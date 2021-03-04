Как определить количество каналов в зубах?

При эндодонтическом лечении необходимо точно установить количество каналов в зубах, чтобы провести качественную терапию и не пропустить больной канал. Важно знать, что корневые каналы не имеют постоянного числа, оно может быть разным.

Что такое канал в зубе с анатомической точки зрения? Корневым каналом называется проход в полости зубного корня, который связывает нервы и сосуды организма с пульпой, и чем глубже расположен зуб во рту, тем больше у него каналов.

Длина каналов зубов, их количество и форма может быть разной, поэтому при проведении эндодонтического лечения врачу-стоматологу необходимо точно определить эти параметры и расположение каналов в зубах, чтобы лечение воспаления было эффективным, а пломбирование зуба – качественным.

На количество зубных каналов также влияет место расположения зубов. У верхних зубов корней больше. Число каналов зубов может быть разным 1,2,3,4, а иногда даже и 5. Например, резцы имеют один канал, в премолярах их число может варьироваться от одного до трех, а моляры обычно имеют 1-5 каналов.

Если во время лечения стоматологом не будет обнаружен и запломбирован хотя бы один из корневых каналов, то с зубом будут проблемы, например, может возникнуть воспаление и скопление гноя в канале зуба, вызывающее сильную боль.

В клинике Lumident такие случаи полностью исключены, так как обследование ротовой полости пациента проводится с помощью современного оборудования и врач-стоматолог может точно узнать:

сколько каналов в передних зубах;

сколько каналов в жевательных зубах и каково их расположение.

Как определяется длина зубных каналов

В эндодонтии применяются различные методы для определения длины зубных каналов.

Анатомический метод является малодостоверным и заключается в соотношении длин коронки и корня зуба (1:2, у клыков 1:2,5).

Рентгенограмма дает возможность определить не истинную, а ориентировочную канальную длину.

Электрометрический метод обеспечивает достоверность 60-97%. Проводится путем введения в канал зуба апекслокатора, который фиксирует изменение электрического сопротивления ткани.

В нашей клинике диагностика зубных корневых каналов выполняется с применением новейших технологий, включая компьютерное сканирование ротовой полости.