденный проект реконструкции бывшего общежития, есть технический паспорт. Все утверждалось на уровне райсовета и райгосадминистрации.

– Что с пожарной безопасностью?

– Я осознавала, какой контингент будет находиться в приюте, поэтому подошла к этому вопросу очень серьезно. Мы заменили всю проводку, чтобы исключить короткое замыкание. Приобрели три огнетушителя. Есть щит, ящик с песком, инструменты. Запасной выход и план эвакуации тоже присутствуют.

Мы не просто установили пожарную сигнализацию, но и вывели ее на пульт. Это дороже, но я это посчитала нужным и важным. Однажды мы эту систему даже опробовали, сами того не ожидая. Сработала ложная тревога, и пожарная машина немедленно приехала.

– Знаете ли вы что-то о нелегальных домах престарелых?

– Только со слов родственников старичков, которые живут у нас. Говорили, что есть в Бережинке, в поселке Горном, на Кущовке… Но не могу утверждать, что они нелегальные, поскольку там не была. Рассказывали, что туда обращались, но там стоимость содержания в разы больше, чем у нас.

– Как вы считаете, можно было избежать трагедии, которая произошла в Харькове?

– Думаю, да. Надо просчитывать шаги наперед, моделировать возможную ситуацию. Когда мы делали ремонт, мне советовали ставить розетки возле каждой кровати. Но я решила, что одной на комнату, причем возле входной двери, достаточно. Я не разрешаю нашим жильцам пользоваться электрочайниками – на кухне всегда есть кипяток для чая. Не разрешаю электрогрелки и тем более обогреватели – «оселя» отапливается твердотопливным котлом, у нас достаточно дров и угля, чтобы поддерживать температуру, при которой жильцам комфортно.

Многие за эти дни позвонили, чтобы узнать, все ли у нас в порядке. Да, у нас все хорошо. Живем, кушаем, празднуем дни рождения, ждем весну. А Владимир Иванович Остроухов рисует – готовится к очередной выставке.