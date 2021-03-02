Кнут и пряник 3.0

В детстве, когда мы играли в футбол на площадке перед магазином на улице Гайдара, правила были незыблемы. Три корнера – пеналь, стена магазина (ой, витрины тоже) – часть площадки, на дороге не играем – там аут. Но, когда к нам приходили соседские команды, всегда находился пацан, который начинал качать права и пытался оспаривать наши правила.

Таких пацанов не любили. На нашем поле они не задерживались.

Весь мир уже второй месяц выдыхает после игры такого пацана – экс-президента США Дональда Трампа, – привыкая заново к классическим американским правилам ведения дел.

На протяжении последних лет пятидесяти (а точнее, со времени сброса с корабля современности Ричарда Никсона) Соединенные Штаты Америки, руководствуясь во внешней политике двумя стратегемами «Америка превыше всего» и «Это сукин сын, но это наш сукин сын», в тактике общения с другими странами предпочитали одновременный показ кнута и пряника. То есть враги США всегда были не более чем заблудшими в темноте веков варварами, которым параллельно с ковровыми бомбардировками или экономическим эмбарго всегда демонстрировался Светлый Путь Демократии.

Трамп же вдруг вернул правила девятнадцатого века: враги – это враги, на границе с Мексикой должна быть стена, Китай – это реальная угроза навсегда, «Северный поток-2» не должен быть достроен.

Архаика всегда проигрывает, а если выигрывает, то крайне ненадолго. В этом плане Трамп был обречен. Но, как ни парадоксально, за время его правления, похоже, успела стать пыльным раритетом и старая добрая тактика сменивших рыжего ковбоя демократов.

Итак, какими были первые шаги администрации Байдена на мировой арене?

После восстановления дотрамповского статуса США в мировых организациях и международных договорах о безопасности новая администрация произвела замену главного Серого Волка в вечной сказке. Китай снова ушел на позиции «наш незаметный противник», а в главные злодеи мира предсказуемо вернулась Россия. Байденовцы реанимировали старые дела по вмешательству путинских соколов в американский избирательный процесс, готовят новые санкции по делу Алексея Навального, на трибуну Белого Дома вернулась любимая женщина российской антиамериканской пропаганды – Джейн Псаки.

Но вот другая сторона медали – пряник. Не для Путина, но для своих партнеров в Европе – Германии и Франции. Байден явно смягчил напор по линии газопровода «Северный поток-2». Санкции Трампа в сторону этого гигантского экономического проекта вызывали зубовный скрежет в Париже и Берлине (особенно в условиях холодной зимы 2020-21), но были логичны – экс-президент защищал свое староэнергетическое лобби, демократы же – сторонники «зеленой» энергии, на чаше весов интересы Макрона и Меркель на данный момент значат больше, чем доходы американских добытчиков сланцевого газа (а они еще в большинстве своем – спонсоры республиканцев, хе-хе).

На недавнем собрании Республиканской партии, ежегодной Конференции консервативного политического действия, прошедшей в этом году в Орландо из-за мягких противоэпидемических ограничений в штате Флорида, Дональд Трамп уже назвал Джо Байдена «худшим президентом в истории», попеняв старичку, в частности, за то, что заявления новой администрации в области энергетики максимально взвинтили цены на энергоносители в мире, спасая этим прихрамывающую российскую экономику.

Но новая энергетическая политика – один из базовых принципов предвыборной кампании демократов. Однако будут ли соблюдаться такие принципы на деле?

Например, в пику жесткой иммиграционной политике Трампа Байден обещал в первые сто дней своего правления не депортировать ни одного эмигранта. А вот факт правления – уже в первые 29 дней иммиграционные службы депортировали 26 248 человек. Это 905 человек в сутки. И на 286 человек больше, чем Трамп в первый год своего правления.

Кстати, рекорд по депортациям принадлежит администрации Обамы-Байдена. В 2012-м году она депортировала 409 849 человек. Более 3,2 миллиона человек с 2009-го по 2016-й год. Это больше, чем депортировали ВСЕ американские президенты, вместе взятые, за весь ХХ век.

Но, безусловно, ярчайшей иллюстрацией политики кнута и пряника стали, как обычно, события в многострадальном ближневосточном регионе.

Вариация 1 – «Пряник, потом кнут». Администрация Байдена заявила о том, что готова вернуться в антиядерное соглашение по Ирану и смягчить санкционное давление взамен на очередные уступки Тегерана. Ответ на предложение Вашингтона, видимо, задержался в пути, и США нанесли удар по иранским силам в Сирии (откуда Трамп официально ушел в свое время)

Вариация 2 – «Кнут, потом пряник». 26 февраля офис директора Национальной Разведки США издал отчет о деле похищения и убийства проживавшего в США саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018-м, где прямо обвинил в организации убийства наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. В связи с публикаций отчета Госдепартамент ввел визовые санкции против 76 подданных Саудовской Аравии. Но не против самого принца. Пряник вкусный, но больно плохо пахнет, о чем Госдепу быстро и нетактично намекнула демократическая пресса во всем мире. Опять «наш сукин сын»?

Безусловно, внешняя политика администрации демократов является куда более предсказуемой, читаемой не только союзниками США (число коих в мире за последнее время значительно уменьшилось), но и соперниками, чем дикая пляска ума Дональда Трампа. Другой вопрос – насколько набитые за полвека алгоритмы сработают в мире ковидной пандемии, новой этики и метамодерна как новой культурной реакции. Пока работает не очень, на внутреннем политическом рынке Байден уже вынужден предлагать чисто популистские акции как левого содержания (двухтриллионнодолларовый план по выводу США из экономического кризиса, с абсолютно неприемлемым для работодателей страны тезисом о двукратном повышении минимальной почасовой оплаты), так и правого (отказ делиться вакциной от ковида с другими странами, пока все американские граждане не будут привиты. Более того, американцев начинают лупить их же пропагандистским оружием – официальный Пекин анонсировал отчет о нарушениях прав человека в США за 2020 год.

…Тогда, в моем детстве, мы все же вынесли мячом витрину магазина, и нас месяц гоняли, не давая играть в футбол. А потом все снова наладилось. С весной вас, дорогие любители международной политики, малой частью которой является каждый из нас.