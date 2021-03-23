Тот, кто страшнее всех рисовал Сталина

Имя этого уроженца нашего края в советские времена было просто вытерто из истории. Еще бы – сотрудничал с немцами, рисовал злые карикатуры на Сталина. А ведь был в свое время знаменитым в Восточной Европе иллюстратором книг, автором первых комиксов, мода на которые только пришла из Америки. Его звали Николай Тищенко, хотя в историю он вошел под псевдонимом Тен. 25 февраля исполняется 115 лет со дня его рождения.

Родился он в Новогеоргиевске, теперь Светловодске. Его отец был офицером 12-го Стародубовского драгунского полка, который квартировал в Новогеоргиевске. Учился там и в Кременчуге, после революции 1917 года отец перевез семью в «белый» Крым, где Николай поступил учиться в Крымский кадетский корпус. Корпус эвакуировался из Ялты в Королевство Сербии, Хорватии и Словении. Закончил учебу в городе Бела-Црква в Сербии.

История жизни Николая Ивановича Тищенко – художника-эмигранта, который не входил в «белградский круг художников», похожа на судьбы многих эмигрантов: трудности отъезда, привыкание к чужой земле, бедность и войны, выбор и желание жить.

Любящий рисовать кадет довольно много своего времени посвящает именно этому занятию: рисует несколько икон для корпусной церкви, иллюстрирует кадетский рукописный журнал, развлекает друзей, рисуя шаржи. Увлечение живописью приведет его в стены высшего художественного учебного заведения страны – Государственную художественную школу, которую он, впрочем, не заканчивает, как не заканчивает и философский факультет Белградского университета, куда он поступил позже. Причиной его академических неуспехов была не лень, а беда многих русских студентов-эмигрантов – бедность.

Бедность настолько крайняя, что он вынужден был браться за любую работу. И хотя звучит вполне внушительно, что в этот период Тищенко работал карикатуристом русского сатирического журнала «Бух!», но на самом деле эмигрантский журнал, несмотря на его огромную популярность в среде эмиграции, все же не приносил своим издателям доходов, позволяя редакции лишь сводить концы с концами.

Журнал «Бух!» выходил с января 1930-го по январь 1936 года, а это довольно длительный период жизни для эмигрантского издания вообще, а сатирического – тем более, и имел представительства во Франции, Бельгии, Латвии, Греции, а с 1933 года – параллельное издание в Париже.

Острая критика той прослойки эмиграции, которая отвечала за выдачу пособий и дотаций, не позволяла редакции надеяться на изменение ситуации (впрочем, сами «буховцы» гордились своей позицией, что неоднократно подчеркивали в редакционных статьях). Кроме журнала «Бух!» Тищенко сотрудничал и с сербским сатирическим журналом «Ошишани jеж» («Стриженный еж») и со временем стал его ведущим карикатуристом.

Его четкие, лаконичные и узнаваемые карикатуры, которые он подписывал Тэн (с вариантами Тен, Ten) заинтересовали югославского комикс-издателя Александра Ивковича, который предложил Тищенко попробовать себя в новом жанре комиксов. Тищенко согласился, но и здесь остался карикатуристом-пародистом, поскольку первый его комикс был больше похож на сборник карикатур.

Он создал комикс-роман «Шуточные приключения сыщика Х-9» – пародию на известный криминалистический комикс Алекса Реймонда «Детектив Х-9». Рисовать пародию на комикс в то время, когда жанр только формируется, – смелость невероятная, но Тищенко блистательно справился с этой задачей, создав образы смешные и запоминающиеся, а включение в текст балканских реалий вызвало бурный читательский интерес. И хотя пародия Тищенко имела успех, но Ивкович оказался недоволен и предложил автору использовать темы местного фольклора – легенды, предания, народные шутки. Выбирая из сокровищницы народных легенд (героических, иногда страшных, но почти всегда величественных), Тищенко, карикатурист по природе, все же взял и рассказал балканскому читателю совсем не героическую, а плутовскую историю об Эре – хитреце из герцеговинского фольклора, этаком балканском Ходже Насреддине, который из всех ситуаций и житейских неурядиц спасается не посредством меча, а используя неисчерпаемые запасы остроумия и оптимизма.

Но и этот роман не устраивает Ивковича, который от автора ждет большего, и, чтобы его чаяния не остались втуне, Тищенко, еще во время работы над комиксом о хитром Эре, начинает работу над романом о герое сербского фольклора – юнаке Банович Страхине. Именно эта серьезная работа приносит ему популярность и… уводит в иллюстрацию: его приглашают иллюстрировать книги для детей и юношества в серии библиотеки «Плава птица» («Синяя птица»).

Тищенко выработал свой особенный узнаваемый и оригинальный стиль, который очень нравился тогдашнему читателю и является классическим примером сербской довоенной иллюстрации. Начало войны Тищенко встретил в Белграде, но вскоре переехал в Берлин.

Там работал в ряде изданий, которые немцы ориентировали, как бы сегодня сказали, на иновещание, – на оккупированные ими страны Восточной Европы и т.д. Его карикатуры на Сталина, на чем он специализировался, стали очень узнаваемы, «удостаиваясь» упоминания в советской прессе как образец не просто предателя, а отпетого врага родины и Сталина. До сих пор иногда в российских СМИ его вспоминают, обзывая в лучшем случае «недобитый беляк» и «предатель».

В конце войны успел уехать в Бразилию. Там тоже работал в самых популярных газетах и журналах карикатуристом. Такая вот непростая доля забытого нашего земляка, которого до сих пор считают врагом.