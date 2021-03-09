Год, помноженный на четверых

Известным кропивницким четверняшкам – Диане, Милославе, Виктории и Елизавете Валихновским – 3 марта исполнился годик. Как живется молодой и уже большой семье, а также какой подарок готовит для них городская власть, выясняла журналистка «УЦ».

Начнем с подарка от горсовета, который уже совсем скоро должна получить молодая семья. О нём нам рассказала советник мэра Евгения Шустер.

– Поскольку Владислав Валихновский, отец семьи, работает в МЧС, сперва планировалось, что семья будет жить в доме для сотрудников, строительство которого ведется за государственные деньги. Мэр Андрей Райкович договорился с руководством МЧС о том, что семья получит трёхкомнатную квартиру в новострое. Городской совет перечислил в наше управление МЧС полмиллиона гривен для того, чтобы семья заселилась не в голые стены, а в уже обустроенную квартиру с ремонтом. Так мы видели решение этого вопроса. Но в конце 2020-го и в начале 2021-го стало ясно, что строительство этого дома затягивается из-за задержки с выделением средств из госбюджета. То есть получение квартиры тоже откладывается, а дети растут, и им нужно больше пространства… Поэтому городской глава принял решение вернуть назад деньги, которые не были задействованы МЧС в строительстве. И первое, что мы сделали после, – это нашли семье другую квартиру. Чётырехкомнатную, 75 квадратов, на первом этаже в пятиэтажке на Пацаева. Хороший район, рядом две школы, детский сад, удобная транспортная развязка, во дворе есть детская площадка.

Мы съездили туда вместе с Настей (мамой четверняшек. – Авт.) и заместителем городского главы Сергеем Колодяжным, познакомились с владельцем квартиры и риэлторской компанией, которая занимается продажей этой квартиры. Объяснили им суть ситуации, договорились, что, пока в течение нескольких месяцев будет длиться вся процедура согласования решения, оформления документов, перечисления риэлторской фирме средств и расчёта с владельцем, тот не будет продавать жилье. Городской бюджет нашел эти средства, сессия горсовета проголосовала за то, чтобы их зарезервировать, горисполком тоже принял специальную программу конкретно под эту семью. И сейчас мы ждем следующей сессии для того, чтобы уже непосредственно выделить средства для перечисления за квартиру для этой семьи. Всё это делается абсолютно прозрачно. Самое главное, что это будет не служебное или съёмное, а их личное приватизированное жилье, оформленное на Анастасию или Владислава. Подождать нужно ещё совсем немного. Остались бюрократические и финансовые процедуры, которые необходимо пройти, – объясняет Евгения Михайловна.

Анастасия Валихновская поделилась, как справляется с четырьмя детками, как живётся и о чем мечтается…

– Ко всему привыкаешь. Тяжело, конечно. Днём ещё более-менее, а вот ночью – сложно, потому что малышек то зубы, то животы беспокоят. Да и вообще то, что их четверо, – уже непросто. Одна проснулась, зацепила другую, и проснулись все. Поэтому помощь в любом случае очень нужна. Вдвоем тяжело, а одной – тем более. Хорошо, когда есть подмога хотя бы ещё одного-двух человек. В основном помогают мамы – моя и мужа.

– Что изменилось в жизни с появлением детей?

– Мы стали взрослее и выносливее. Дети закаляют, тем более четверо. Появилось чувство большей ответственности. Поменялось мышление, цели. Режим жизни стал совершенно другой. Сейчас всё связано с детьми.

– Есть ли хоть минуты времени на отдых?

– Время на отдых находится очень редко. У девочек два дневных сна, и пока они спят, мне нужно приготовить еду, поубирать в доме… Изредка бывает, что могу прилечь с ними. Но в основном, когда дети спят, я делаю что-то по дому. Отдыхать пока не получается. Разве что, когда прошу родителей немного посидеть с малышками, тогда есть возможность хоть чуть-чуть перезагрузиться морально.

– Как вы делите свое внимание каждой из четверых?

– У каждой свой характер, интеллект. Одной нужно больше внимания, другой – меньше, но всё равно нужно приучаться давать любовь всем.

– Легче ли стало спустя год материнства?

– Нет, не легче. Хотя в некоторых моментах, возможно, и да. Например, в первый месяц после родов было очень тяжело, потому что я кормила их каждые 3 часа своим молоком и днём, и ночью. И, по сути, спать могла только по 40 минут в перерывах между кормлением. Сейчас они кушают раз в 4 часа и ночью – лишь один раз. В этом плане, конечно, легче. С другой стороны, у них сейчас начался период познавания мира, им всё интересно, они начали везде лазить. За одним ребенком в такой период уследить сложно, а тут – сразу за четырьмя!

– Как помогали государство и город за этот год?

– Государство помогло только тем, что выдало нам единичную выплату в 60 тысяч гривен ещё когда мы лежали в перинатальном центре. А городская власть на данный момент хочет подарить нам квартиру. Сейчас собираем документы и постоянно контактируем по этому вопросу. Для нас это, конечно, главная цель и потребность на данный момент. Дети растут, им хочется ползать, бегать, развиваться. Поэтому очень важно, чтобы у них было для этого пространство, чтобы банально было место для игрушек, колясок, машинок, велосипедов. Ведь всего этого не по одному, а по четыре, на каждую из дочерей. Поэтому своё жилье – наша самая большая потребность на данный момент.

– Что сделаете, когда заселитесь в новую квартиру?

– Ремонт. А потом соберемся всей семьей и будем праздновать новоселье!

Что ж, желаем молодой семье поскорее заселиться в собственную просторную квартиру. А малышкам – расти здоровенькими и радовать родителей!