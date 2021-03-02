Мусорьте правильно!

С 1 марта в Кропивницком – новшества в сборе бытовых отходов, мусора. В десяти точках города установлены крупногабаритные контейнеры специально для сбора именно крупногабаритного мусора.

Ну кто в спальных районах не видел возле площадок для сбора мусора выкинутые диваны и матрасы, какие-то кирпичи и куски бетона, образовавшиеся при ремонте? Или обломки старых окон, которые притащил счастливый обладатель новых металлопластиковых? Чего только не тащат на мусорки… И хорошо еще, если хоть рядом где-то с контейнерами выбрасывают. А часто могут и пару сотен кило битого кирпича, плитки, бетона кинуть в контейнер. И что дальше? Подъезжает спецмашина, манипулятор захватывает контейнер для опорожнения его в кузов, а у контейнера под весом тяжелого и негабаритного мусора просто вываливается дно. Каждый год много десятков контейнеров ломается из-за этого.

Поэтому наш оператор по обслуживанию бытовых отходов «Экостайл» решился на пилотный проект по сбору крупногабаритного и тяжелого мусора.

«Мы решили в десяти самых проблемных точках, где обычно образуются стихийные свалки крупногабаритных отходов, поставить контейнеры-бункеры объемом в 7,5 метров кубических, чтобы люди научились разделять отходы на элементарные виды и не создавать горы мусора прямо на контейнерных площадках», – говорит директор ООО «Екостайл» Елена Домбровская.

В компании понимают, что просто поставить контейнеры мало. Поэтому будут вести широкую информационную кампанию по повышению сознательности граждан. Дело в том, что эти контейнеры, точнее их содержимое, будет вывозиться по мере заполнения контейнера. Это может быть неделя, может быть две, может, месяц. После Нового года может быть и один день – народ накидает елок. Опыт покажет. Самое главное, чтобы в контейнеры не выбрасывали то, что специалисты называют отходами ежедневного вывоза.

А то мы знаем наших людей – если большой контейнер будет по дороге, до него будет на пять метров ближе, чем до обычного, то вполне пакет с картофельными очистками и шкурками от бананов может полететь в контейнер для строительного крупногабарита…

В такие контейнеры запрещено выбрасывать твердые бытовые отходы, вторичное сырье, останки животных, отходы жизнедеятельности животных, медицинские и фармацевтические отходы, масла и жиры, токсичные отходы, заполненные емкости, лакокрасочную продукцию, лампы люминесцентные, жидкие отходы, бытовую химию, отходы, загрязненные машинным маслом, аккумуляторы кислотные отработанные, оргтехнику и электрические узлы, все виды взрывоопасных отходов.

Каждый месяц работы пилотного проекта обойдется в 120 тысяч – это аренда контейнеров и собственно обслуживание. Длиться он будет полгода. По итогам спецы проанализируют – а надо ли оно горожанам, вырастет ли культура обращения с отходами. Если все будет нормально, то контейнеры уже закупят, до сорока штук, и дальше схема будет работать всегда.

Подобная практика использования крупногабаритных контейнеров успешно применяется в Одессе, Днепре, Харькове, Кременчуге, Виннице. Пойдет ли у нас – покажет время.

«Проект будет обречен, если люди будут выбрасывать в контейнеры-бункеры бытовые отходы, ведь логистика предусматривает вывоз таких контейнеров не более двух, в отдельных точках трех раз в месяц. Это сложный процесс, который требует четкого соблюдения правил. Если листья или бытовые отходы будут лежать в бункере две или три недели, особенно летом, – это будет нарушением санитарных норм, и мы вынуждены будем отказаться от дальнейшего внедрения проекта. Поэтому просим всех горожан присоединиться к распространению абсолютно простых правил и сделать наш город еще на шаг ближе к экологически осознанному хозяйствованию», – говорит директор Домбровская.

Список адресов, по которым уже установлены такие контейнеры:

Попова, 15, корп.2

Пацаева, 10

Героев Украины, 30

Попова, 26, корп.3

Университетский, 23, корп.1

В. Никитина, 15

Шульгиных, 39

Ю. Олефиренко, 18

Мира, 8

Вокзальная, 26, корп.3.

Люди, поддержите хорошее начинание! Мусорьте правильно!