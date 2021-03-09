Опять будем крутить стрелки?

В который раз страна втянута в «наиважнейшую» дискуссию о переходе с зимнего времени на летнее. И снова такое впечатление, что никто на столичных олимпах научно или экономически обоснованного ответа не знает. В Верховной Раде гуляют как минимум четыре совершенно разных законопроекта, которые наверняка готовили одни и те же специалисты. Даже личный опыт мало кому из нас подсказывает решение.

Редакция решила обратиться к уважаемым экспертам «УЦ» и спросить: а что вы, собственно, думаете по этому поводу?

Сергей Дьячук, медик:

– Вообще не считаю это важным событием. Ну отменили и отменили. Не будем говорить о биоритмах, биологических часах. Во-первых, на эти темы существуют разные точки зрения. Во-вторых, уверен, час вперед, час назад на организме не сказались. Это же не перелеты из одного часового пояса в другой по 6-10 часов. Один раз поспали меньше, зато в другой раз – на час больше. О влиянии на экономику, экономию энергоресурсов ничего сказать не могу. Как и о влиянии на организм животных. Ну и уж совсем глупо приплетать политику. Читал, это сделано, чтобы прочь от Москвы, или наоборот. Глупость несусветная.

Владимир Урсулов, топ-менеджер:

– Никакой научно-экономический анализ эту проблему не решит, и никакие переходы не удовлетворят временные потребности всех бизнесов и людей. Лично я не считаю это проблемой и отношусь к переходам ровно, почти не замечаю. По натуре я сангвиник, убежденный жаворонок. С детства ложусь и поднимаюсь рано. В студенческие годы мои друзья удивлялись, как я успевал хорошо учиться и много времени уделять общению с ними. Все просто – просыпался в 4 утра, чертил или занимался, вечером отдыхал. У меня пик работоспособности – утро, в это время рождались добротные идеи и принимались правильные решения. Поэтому лично для меня чем раньше начал – тем лучше закончишь. Исходя из этого, по-моему, каждый субъект (и юрлица тоже) должен сам себе выбрать начало рабочего дня, а цифры на циферблате к этому никакого отношения не имеют. К примеру, рабочий день на «Гидросиле» начинается в 6.30.

Владимир Шведов, пенсионер:

– Думаю, для Украины это вопрос 3-го порядка: у нас и Конституцию никто не соблюдает, начиная с гаранта. Когда-то давно, ещё в прошлой жизни, когда государство думало об экономике, эта мера могла считаться оправданной с точки зрения экономии электроэнергии. В зимний период, когда солнце всходило позже, а заходило раньше, наверное, был смысл утром включать свет на час позже. Но это ещё не означало, что на этот самый час они раньше его вечером выключат. Т.е. экономия сомнительная. Сегодня с этими качелями пора заканчивать. Здоровье человека стало цениться дороже, притом во всех смыслах этого слова.

Виктория Поляновская, директор школы «Мозаика»:

– Я пишу этот текст, глядя на часы в спальне, которые показывают на час позже, в каком-то из предыдущих переводов руки до них просто не дошли. С гаджетами проще, они переводятся автоматически. Не уверена, что так же «автоматически» переводится наш организм на час туда и обратно. Поэтому чисто интуитивно я за отмену перевода времени. Каждый год из-за перевода стрелок становится сложнее то раньше встать, то позже заснуть. Привычные графики сбиваются, и это негативно воздействует на здоровье, сдвигая всю активную жизнедеятельность на час туда-обратно по указанию государства (что вообще звучит дико, если честно).

Если посмотреть опыт других стран, Европарламент еще в 2019 году разрешил странам-членам ЕС с 2021 года самостоятельно решать, переходить ли на летнее-зимнее время или вообще отменить эту практику. Этому предшествовали исследования и опросы общественного мнения, в которых большинство высказалось за отмену «перевода стрелок». Так что мы вполне можем тоже остаться на своём привычном времени, GMT +2.

Андрей Богданович, телеведущий, блогер:

– Я не против остаться в одном времени. Всю свою сознательную жизнь так и не понимал, почему мы то в зимнем времени, то в летнем. Постоянно звучало «о, теперь спать будем больше!» или «ну вот, раньше вставать». Но обычно это произносилось в день перевода стрелок, а потом сразу забывалось из-за рутины. За десять лет работы с постоянными переездами в разные города и даже страны у меня уже выработался иммунитет к смене дня и ночи. Это, в конце концов, не 7-часовая разница между Киевом и Канкуном в течение одного рабочего дня. Зимнее время? Договорились! Главное, чтобы у нас была возможность путешествовать туда, где больше солнца, когда у нас мрачно.

Руслан Стадниченко, политолог:

– Игра со временем – извечная попытка законсервировать свое настоящее или, сопротивляясь изменениям, вести диалог в логике прошлого. Как ни прискорбно, для новейшей политической истории Украины характерны оба этих болезненных рецидива.

Очередной жертвой политической конъюнктуры на этот раз, стало… время, именно как физическая величина. Фигурально выражаясь, в голове законотворца пана Стефанчука вызрела идея острой необходимости защитить один час киевского времени от посягательств «руки Москвы», которая, по-видимому, может деструктивно использовать эту внесистемную единицу в свою пользу и против свежепатриотического курса «Слуг народа».

Когнитивный диссонанс Зеленского и Ко в вопросе времени не выглядел бы так убого и скоропостижно, если бы не два замечания. Во-первых, страны ЕС еще не определились с окончательным, унифицированным переходом в октябре 2021 на единое время для всего европейского пространства. Во-вторых, воодушевленный легкостью голосовательного консенсуса депутатский корпус как-то уж резко диссонирует с волеизъявлением «народных обранцев» по ряду более важных решений, например, по оружию, отставке правительства или созданию ТСК по махинациям с вакцинацией. Неудивительно поэтому, что трибуну и жезл прораба перестройки и топ-пиарщика у моноруководства ВР отобрал глава СНБО. Хотя, по-видимому, и он в ближайшее время выскажет свою радикальную позицию в вопросах модерации украинским временным континуумом в связи с национальным интересом.

И тут даже не важно, есть ли существенные экономические преимущества или некоторые риски для здоровья от ежегодного перехода на летнее/зимнее время. Гораздо важнее другое. Отдает ли себе отчет власть, что, прежде чем маяться очередной надуманной проблемой, следует заняться более необходимыми, жизненными задачами, для выполнения которых мы делегировали депутатов и президента на их высокие должности. В конечном итоге, обладателям синекур познавательно было бы помнить, как говаривал Александр Грибоедов в «Горе от ума», что счастливые часов не наблюдают.