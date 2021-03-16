Пандемия творчеству не помеха

Как провели «пандемийную» зиму музыканты и культурные деятели нашего города? Чем занимались и какие творческие планы лелеют на весну? Об этом мы расскажем вам в новом небольшом цикле публикаций «УЦ».

Для этого номера своими итогами и планами с нами поделились два известных в городе и за его пределами рок-гитариста – Дмитрий Дорош и Руслан Федосеев, а также молодой талантливый скрипач Миша Солонченко.

Дмитрий Дорош: «Будет новая группа»

Лидер группы Ichthyander Dad’s Only Dolphin. Преподавал в музыкальных школах и школах искусств, работал в группах Аурики Ротару, Иво Бобула и других, а также в мюзик-холле Royal Palace во Франции.

– Зима прошла традиционно. Карантин на меня особо не повлиял. Мы, как и прежде, занимались своим делом. С музыкантами создали новый проект и уже записали первый трек. Я и Виктор Сиротин, барабанщик и мой коллега по нашей старой легендарной группе «Ихтиандр Один у Папы Дельфин», составляем ядро этого проекта. Название его пока держим в секрете. Это будет новая группа. Помогают нам наши друзья, различные музыканты из Киева и Одессы – бас-гитаристы, клавишники, вокалисты, скрипачи и так далее.

Эта идея давно зрела у нас в головах и витала в воздухе, ну а этой зимой уже начались действия. Сперва барабанщик записал в студии трек, потом басист, потом я. И так постепенно, методом наслоения мы собрали воедино первую песню из этой программы. Сейчас она редактируется, проводится большей частью звукорежиссерская работа, и в ближайшее время представим её обществу на всех платформах.

В планах на весну и лето – продолжать записывать материал, оформить его в полноценный альбом и выпустить. А параллельно каждый занимается своим делом. Барабанщик, как сессионный музыкант, помогает в других группах записывать материал. Я иногда выхожу с группой играть кавер-версии известной музыки. К сожалению, в нашем городе для этого не так много возможностей. Дома практикуюсь, продолжаю работать над своим уровнем и профессионализмом. А также веду преподавательскую деятельность – обучаю игре на гитаре желающих освоить это искусство.

Руслан Федосеев: «Без сцены и публики – пусто»

Гитарист группы Stormbringer, преподаватель по классу гитары на базе оркестра народных инструментов «Орія».

– Честно говоря, музыкантам легче, если любишь музыку, а не себя в ней… Вот без сцены и без публики на душе ощутима неприятная пустота. На карантинных ограничениях стал больше заниматься педагогической деятельностью, ознакомился с проведением уроков онлайн. Это, как говорится, «жесть»!

Сам на гитаре, к сожалению, стал заниматься чуть меньше, зато получилось уделять больше времени семье и детям. Зимой ухаживал за растениями, слушал классическую музыку – у нас дома она не перестаёт звучать. С нетерпением жду, когда закончится это безобразие, связанное с ковидом, и хочется наконец начать дарить слушателям хорошее настроение, смех и радость.

На будущее трудно что-то планировать. Появилась замечательная идея, кстати, благодаря инициативе «Украины-Центр», выступить с проектом, посвящённым творчеству группы Led Zeppelin. За организацию взялось Бюро металлического джаза «BURN» в лице Эдуарда Гевы. В рамках проекта прозвучат хиты группы Led Zeppelin, и, может, удастся пообщаться с меломанами и друзьями. Было бы очень здорово.

Миша Солонченко: «Оттачивали навыки»

Скрипач камерного оркестра «Концертино», студент музыкального колледжа.

– Зима прошла, можно сказать, очень плохо, потому что концертов и выступлений практически не было. Большинство запланированных конкурсов проходили в режиме онлайн. Никакие интересные люди к нам тоже не приезжали. Только под конец зимы и в начале весны было пару концертов. А так в основном делали записи на онлайн-конкурсы.

Репетиций с коллективом было немного. В общем, за зиму в основном оттачивали навыки. Для творческих людей выход на сцену – это очень важно, и многие за такой длительный период уже забыли, как это…

Одним из самых ярких воспоминаний этой зимы был гранд-концерт лауреатов предыдущих годов конкурса Евгения Станковича. Это была очень интересная поездка, нам посчастливилось познакомиться с музыкантами, имена которых у всех на слуху, выступить на сцене Национальной филармонии, а это многого стоит!

А вот попасть на сам конкурс Станковича из-за пандемии мне с товарищем не удается уже второй год подряд. Ещё в 2020-м мы готовились принять участие в номинации «Игра с оркестром». Но тогда именно эту номинацию перенесли на следующий год из-за резкой вспышки коронавируса. Мы снова готовились, не теряя надежды, что в этот раз сможем точно поехать и выступить, но накануне нам позвонили из оргкомитета и сказали, что в этом году конкурс тоже отменяется. Это было, конечно, очень обидно.

На весну, если не будет снова серьезного локдауна, планируем больше концертов, особенно в апреле-мае. Со студенческим оркестром собираемся выступать в костеле Святого Духа. Должно же быть хоть какое-то просветление в этом плане! Готовимся к «Травневим музичним зустрічам». Раскрывать тайны пока не буду, но должно быть весьма интересно.