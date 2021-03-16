«Мама, аdios!»: «истерим» по-доброму

«По-доброму истерической» комедией Роман Бутовский, художественный руководитель Современного театра сатиры, назвал то, что готовится к показу. СТС готовит премьеру, которую можно будет увидеть 1 и 2 апреля в малом зале театра Кропивницкого. О предстоящем событии мы поговорили с худруком.

– Роман, премьерный спектакль совпадает с двухлетием Современного театра сатиры. Чем будете радовать?

– Сначала порадуемся тому, что было сделано. Первый год нашего театра оказался успешным – пять премьер. Второй год был сложный, как у всех. Весь театральный мир был вынужден перейти на определенный формат работы. Но, к нашему счастью, карантин на Кировоградщине ослабился, и мы имеем возможность дать очередную премьеру. Она состоится 1 и 2 апреля в театре Кропивницкого на малой сцене. Нам приятно, что руководство театра корифеев в лице директора Владимира Ефимова пошло нам навстречу и предоставило зал. Огромное спасибо за понимание и доверие. Мы там уже давали спектакль в рамках «Кропфеста», и нам очень понравилась атмосфера.

– Что мы увидим в этот раз?

– Вы увидите спектакль «Мама, аdios!» по пьесе Роберта Морлея и Розмари Энн Сиссон «Призрак на цыпочках». Перевод с английского на украинский был выполнен вашим покорным слугой. Пришлось поменять название, так как оригинальное в украинском варианте звучит так: «Привид навшпиньки». Оно показалось мне неброским, поэтому я принял решение его поменять.

Почему аdios, а не au revoir, goodbye, auf Wiedersehen? Потому что главный герой в итоге уезжает на Кубу. В принципе, это спектакль об отношениях, о том, что человек не хочет подчиняться системе. В данном случае система – это семья. Герой протестует: не хочет надевать определенную одежду, выполнять ежедневные ритуалы, заниматься тем, что нужно. И основной посыл – я хочу. Теория гедонизма в спектакле раскрыта максимально.

– Вы уже приучили зрителя, что на ваших спектаклях смеются. И в этот раз будет над чем?

– Будет. Во-первых, это английский юмор. Во-вторых, он адаптирован к украинскому зрителю. Уверен, что юмор будет понятен, что он зайдет всем, кто придет на премьеру.

– Кто задействован в спектакле?

– Для нас это рекордное количество актеров – восемь человек. А начинали мы всего с трех. То есть мы медленно, но уверенно идем к полноценной театральной труппе. Это я, Елена Франтасова, Александр Тесля, Татьяна Ковальчук, Роман Бевзюк. К нам присоединяется Виктория Морозова. В этом спектакле будет задействован ребенок, и это сюрприз. Будет еще один актерский сюрприз, который вас порадует.

– Билеты – в кассе театра?

– Нет, билеты у меня. Их уже можно приобретать. Звоните по телефону 0951816427. Приходите на премьеру! Смех повышает иммунитет, поэтому не отказывайте себе в вакцинации сатирой.