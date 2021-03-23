«В Украине же все гимнастки!»

– Настя Самищенко? Конечно, помню. Правда, она занималась не у меня, а у Ольги Николаевны Гейдаровой, но вы понимаете, мы все друг друга знаем. Тренеры помогают друг другу, старшие девочки – младшим. Поэтому Настю я хорошо помню. Девочка трудолюбивая, старательная, пластичная. Звездой она не была, но работала много. И команде ее позитивный характер был только на пользу. Правда, ушла из спорта раньше, чем могла бы. Уехала учиться за границу…

А потом я узнала, что Настя пошла помощницей к тренеру, работает с девочками. Мы с Ольгой Николаевной очень обрадовались этому. Спорт не отпускает, держит… Понимаете, мы ведь не только гимнасток тренируем, но и воспитываем в них человеческие качества – доброту, порядочность, отзывчивость, надежность. Вот у Насти это все есть. И она это уже доказала. Настя точно будет хорошей мамой, женой, ну и тренером, если выберет нашу нелегкую профессию…

Из разговора с Людмилой Виноградовой, мастером спорта, тренером по художественной гимнастике.

Анастасия Самищенко, кандидат в мастера спорта. Родом из Кропивницкого, здесь училась в школе и занималась художественной гимнастикой у известного тренера Ольги Гейдаровой. Уехала учиться в город Прешoв (Словакия), вышла замуж, стала мамой. Тренирует местных девчонок.

– Настя, в художественную гимнастику девочки приходят в таком юном возрасте, что их биографии начинаются почти у всех одинаково: родилась тогда-то, начала заниматься у тренера такого-то. У вас тоже так?

– Да, тоже так. Именно в гимнастику дети в основном приходят в возрасте 5-ти или даже 6-ти лет. Если раньше приходят, то это скорее спортивная подготовка, в которой участвуют и мальчики, и девочки. Моё мнение: гимнастика – довольно универсальный вид спорта. Я имею в виду, что после какого-то времени занятий художественной гимнастикой дети уходят и на танцы, и на фигурное катание, волейбол, гандбол, теннис и т.д. Ведь во время наших тренировок развиваются гибкость тела, координация и ловкость. Иногда к нам отдают детей в дополнение к основному виду спорта. Например, ко мне ходили две девочки, которые занимались диско, и растяжки, разминки у них в клубе им совершенно не хватало, и они приходили к нам именно ради нашей профессиональной разминки.

Мне кажется, те, кто остается в нашем виде спорта до более зрелого возраста, остаются навсегда верными этому виду спорта и своему тренеру.

– Расскажите о своих первых шагах на ковре. Сразу ли все начало получаться?

– Если честно, то нет. У меня всегда были проблемы с лишним весом Я думаю, каждая гимнастка знает, как важно следить за весом. В моем случае я всегда была для гимнастики полновата. Поэтому всегда было и стеснение, постоянные попытки худеть, привести себя в форму. Это было трудно, может, это одна из основных причин того, что я закончила со спортом довольно рано.

– Семья для маленького спорт­смена – это огромная помощь. Без домашней поддержки добиться чего-либо в художественной гимнастике, мне кажется, невозможно. Ведь так?

– Да, именно так. Впрочем, я считаю, всего должно быть в меру. Встречаются разные родители. И адекватные, которые в рабочий процесс не вмешиваются, полностью доверяют тренеру. Ждут, когда будет виден результат. Но есть и родители, которые хотят чуть ли не быть вторым тренером, ведь «я видела в Интернете, вот я читала, и вообще я знаю намного лучше». С такими родителями очень сложно, и зачастую наши дороги с ними расходятся довольно рано.

– Кто ваш первый тренер? Очень строгая?

– Если честно, я обожаю своего тренера. Часто говорят, что тренер – как вторая мама, так вот для меня было именно так. Мой тренер – Гейдарова Ольга Николаевна. Я глубоко ценю и уважаю этого человека.

Строгость и справедливость – это то, что должно быть присуще каждому тренеру. Без этого никак, ведь дети очень чувствуют слабину и пользуются этим. Я думаю, что в моей карьере как тренер чересчур много позволяю детям. Может, не живи я в Словакии, все было бы по-другому.

– Вопрос отца-дилетанта: в каком возрасте маленьких гимнасток учат делать эту немного странную прическу?

– Вы про гульку? (Смеется.) Буквально сразу учат делать прическу, привыкать к макияжу и многому другому. Поэтому девочки-художницы так заметно отличаются от сверстниц. Я думаю, дети в Украине более самостоятельные, чем тут. Из-за того, что сама Словакия маленькая, зачастую на соревнования родители возят детей на машине. И каждый занимается своим ребёнком сам, в итоге некоторые и в 12-14 не в состоянии сделать себе прическу или макияж. Я все-таки больше за вариант командных поездок на соревнования, где старшие следят за младшими, учат их и помогают.

– Как вы совмещали школу и спорт? Что чему мешало больше?

– Я уверена, что соединять спорт и учёбу вполне возможно. Конечно, это требует дисциплины и правильного распорядка дня. Может, в моём случае страдала больше школа, но не критично. Моя мама общалась с тренером, и в случае каких-то проблем в школе мне могли пригрозить тем, что на соревнования я не поеду, а буду исправлять оценки. Для меня это была бОльшая мотивация.

– Расскажите, как складываются отношения в женском коллективе маленьких принцесс и звездочек?

– Моё мнение, что все зависит от родителей, особенно в маленьком возрасте. Ребёнок копирует поведение взрослых, поэтому я бы посоветовала родителям думать о том, что они говорят в присутствии своих детей. У нас неоднократно случалось, что родитель что-то нелестно сказал об одной девочке, и из этого выходило большое недоразумение.

– А теперь, Настя, расскажите о своих победах. Обычно у художниц целый иконостас медалей, грамот и кубков.

– Если честно, я даже не знаю, сколько медалей и грамот у меня есть. По правде, очень много. Я ездила на соревнования в другие города с 5-ти лет. Как сейчас помню первые двухдневные соревнования, это были Черкассы, я заняла 5-е место, но была счастлива. И после этого я ездила на все соревнования, которые мы выбирали с тренером и моими родителями. Все медали и грамоты находятся дома у родителей, и по приезду домой мне всегда приятно пересматривать свои грамоты.

– Ваша спортивная карьера закончилась довольно рано. Могли бы еще выступать?

– Выступать – точно нет, как бы мне ни хотелось, я уже совсем не в той физической форме. Но вы правы, я закончила довольно рано, в 15 лет я перестала ходить на тренировки. Думаю, что мой переходный возраст был довольно сильным ударом, и мне просто не хватило силы воли, что ли, чтобы закончить со спортом позже. У меня есть звание КМС, и я сейчас очень грущу, что недотянула до мастера спорта.

– Как пережили расставание со спортом, которое, к счастью, оказалось коротким?

– Много занималась учёбой, как раз 11-й класс, было ВНО. Сбор целой кучи документов для поступления, переезда и собственно сам переезд в Прешов. Так что времени особо не было думать о чём-то другом.

На самом деле именно этот отрезок жизни я помню очень смутно, было очень много переживаний, стрессов и всего нового.

– Почему выбрали Словакию? Как прошел процесс адаптации?

– До переезда в Словакию об этой стране я не знала практически ничего. По Европе я практически не ездила, была только в Болгарии на сборах и пару раз в Турции.

Да и время было сложное, требовалась виза для любых поездок за границу. Это сейчас намного проще, есть загранпаспорт с биометрией, и вся Европа как для туриста для тебя открыта. Я же, когда поступала, ездила в консульство, подавала прошение о визе и только после получения могла пересечь границу.

Решение учиться в Словакии было спонтанным. Не знаю, как мы так быстро решились и собрали документы. До последнего я не верила, что поеду, сдала ВНО. Даже поступила в два университета на бесплатное обучение.

Адаптация была быстрой, мы приехали группой и проходили курсы языка 3 недели. Ещё мне повезло с девочкой в общежитии, мы приехали вместе, первые 2 года жили вместе и общаемся до сих пор. Она старше и, так сказать, мудрее. Поэтому моя жизнь в общежитии была очень спокойная, мы учились и особо не «тусили». А «заговорили» мы уже спустя полгода и в конце весны нашли работу. Там тоже учили и совершенствовали язык.

– Кстати, мы в Украине не много знаем о Словакии. Поделитесь впечатлениями о стране и людях.

– Тут очень много старинных замков, маленьких и больших речек, озёр. Есть Татры (горы, которые очень любят местные и туристы в качестве горнолыжных курортов). Также много красивых лесов. Поверьте, природа Словакии неописуема и уникальна.

Страна маленькая, население около 5-ти миллионов человек. Люди доброжелательные. Менталитет похож на наш, но все-таки есть небольшие отличия. Мне кажется, у людей не хватает стремления к чему-либо. Тут все более спокойны и расслаблены, чем в Украине. Нет такой погони за деньгами, славой, признанием, как у нас. Конечно, есть исключения, но в основном люди больше наслаждаются жизнью. Много людей живут в сёлах вблизи города. Выбирают природу и спокойствие.

– Ну а теперь – самое интересное: о вашем возвращении в спорт, но уже в новом качестве.

– Это вышло довольно смешно. В один из летних праздников мы зашли с подругой в кафе, причём чисто случайно, и разговорились с хозяйкой. Услышав, что мы из Украины, она спросила: «А вы случайно не гимнастка? В Украине же все гимнастки». Моему удивлению не было предела! И она сразу сказала, что у неё есть для меня работа, что её дочка занимается гимнастикой, они очень долго не могут найти тренера и не интересно ли мне это. Спустя короткое время я встретилась с главным тренером этого клуба и начала тренировать деток. И продолжаю это делать до сих пор.

– Как вы строите тренировочный процесс?

– У нас проходят обучающие семинары с разными тренерами. С тренерами сборной. Также я ездила в Брно (Чехия), на мастер-классы Екатерины Пирожковой. В основном веду тренировки 3 раза в неделю по 2 часа, и за это время хочется уделить время всему, но я стараюсь не распыляться и проработать отдельную часть тела, работу с предметом или элементы.

– Расскажите об организации взрослого и детского спорта в целом и художественной гимнастики в частности.

– Учась и тренируя детей, я полтора года работала на рецепции в фитнес-зале. Так что могу сказать, что люди тут уделяют много времени спорту. Даже если не ходят в зал, то тренируются на улице, ездят на велосипеде. Тут, кстати, много велосипедных дорожек, люди более мобильны, много ходят на небольшие прогулки в горы.

Что касается гимнастики, то соревнования проходят в основном в 1 день. Не так, как в Украине, – 2-3 дня. Как я уже говорила, в основном дети ездят на соревнования с родителями, их привозят и отво­зят на собственных автомобилях. Страна ведь довольно маленькая, и расстояния небольшие, плюс скоростные дороги, которые помогают добраться намного быстрее из одного города в другой.

– Если можно, несколько слов о ваших маленьких ученицах, какие они? Как складываются отношения с их родителями?

– В основном родители очень лояльны к тренерам, не считая некоторых мам, которые считают, что их дети очень способны, но это не всегда так, и иногда могут высказаться, что ребёнку недостаточно уделяется внимания. Но спорт для детей – это скорее про здоровье и про развитие. Никто не стремится воспитать звезду или олимпийскую чемпионку. В основном родители хотят, чтобы ребёнку нравилось заниматься, и если их все устраивает, то в тренировочный процесс никто не вмешивается. Конечно, мы выбираем более способных детей, и тогда уже подключаются родители, с которыми главный тренер обсуждает увеличение часов тренировок. И только с согласия родителей ребёнок занимается более профессионально. На данный момент я тренирую детей 2012-2013 года рождения.

– В новой стране вы не только учились и тренировали, но и вышли замуж и стали мамой. Повезло найти свое счастье?

– Да, но, как ни странно, мой муж украинец, из Харькова. Так что у нас типичная украинская семья, словацкие традиции вообще не стали частью нашей жизни. Нам комфортно жить так, как мы привыкли. Да и отличия от словаков минимальны. Так что мы себя вполне комфортно чувствуем.

У нас недавно родился ребёнок, и разницы в воспитании детей я пока не заметила.

– Не могу обойти тему коронавируса. Как переживают эту беду Словакия и ваша семья?

– О, это наш ужас! Границы закрыты, с родителями не видимся по году. До этого они могли приехать в гости пару раз в год. Также и мы могли поехать в Украину несколько раз на праздники – на Пасху, на Новый год. А сейчас это, к сожалению, невозможно. Сейчас мы в основном вдвоём, без помощи родителей, но справляемся.

Тренировки онлайн – это мой тихий ужас. Я очень люблю атмосферу тренировок, общение с детьми. Мне нужно подойти к ребёнку, помочь поставить ногу-руку. А онлайн это невозможно, плюс не у всех отличный Интернет, и это чистая катастрофа. Дети не ходят в школу, все онлайн, и, по нашим личным прогнозам, в зал мы вернёмся не раньше конца апреля – начала мая. Много детей уже закончили с гимнастикой в связи с недостатком мотивации. Нет соревнований, нет общения с другими девочками. Да и вообще, это сложно для детей – сидеть возле компьютера.

Так что я даже не могу представить, что будет дальше с тренировками.

– Украину и родной город не забываете? Вернетесь домой или станете европейским тренером?

– Мы очень скучаем по Украине, но, скорее всего, если и возвращаться, то в родной город мужа – в Харьков. Украина нам ближе, все-таки наша родина. Но, закончив тут университет, прожив здесь 5 лет (я) и 9 лет (муж), найдя работу и уже родив дочку, сложно что-то менять. Здесь есть работа, какая-то стабильность. Уже хочется, чтобы ребёнок получил постоянный вид на жительство и чтобы перед ней были открыты все границы. Чтобы она могла выбрать любую страну для жизни, путешествовать. Так что пока мы тут, но как будет дальше – никто не знает.

Фото из архива Анастасии Самищенко и Людмилы Виноградовой.