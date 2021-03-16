«Фукусима» как анти-Чернобыль

10 лет назад в Японии случилась катастрофа на атомной станции, прозванная «вторым Чернобылем». Прозванная многими в мире, кроме… самой Японии. Там отнеслись к произошедшему намного спокойнее, и, как показали прошедшие 10 лет, это было правильно. Официально от последствий катастрофы умер… один человек. Имя его не называют, а семье выплачена компенсация в десятки миллионов долларов. После Чернобыля официально в первые недели от лучевой болезни умер 31 человек, потом еще 19. В 2016 году ООН опубликовала отчет, согласно которому от последствий той аварии скончалось 102 тысячи в разных странах… Так что же было на «Фукусиме» и что там сейчас?

Атомная электростанция «Фукусима-1» расположена в городе Окума, в префектуре Фукусима на восточном побережье Японии. Расстояние до Токио составляет примерно 220 километров (до центра города все 260).

11 марта 2011 года в 14:46 по местному времени мощное землетрясение ударило по городу Сендай в 95 километрах от АЭС. У жителей прибрежных районов было всего 10 минут после экстренного предупреждения о приближающемся цунами, чтобы попытаться спастись.

Затопление подвальных помещений «Фукусимы-1», где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, произошло стремительно. Станция оказалась обесточенной, в результате чего отказала система аварийного охлаждения.

Вплоть до 15 марта команды ликвидаторов посменно пытались предотвратить взрывы в реакторах. В три часа ночи 15 марта руководству АЭС сообщили, что ситуация стала критической и с территории станции необходимо эвакуировать всех спасателей, а в 6:10 утра раздался мощный взрыв в третьем блоке. До этого были небольшие взрывы на 1 и 2 блоках.

Первый приказ об экстренной эвакуации населения из трехкилометровой зоны был выпущен 11 марта, а к 15 марта зона эвакуации составляла уже 20 километров.

Никто от лучевой болезни не умер. Более того, есть такая страшная цифра. При экстренной эвакуации примерно 164 тысяч из округи погибло… 50 местных жителей! Кого-то задавили в давке, у кого-то сердце прихватило от шока, кому-то из требующих ежедневных специальных процедур типа гемодиализа в суматохе не смогли организовать этот самый гемодиализ. Радиация ни при чем. Жаль, что нет подобных данных, сколько людей погибло при эвакуации из Чернобыльской зоны. А эвакуация в Японии продолжалась и дальше, только уже спокойнее, до 470 тысяч эвакуировали. Часть из них уже вернулась назад, но небольшая. Дело не в радиации, ее уровень в норме почти до самой станции, просто в их «зоне отчуждения» нет света, газа, Интернета и чистой воды.

Что 10 лет назад творилось в мире! Иностранцы срочно начали эвакуировать своих граждан из Японии, вплоть до дипломатов. Вскоре во всем мире почти перестали покупать японские товары и продукты, тысячи суши-ресторанов закрылись, потому что люди предполагали, что там может быть зараженная радиацией рыба… Истерия длилась долго, экономика Японии, и так пострадавшая от аварии, понесла миллиардные убытки. Это как Чернобыль, который на нас влияет до сих пор в экономике. Наши продукты с трудом попадают в Европу в том числе и потому, что, узнав страну происхождения какой-нибудь морковки, некоторые покупатели отказываются: «Это же из страны Чернобыля!»

И вот только сейчас эксперты Научного комитета ООН по воздействию радиации (UNSCEAR) заявили, что катастрофа на АЭС «Фукусима-1» не нанесла подтвержденного статистикой ущерба здоровью жителей Японии. Такое утверждение содержится в их докладе, подготовленном к 10-летию аварии.

По данным экспертов, в Японии после истории на «Фукусиме-1» не было отмечено роста числа онкологических заболеваний. Было выявлено, правда, нарастание случаев рака щитовидной железы у детей в районах у АЭС. Но эксперты полагают, что это произошло только из-за проведения там беспрецедентных тотальных обследований – без них многие случаи просто остались бы незамеченными. По мнению комитета, столь усиленный мониторинг привел бы к высоким показателям выявления таких заболеваний и в других странах, где никогда не было аварий на АЭС.

В то же время среди 170 спасателей, подвергшихся на первом этапе аварии существенному облучению, ожидается 2-3 новых случая онкологических заболеваний, считают в комитете. Однако в целом авария на АЭС «Фукусима-1» несравнима с чернобыльской по масштабам радиоактивного заражения и ущерба для населения, отмечают эксперты.

Вот так вот.

Александр Крыс, наш земляк родом из Голованевска, житель Токио, свидетель событий, говорит: «Ну наконец-то об этом заявили в прессе. Тогда-то, помню, можно было видеть и сделанные в “Фотошопе” картинки ядерного взрыва над АЭС, и заголовки “Японию накрыло радиацией”, и “радиоактивная волна достигла берегов США”, и спасайся кто может, если йод есть, конечно. “Спасибо” прессе за всё.

Лет через десять-пятнадцать авось ещё каких новостей дождёмся и про сегодняшний день.

В Японии никто об аварии не врал и не драматизировал. Это делали мировые СМИ. Здесь паника была среди иностранцев в основном, потому что они питались зарубежной информацией и “заботой родственников”. А люди как жили, так и живут».

Конечно, часть территории вокруг станции закрыта. На ней самой идет работа по очистке загрязненной воды, ее там хранится 1,1 миллиона кубометров в специальных цистернах, идет сложный процесс очистки. Для безопасности вокруг станции под землей создана замороженная стена! В землю погружены полторы тысячи труб, в которых находится газ с температурой минус 30. По сути, японцы создали вечную мерзлоту. По плану, уже в следующем году вода будет чистой, и ее начнут выпускать в океан.

Радиационный фон на земле до сих пор местами превышает норму в разы. Есть участки, запрещенные для заселения. Местами срезают верхний особо зараженный слой грунта. Но ничего не перекрыто в тридцатикилометровой зоне, из которой отселили людей! Нет блокпостов! Трассы автомобильные проходят по территории зоны, и там ездят рейсовые автобусы! Карта японской зоны отчуждения не статична: ее границы каждый год пересматривают, она все уменьшается. Границы Чернобыльской зоны не менялись с 1986 года, хотя фон в большей ее части нормальный… Да, остается абсолютно закрытое кольцо, оно сузилось уже до 10 километров. Из 9 эвакуированных городов в 6 разрешено вернуться полностью, а в города Футаба, Окума и Намиэ – в часть районов, другая часть еще закрыта.

Внутри реакторов с остатками топлива трудятся роботы, вот там дел еще много. А на самой станции работает 4 тысячи человек, с очень частой ротацией и большой даже по японским меркам зарплатой.

Японцы обещают через 30 лет полностью ликвидировать последствия катастрофы. Почему-то в это верится.