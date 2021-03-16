И снова узкоколейка, и снова надежда?

В Украине много узкоколейных железных дорог. Ширина их колеи всего 75 сантиметров, в отличие от «взрослой» дороги с ее 1 метром 52 сантиметрами. Девять крупных узкоколеек действовало в нашей стране в лучшие для них времена. Подчинялись они «Укрзалізниці»). Но узкоколейка Рудница – Гайворон – Голованевск была уникальной. Большинство таких дорог были грузовыми, лишь три еще и пассажирскими. И Гайворонская (базовая станция для дороги) узкоколейка была самой длинной не только в Украине, но и в Европе!

Много лет эта дорога постепенно умирала, о чем «УЦ» писала десятки раз. Сказать, что она работает, нельзя. Есть микроскопический штат работающих при ней, хотя последний регулярный рейс был 30 декабря 2018 года. В том же 2018-м в Киев вывезли уникальный железнодорожный автомобиль ЗИМ, который мог ездить и по шоссе, и по рельсам, а также тоже уникальный вагон-измеритель колеи. Стоят они сейчас на выставке подвижного состава на 14-м пути станции Киев-Пассажирский. Нерегулярные рейсы бывали вплоть до начала карантина в прошлом году.

И тут вдруг хорошая новость: 10 марта, в 9 утра, паровоз «ГР-280» с одним пассажирским вагоном отправился из Гайворона в Бершадь.

Вот как анонсировал событие Гайворонский ородской совет: «Очень редкое зрелище в наше время. Акция рассчитана на демонстрацию туристического потенциала нашего края и проходит по инициативе начальника Гайворонского локомотивного депо Емельяна Свидрука и городского головы Романа Волуйко.

Наш город обязан своим существованием именно железной дороге. Железная дорога – это наши корни, независимо от того, кто в какой области работает сейчас, хотя были времена, когда в каждой гайворонской семье были люди, связанные с железнодорожной отраслью.

Наша узкоколейка – самая длинная в Европе. Целые поколения росли под паровозные и тепловозные гудки и постоянный шум подвижного состава.

Поддержите нашу железную дорогу. Это наше наследство, наши корни!»

Вместе с Волуйко и Свидруком до Бершади прокатились заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации Александр Полищук, депутат областного совета Андрей Яровой, другие официальные лица и большая группа ценителей узкоколейных дорог в основном из Киева.

Кстати, вероятно, без участия Дмитрия Боборики, большого фаната таких дорог, администратора группы Ukrainian Narrow Gauge Railways (Украинские узкоколейные железные дороги) в сети «Фейсбук», поездка могла и не состояться. Он много содействовал организации дела, общается с руководством «Укрзалізниці» по судьбе узкоколеек, привез с собой в Гайворон из Киева два десятка любителей узкой колеи.

Рейс останавливался в селах Устя, Большая Кириевка Бершадского района Винничины и самой Бершади. Люди выходили на перроны и радостно приветствовали подзабытый транспорт.

В комментарии «УЦ» Дмитрий Бабарика сказал, что со стороны местных властей видит полное содействие и большое желание восстановить работу узкоколейки – и в пассажирском, и в туристическом виде. А с учетом того, что правительство разрешило приватизацию ряда объектов «Укразалізниці», возможно, дорогу спас бы частный собственник. Но это смелые мечты.

«По моему мнению сейчас есть интерес к положению дел по УЖД и ее будущему. Насчёт передачи, пока нет механизма, кроме того без помощи государства она не сможет стать рентабельной моментально».