В Олександрії буде хаб

На останньому етапі підготовка до відкриття у другому місті області громадського простору, так званого хабу. Простими словами це місце, де ініціативні, творчі люди можуть безкоштовно займатися своїми проєктами. Це і арт-простір, і коворкінг (співпраця англійською), просто місце для заходів та зустрічей.

У всьому світі існують такі хаби. У Києві їх зо три десятки, у Кропивницькому кілька – Креативний простір KOWO, Коворкінг-центр льотної академії, Центр розвитку і психології «Щасливий день», «Гончаренко Центр». Тепер і в Олександрії з’явиться свій такий простір. Детально про нове починання «УЦ» розповіли ініціатори створення хабу – депутат Олександрійської міської ради Олег Панібратенко та громадський активіст, журналіст Віктор Голобородько.

В.Г.: – Я все життя займався журналістикою, був редактором газети, редактором сайту, редактором на телебаченні. І дійшов до того, що мене зацікавила так звана журналістика дії. Не просто написати, як щось відбулося, а й дати відповідь: що з цим робити? Додався й досвід депутатської роботи – був депутатом попередніх скликань. Захотілося щось нове й корисне зробити для громади.

О. П.: – Я зараз депутат, але й до цього все життя займався правовим захистом людей особисто та в рамках громадських організацій. Багато співпрацюю в цьому з правниками з Кременчуцького національного університету, з кандидатом юридичних наук Валерієм Шаповалом . З досвідом прийшло розуміння, що Олександрії бракує структури, яка б допомагала розвитку громадського сектору.

Це актуалізувалося після останніх місцевих виборів. Була знята існуюча в місті напруга між владою та громадськістю, з’явився діалог, і ми зрозуміли, що треба це якось закріплювати.

В.Г.: – Це зараз в Олександрії відлига, а потім хто знає, що буде? Тому треба зміцнювати позиції громадянського суспільства. Підтримувати його системно. Ми заявили про створення хабу 5 лютого, запросили і владу, і громадськість, айтішників, креативну індустрію на презентацію.

Хаб – це простір для людей, у яких є ідеї для міста, є громадська активність, є стартапи якісь. Щось подібне раніше з’являлося в нашому місті, але воно було тільки для якогось одного сегменту. Або художня галерея, або це стосувалось якоїсь народності, етнічної групи. Беремо якийсь вузький напрямок і його розвиваємо. Ми думаємо, що це той шлях. Треба бути універсальними та відкритими до усього.

О. П.: – Ми створюємо приватний громадський центр – незалежний від будь-якої влади. Хоча якщо місто захоче на нашій базі реалізувати якийсь проєкт, то ми відкриті. Так само відкриті для спонсорської підтримки меценатів.

В.Г.: – Ми відкриті для всіх. Наприклад, для IT-стартапів. Є в нас хлопці, які закінчували наш індустріальний технікум, навчаються зараз у вишах інших міст і хочуть створити щось своє в галузі високих технологій. Приходьте до нас і безкоштовно працюйте, ми створимо умови – техніку, Інтернет і т.ін. Аби були ідеї! Ми розуміємо, що організаційно студентам потягнути офіс і т.ін. складно, зате в голові є цікаві задумки. Приходьте до нас.

І нас не двоє з Олегом, до роботи долучаються і Валерій Шаповал, Андрій Мельник, Валерій Жванко та інші небайдужі люди. Той же краєзнавець Жванко має задумку проводити незвичного типу екскурсії Олександрією. У нашому місті завжди були кілька етносів яскраво представлені – український, єврейський та меншою мірою російський та сербський. Будуть екскурсії окремі, наприклад, про роль єврейської спільноти, яка дуже багато дала місту. Звісно, наше місто мультикультурне, і на це також буде робитися окремий акцент.

– Як на мешканця іншого міста, вибачте, навскидку в Олександрії не так багато цікавих місць для екскурсій. Будинок Піщевича, спиртзавод, де працював у майбутньому отаман Григор’єв, стадіон, театр. Що ще?

В.Г.: – Будинок Чижевського, чоловіча та жіноча гімназії, і ще дуже багато чого. Це лише один з напрямків, яких буде багато.

Ми ще не почали працювати, а нам вже закидають – ви будете поглинати інші громадські рухи в місті, будете гранти здобувати та з цього жити. Заявляємо – ми не будемо працювати з грантами. Ми – територія, де люди мають можливість розвиватися. З різним світоглядом люди.

Офіс ми практично доробляємо, залишилося дещо зробити – вивіски та ще кілька моментів. Наша адреса – проспект Соборний, 51/1. Це самий центр міста, напроти палацу урочистих подій, поруч з БТІ.

Вже є робочі місця, підведений Інтернет, вже є можливість проводити заходи за участі великої кількості людей, комунікувати. отримати консультації щодо наших можливостей та співпраці. У наших планах – зайняти весь перший поверх цієї будівлі під наші проєкти, якщо буде потреба. Офіційна презентація буде трохи пізніше, коли все вже завершимо.

– Уявімо собі, що я вирішив перебратися до Олександрії та відкрити якусь свою справу, наприклад, у галузі IT. Прийду до вас. Чим ви мені допоможете?

В.Г.: – Наприклад, з бухгалтерією. Повністю будемо консультувати, як відкрити справу, як грамотно її вести з урахуванням специфіки. Це в наш час дуже важливий аспект у роботі. Допоможемо розробити статут, зареєструвати підприємство всюди, де треба, і т. ін. Якщо це конкретний бізнес-стартап, подумаємо, як це зробити та чим можемо допомогти. Якщо людині просто потрібно приміщення, фізичний простір для роботи – ми надамо таку можливість.

О.П.: – Є в нас власні задумки стосовно того, що зветься індустрією гостинності – готелі, харчування, екскурсії й так далі. Є ідеї стосовно якісного внутрішнього туризму, у нас вже є бажаючі з Полтави та Кременчука приїхати в Олександрію на екскурсії, які ми розробили, та можливо залишитися на певний час. Навіть на 5-7 днів, ми знаємо, чим зайняти людей, і є домовленості стосовно місця для життя біля Олександрії. Є думки стосовно індустріального туризму – на затоплені вугільні розрізи є чимало бажаючих подивитися.

– Які стосунки у хаба з міською владою?

В.Г.: – Є повне розуміння та підтримка від міської влади, є плани на співпрацю.