Зимние вишни локдауна

Странная штука наша медицинская статистика. Нелогичная, но исполнительная. Если ввел Кабмин локдаун, – значит, количество заболевших обязано уверенно снижаться. Даже несмотря на то, что большинство граждан чихать на «жесткий» каранин хотели. Но при этом количество тяжелых больных уверенно держится на одном уровне.

Чтобы объективно оценить результаты зимнего локдауна, редакция обратилась с вопросами к экспертам «УЦ».

– Как вы считаете, дал ли ожидаемый позитивный эффект локдаун «зимних каникул»? Как он отразился на вашей жизни и работе?

Сергей Дьячук, медик:

– Не знаю, какой ожидали позитивный эффект. Глупость полная. Вирус о локдауне не слышал, он как жил, так и живет. Невзирая на локдауны. На работе никак не отразился. На жизни… Пошел в магазин за продуктами, купил. Еще хотел купить блок для бритвы. Продавщица отказала. И кому плохо сделали? Вирусу? Непонятен мне этот локдаун. И прежде всего с точки зрения эпидемиологии.

Николай Цуканов, галерист:

– Локдаун «зимних каникул» превзошел мои ожидания. У нас значительно укрепился иммунитет, но, к сожалению, не к самому вирусу, а к цифрам, которые сыпятся на нас из всех информационных щелей. Этот информационный поток привел к обратному результату. Мы перестали верить в эти цифры и ориентироваться на них.

Если бы у нас на руках была реальная статистика, то, я уверен, в ней бы мы увидели значительное уменьшение приобретаемых масок и дезсредств. Испуг прошел, теперь каждый настраивает личную безопасность по своему восприятию опасности. Это подтверждают и цифры недавнего соцопроса – более 52 % не настроены вакцинироваться, хотя ранее эти цифры, мягко говоря, зашкаливали.

То же происходит в экономике: уже не рассчитывая на правительство, предприниматели перестроились. Нельзя продавать товар? Нет проблем, подходите к кассе, говорите: у меня онлайн-заказ (который никто не делал), платите за него 10 копеек и получайте.

Пока не перестроилась культура, которую первой перенесли в онлайн-режим. Оказалось, что в заведениях культуры вирусы размножаются с огромной скоростью и намного опаснее, чем в супермаркетах, буковелях… Это меня больше всего беспокоит. Ведь без культуры мы вымрем быстрее, чем от вирусов.

Галина Шевченко, журналист:

– Сказати, що Олександрівка суворо дотримувалася карантинних заходів у період локдауну з повною впевненістю не можу . Так, деякі торговельні заклади, що реалізують промислову групу товарів, дійсно не працювали. А деякі все ж все продавали, як кажуть, з- під поли. Принаймні, мені потрібно було купити лампочки для освітлення, то я їх купила.

Знаєте, що найбільше мене обурювало у цей період? Черги біля кас в одному з супермаркетів, де ніхто і не думав дотримуватися якоїсь дистанції. Хоча це спостерігалося і до, і під час, і, напевно, буде й після локдауну.

Покупці просто «лізуть» один на одного. Впевнена, так роблять ті, хто ще не зустрічався з коронавірусом або коронавірусною пневмонією. Моя сім’я це пережила дуже тяжко, тому я стараюся за метр ні до кого не підходити і не дозволяю підходити до себе. А коли роблю зауваження дотримуватися дистанції, то це ой як покупцям не подобається!

Наша редакція у січні працює у звичному режимі. Як і раніше, у приміщення можна заходити лише у медичних масках. На період локдауну ми могли б просто зачинити двері на ключ і спокійно працювати у приміщенні. Але… Біля двохсот передплатників одержують газету безпосередньо у редакції. Для них ми «виділили» лише годину, коли вони можуть зайти. Але люди різні – хтось забув, хтось запізнився…

А показники кількості хворих на коронавірус у січні, у порівнянні, приміром, з груднем, на Олександрівщині дійсно-таки зменшилися. Це зазначив головний лікар Олександрівського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Зубаха. Він додав, що у районі позитивний ефект від запровадженого з 8 по 24 січня локдауну все ж відчувається.

Виктор Душак, ресторатор:

– Ожидание смерти хуже самой смерти. Мы все время ждали, каждый месяц, начиная с сентября, что нам введут локдаун. И это ожидание все больше и больше напрягало людей. Соответственно, они все больше и больше зажимались, и продажи падали с каждым днем. В локдаун вообще все замерло, и мы остались фактически на бобах. Благо, что некоторые владельцы помещений пошли на уступки, и аренда уменьшилась, но уже не так, как в первый локдаун. Арендодатели не так испугались этого, но все равно дали скидку, зато народ… его активность равна нулю. Поэтому, как выживем, как многие выживут, я не знаю.