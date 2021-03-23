А к нам от Сталлоне прилетело!

Ну не сам Майкл Сильвестр Гардензио Сталлоне появился в Кропивницком, а пока только самолет, за штурвалом которого он сидел. А именно – АН-26, выпущенный в 1984 году в Киеве на заводе «Авиант», который был задействован в съемках фильма «Неудержимые-3» в 2014 году. У нас в городе он пройдет техобслуживание.

Первый фильм франшизы «Неудержимые» появился на свет в 2010 году. Сильвестру Сталлоне пришла в голову идея собрать в одном фильме всех самых известных героев боевиков и прочих звезд. Чтобы было круче всех, и не так, как обычно, – одна звезда на фильм, а сразу много. Понятное дело, они невзначай спасают мир каждый раз, больше ж некому.

В первой картине снялись, кроме Сильвестра Сталлоне, Джейсон Стейтем, более известный как Стетхем, Джет Ли, Дольф Лундгрен, Микки Рурк, Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис, Эрик Робертс и еще множество американских знаменитостей. К примеру, Терри Крюс, нам его имя мало что говорит, а он суперзвезда американского футбола, ну и актер со стажем. Ну и еще десятки звезд кикбоксинга, боев без правил и т.д. Успех первого фильма привел к съемкам второго и третьего. Во втором фильме снимались еще и Чак Норрис и Жан-Клод Ван Дамм. А в третьей картине, кроме Слая, Арни и прочей известной братии, отметились еще и Харрисон Форд, Мэл Гибсон, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс. Кажется, один только Джеки Чан не засветился в этой трилогии.

Кстати, «Неудержимые» – это адаптированное к странам бывшего СНГ название. На английском фильм называется The Expendables, что означает «расходные материалы», а на жаргоне военных – то, что у нас зовут «пушечное мясо». Ребята на убой, которых не жалко.

Не сказать, чтобы украинский самолет играл важную сюжетную роль, но был заметен. Ну и всегда приятно видеть Сталлоне, Шварценеггера и Бандераса в кабине украинского самолета. Они на нем летят из Америки сначала в Сомали, а потом в Румынию, все для того, чтобы предотвратить появление в мире какого-то страшного вакуумного оружия, которое террористы уже хотели применить. И освободить молодых товарищей, которых террористы взяли в плен, – ну кто еще кроме Сталлоне, Шварценеггера и бригады такое сделает? Понятно, парни надавали негодяям тумаков и немножко их постреляли-повзрывали.

А самолет, который фигурирует в фильме, в 2018 году купила украинская компания «Элерон», она его использует для перевозки грузов, международной почты в том числе, чартерных рейсов и также сдает в так называемый «мокрый лизинг». При такой форме финансово-правовых отношений фирмы берут ненадолго в аренду воздушное судно, полностью готовое к использованию: с экипажем, регистрацией, местом стоянки, сервисным обслуживанием, готовой страховкой и другими нужными вещами.

Ранее плановый ремонт этот узнаваемый самолет проходил в Киеве, в Жулянах. Видимо, авиационно-техническая база летной академии предложила более выгодные условия техобслуживания.