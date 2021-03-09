Александрия: поехали!

Александрийский исполком будет рекомендовать депутатам горсовета одобрить проект решения о создании в городе автотранспортного коммунального предприятия «Олександрійський транспорт». Проектом предусмотрено приобретение в лизинг 5 автобусов большой вместимости белорусского производства. Мэр Александрии Сергей Кузьменко считает это началом развития коммунальной транспортной сети в городе. Напомним, что благодаря наличию коммунального предприятия, оснащенного достаточным количеством автобусов и троллейбусов, в Кропивницком удалось избежать транспортного коллапса после введения карантинных ограничений для так называемых маршруток.

Проблемой остается и состояние дорожного полотна в некоторых районах города. Поэтому принято решение о начале дорожных работ с 20 марта. Деньги в бюджете предусмотрены, асфальтный завод набирает портфель заказов, а пока создается карта повреждений городских дорог, хотя и без нее понятны направления главного удара. На днях «чрезвычайникам» пришлось вытаскивать автомобили, застрявшие в ямах на проспекте Строителей (!) и улице Осипенко.

Как говорится, были бы дороги, а машины найдутся. Поэтому ничто не сможет остановить настоящих автолюбителей, особенно если это женский каприз. Вот захотели они накануне 8 Марта впервые в истории города «ударить» женским автопробегом по улицам города и сделали это. Вышло красочно, весело, красиво и, конечно же, женственно.

Кстати, есть подозрения, что именно для женщин футболисты «Александрии» сотворили настоящее чудо, отвоевав путевку в полуфинал Кубка Украины у команды из города Днепр. Очередной подвиг совершил вратарь команды Юрий Панькив, отразивший два «пеналя» в послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов! А тем временем футбол в городе выходит на новый уровень массового развития. На лето планируется открытие крытого футбольного манежа на территории школы № 17. Для изготовления проектно-сметной документации выделено полмиллиона гривен, а первый заместитель городского головы Юрий Гугленко уже провел на месте будущего спортивного объекта рабочую встречу с представителями известной строительной компании из Днепра.

Если эта стройка только разворачивается, то одна из самых знаковых за последнее время строительных операций уже практически завершена. Имеется в виду тотальная реконструкция исторического здания Городского дома культуры, который было бы правильнее назвать соответственно его функциональному предназначению и облику – Городской театр. Как ни критиковали ход работ оппоненты тогдашнего губернатора области Сергея Кузьменко, реставраторы с задачей справились, и не только Александрия, но и вся область получила прекрасный подарок.

Праздники праздниками, но и серьезных, даже криминальных дел в Александрии более чем достаточно. 4 марта административная комиссия штрафанула двух человек, на 6800 гривен каждого, за продажу табачных изделий несовершеннолетним. Решили не отставать и борцы с наркотиками, которые днями прекратили бизнес мамы и сына. Наркосемья действовала с размахом: паковала и продавала отраву через Интернет, а также делала закладки по области, причем в невообразимом количестве – до 150 за один выезд. Маскировали посылочки по всем правилам шпионского мастерства, в виде специально изготовленных муляжей камней. Александрийских «правоохоронців» можно поздравить и с довольно редкой удачей – разоблачением электронного афериста, который, представляясь сторудником банковской службы безопасности, «наснимал» с чужих карточек 100 тысяч гривен.

Можно было просто отметить крупный успех правоохранителей, но в полиции города не обошлось и без намечающегося скандала. По словам нового директора Центрального рынка Александра Кияшко, местный участковый якобы предлагал ему продолжить практику «попередников» и оказывать сотруднику правоохранительных органов «неофициальную ежемесячную финансовую помощь в размере 5 тысяч гривен». Ждем развития сюжета, о чем сообщим в следующих выпусках новостей из Александрии.