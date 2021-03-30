Гостиницей – в Кошачий глаз!

Району Лесопарковой в Кропивницком изначально не повезло в том, что там много деревьев и воды. Природа создала реку и озера, а люди высадили в начале пятидесятых лесопарк «Сосновый» площадью 128 гектаров. А в наше мутное время этот лесной парк дерибанят, пилят, богатые люди строят на месте сосен громадные особняки, в которых бывают несколько раз в году… И конца-краю этому не видно, несмотря на то, что у зоны этой с 2009 года статус ландшафтного заказника, который «входит в природно-заповедный фонд местного значения». Так областной совет постановил. Но что солидным горожанам какой-то там Кировоградский областной совет?

Перечень фамилий людей, которые владеют землей в районе Лесопарковой, мало чем отличается от списков бывших и нынешних депутатов городского, областного советов и даже Верховной Рады. Люди уже как-то свыклись с мыслью, что там, где когда-то были пионерские лагеря, стоят особняки горожан, которые немного равнее в правах, чем другие горожане.

Но последние события подняли очередную волну возмущения общественности. Возле известного озера Кошачий глаз начали строить гостиницу. Чем это грозит? От жизни семьи в три-пять человек действительно не много вреда. Но в гостинице, где может жить сто человек, в районе, где нет канализации, могут быть совершенно понятные проблемы. Куда польются отходы жизнедеятельности сотни человек? В Кошачий глаз? Если озерцо вообще выживет и входит в планы застройщиков… Место там в целом болотистое, надо будет засыпать, осушать…

А сколько эти люди изведут дров из окрестностей на жарку шашлыков? Или вы думаете, что дрова будут возить из-под Чернигова? Кстати, место под гостиницу уже свободно от этих дурацких сосен, которые кому-то мешают жить. Два года как вырубили! И парковка для машин клиентов нужна же? И побольше! Чтобы никакие сосновые фитонциды не заглушали аромата свежего выхлопа десятка машин.

У фирмы «Грин готель», которая собирается возвести гостиницу у Кошачьего глаза, три учредителя – Андрей Плохотнюк, Роман Рабдев и Сергей Таран. Создано предприятие в июне прошлого года. Эти люди не были изначально владельцами земли. Ее выделил горисполком еще в 2010 году, на шесть участков разбили берег озера, с той поры собственники менялись.

На самом деле городу как воздуха не хватает новых отелей. Это очень сильно чувствуется осенью, во время проведения выставки «Агроэкспо», фестиваля «Вересневі самоцвіти» и т.д. Ну и о каких-то туристических перспективах города без гостиниц говорить не приходится. Но почему именно там? Понятно, место славное, но ведь существует запрет на стройку в этом месте! Это же заказник! Или этот участок не входит в его территорию (из всех 128 гектаров лесопарковой зоны как заказник очерчены только 30 гектаров)?

В общем, ничего не помешало и.о. начальника Управления градостроения и архитектуры Ирине Мартыновой подписать разрешение на строительство гостиницы, точнее, на смену целевого назначения земли на «строительство и обслуживание отеля». По ее мнению, «это рекреационная зона, а в рекреационной зоне строительство гостиниц возможно. А жилья – нет».

Далее информация для тех, кто хочет пожаловаться на происходящее, например, в прокуратуру, Офис президента или в небесную канцелярию.

Адрес участков, где будет располагаться отель: улица Холодноярская, 1-11, 1-12, 1-13. Земельный участок площадью 0,3 га, кадастровый №3510100000:06:047:0246, был передан в собственность в 2010 году. Разрешение на строительство гостиницы выдано 30 декабря 2020 года.

По непроверенной информации, предыдущий собственник этой земли умер от коронавируса. ООО «Грин готель» или арендует, или купило этот участок.

Пикантности всей истории придает еще и тот факт, что на берегах озерца еще и кладбище домашних животных, десятки лет там хоронят ушедших домашних любимцев люди со всей округи…

Два года назад активную стройку особняка возле Кошачьего глаза удалось приостановить из-за внимания общественности. Удастся ли в этот раз?

Члены ОО «Озеленение Кропивницкий» под руководством активистки Надежды Паливоды уже собрали немало подписей под обращением к городской власти с требованием не допустить стройку. Оно уже зарегистрировано в отделе обращений граждан гор­исполкома.