Телевизор Xiaomi Mi TV UHD 4S 50 (L50M5-5ARU)

Оцените новый уровень пользовательского опыта с телевизором от китайского бренда Xiaomi Mi TV 4S 50. Это большое устройство, устанавливать которое можно в габаритных комнатах, например, гостиных. С целью экономии свободного пространства можно повесить телевизор на стену, использовав крепление стандарта VESA 300×300 мм. Или поставить на стол, тумбу, специальную подставку – как вам будет удобно.

Новейшие технологии Mi TV 4S 50 запечатлены в изысканном корпусе. Полностью металлический, он отличается высокой прочностью и надежностью, а еще минимальной толщиной. Всю тыльную поверхность занимает экран, вокруг него тонкая серая рамка. Благодаря специальной обработке металла, рамка корпуса кажется практически бесшовной. Такой девайс гармонично смотрится в любом интерьере, современном и классическом.

Качественная картинка и мощный звук – идеальный тандем для современного телевизора

Естественное реалистичное изображение – залог приятного и длительного просмотра мультимедийного контента. Его обеспечивают следующие характеристики экрана:

диагональ – 50 дюймов;

матрица – LED;

вид – обычный;

разрешение – 4К Ultra HD (3840×2160);

частота развертки – 60 Гц.

Насыщенные яркие цвета на экране с максимальным детализированным позволяют не упустить ни одной детали. Изображение в формате 4K ULTRA-HDR подарит незабываемые ощущения от просмотра. Улучшенная графика раскроет каждую деталь перед глазами зрителя.

Для полноценного погружения в происходящее на экране в модели предусмотрено два динамика мощностью 10 Вт. А поддержка DTS-HD и Dolby Audio с двойным декодированием позволяет создавать настоящий кинотеатр в своем доме.

Безграничные возможности мультимедиа и увеличенный набор портов

За быструю обработку данных отвечает 64-разрядный процессор со встроенной памятью 2+8 Гб. Возможности мультимедиа впечатляют

Smart-TV – пакет функций и приложений, открывающий перед пользователем огромные возможности просмотра мультимедийного контента на просторах интернета. Это и популярные видеохостинги, такие как YouTube, и общение в соцсетях, и активный гейминг, который на большом экране вдвойне приятный;

беспроводной модуль Wi-Fi – уже встроенный в телевизор Xiaomi Mi TV 4S 50 4К, он позволяет подключать девайс к интернету без использования проводов;

операционная система Android TV версия 9.0 – представляет собой набор программ и приложений для управления ресурсами телевизором. Обеспечивает грамотное и комфортное взаимодействие между пользователем и устройством.

Для периферийного подключения в модели предусмотрено большое количество разъемов и слотов. Это и три порта HDMI, через которые можно подключать игровую консоль или компьютер, три разъема USB для синхронизации и обмена информацией между устройствами. Хотите купить Xiaomi Mi TV 4S 50, чтобы организовать захватывающие состязания и активный гейминг – прекрасно! Встроенный модуль Bluetooth позволяет подключить колонки, наушники, гарнитуру, контроллеры и другие аксессуары по беспроводному соединению.

Особые фишки телевизора Xiaomi Mi TV 4S 50

Из особых функций следует отметить ChromeCast, управление клавиатурой и мышкой, голосовое управление в один клик. Технология ChromeCast для трансляции контента, фото и видеоматериалов со смартфона на большой 50-дюймовый экран.

Пульт простой, на нем всего 12 кнопок, управление удобное и интуитивно понятное. А при помощи голосовых команд очень легко искать нужные фильмы, программы или другую информацию в браузере.

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