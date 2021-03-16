Майдан’s: Ах, какой может быть юбилей!

Кому ни скажешь, что в этом году исполняется 10 лет провозглашению Кировограда танцевальной столицей страны, никто не верит. Как? Будто вчера. Да, друзья, десять лет прошло, и наши тогда победили, и результаты оглашал нынешний президент (тогда один из ведущих шоу «Майдан’s»), и мы получили главный приз – 1 миллион гривен. Кировоградская команда потратила деньги на детские площадки для разных районов родного города. Сам проект был официально признан самым масштабным телевизионным шоу и занесен в «Книгу рекордов Гиннесса».

Нам всем хочется юбилейного праздника. Понятно, что коронавирус вносит коррективы в планы и проекты, но все же… Как не отметить? Не вспомнить? Не освежить эмоции? С этими вопросами мы обратились к Александру Лещенко, вдохновителю, автору, душе шоу, прославившего наш город, хореографу, постановщику театра танца Foresight.

– Саша, чем живете сейчас? Что такое рекламируемое вашими друзьями VDOMA?

– Это кофейня, открыть которую мы давно планировали, и у нас получилось. Мы с Иваном Юркивом, солистом Foresight, приняли решение и, как ни сложно нам было во время жесткого карантина, открыли кофейню рядом с нашим офисом, рядом с танцзалом. Это была наша общая с ним мечта, и она осуществилась.

VDOMA – это Печерск, центр Киева. Земляки, кировоградцы, добро пожаловать! Встретим, угостим, поговорим.

– На YouTube опубликовано видео вашего нового проекта. Называется он TANCEVANSKIY. Расскажите о нем.

– Я к этому долго шел – года три. Все время искал, что мне может быть интересно. И нашел. Это оказалась YouTube-платформа. Думаю, что за этим будущее, и надо было начинать лет пять назад. Но всему свое время. Я начал сейчас, значит, пришло мое время.

Мы открыли свой канал. Как я говорю, танцевальных каналов много, а «танцеванский» будет только один. На этом канале я буду перевоплощаться в разных героев и посредством танца, акробатики, вокала, степа их раскрою и покажу.

– Кто вам помогает? Там и музыка, и хореография, и костюмы, и стихи…

– Работает и помогает мне команда, которую я искал. Это и режиссер, и дизайнер, и визажист, и массовка – сорок студентов университета культуры, где я преподаю. И композитор, и автор текстов… За всем этим люди. Это был мой первый клип, и я иду дальше.

– Теперь перейдем к нашей кировоградско-танцевальной теме. Не верится, но в этом году 10 лет признанию нашего города танцевальной столицей страны. Нас признала вся Украина! Есть идеи отметить юбилей?

– Я давно расписал концепт. Уже знаю, как бы я хотел отметить юбилей. Хочу, чтобы это было красиво, грандиозно, но надо понять, возможно ли это. Нужна поддержка города и области. Нужны меценаты, поскольку я, имея идею, не смогу ее воплотить без финансовой поддержки.

– Юбилей в мае. Понятно, что сроки празднования сдвинутся. Если не помешает локдаун, что это может быть?

– В идеале я уверен, что тысячи людей будут счастливы отпраздновать наш общий юбилей. Мы выберем день, в течение которого весь город будет танцевать – мы ж танцевальная столица! Хочу, чтобы царила атмосфера танца. Хотелось бы задействовать максимальное количество площадей, площадок, стадионов, парков – чтоб везде был праздник.

Это я говорю как человек, переживающий за танцевальный проект, переживающий за наш город, нашу область. А как будет в итоге – не знаю. Хочу, чтобы люди вспомнили те эмоции, а молодежь, которая не видела, вдруг восхитилась земляками и захотела поучаствовать в подобном проекте.

– Жаль, что это уже история. Можно ли возродить? Или придумать что-то новое?

– Почему бы нет? Можно организовать ежегодный танцевальный карнавал, переходящий в фестиваль. Почему наш город не может стать инициатором такого действа? Мы ж театральная, а еще и танцевальная столица. Давайте весь город затанцует! С меня – постановка. С вас – желание.