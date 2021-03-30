Не лей «шмурдяк» в машину

Эта новость стала уже из разряда привычных: в Александрийском районе в солидных масштабах «бодяжили» топливо для автомобилей. Предприимчивый товарищ на собственной нефтебазе «варил» нечто и потом продавал на собственной же АЗС уже в Светловодском районе. Изъяли больше 1100 тонн «топлива». Такие новости появляются регулярно. Неудивительно, учитывая цены на бензин. А на той заправке топливо продавалось дешевле, чем на большинстве других заправок.

Где именно находится АЗС и нефтяной «заводик», пока идет следствие, разглашать нельзя. Также до конца неизвестно, что именно делалось на той нефтебазе. Потому что схем по нелегальному заработку на фальсификации бензина множество! (Дизельное топливо «бодяжат» намного реже, технологически это сложнее.) Хотя перед александрийским заводиком неделей раньше накрыли такой же в Побугском Голованевского района. Там зафиксировали фальсификата поменьше, но, кажется, технологически все было серьезнее, даже упомянутый «дизель» там «производили».

Вообще бензин – самый наглый продукт. В его цене 35 процентов – налоги: акциз и НДС. Производят бензин у нас в стране только в недалеком от нас Кременчуге. А так в основном ввозят топливо из Белоруссии (оно российское на самом деле), Латвии и Польши. На границе нашей страны А-95 стоит 15 гривен. Добавляются налоги, плюс расходы на транспортировку до конкретной АЗС, плюс ее наценка, вот и получаем 30 гривен за литр.

А Кременчуг рядом. Конечно, в золотые времена нефтепровода «Дружба», по которому из российского Мичуринска напрямую качали нефть в Кременчуг, прошли. Законсервирован тот нефтепровод. А еще лет десять-пятнадцать назад нелегальные врезки в эту трубу накрывали каждый месяц (чаще было бы неинтересно, не секрет, что крышевали этот бизнес люди в погонах). Самих врезок были сотни! Иногда они взрывались и т.д., на Полтавщине это был постоянный источник новостей.

Но все равно, «Укртатнафта» в Кременчуге – единственный в Украине работающий нефтеперерабатывающий завод, у компании есть терминал по приему нефти в Одессе. И на всех многочисленных подразделениях «Укртатнафты» по всей стране идет бешеный оборот нефтепродуктов разных видов, от мазута и битума до авиационного бензина. Но, кроме этого мощного игрока, тысячи фирм ввозят в страну нефтяной сжиженный газ, еще так называемый бензин газовый стабильный и просто чудовищное количество растворителей для лаков и красок, притом, что потребность в них низка, красок у нас производят не так и много.

Есть несколько схем получения недорого топлива. Из России к нам везут немало бензина А-80. Современные машины его не понимают, но старые ЗИЛы, УАЗы, ГАЗы, мотоциклы, бензопилы и т.д. под него «заточены». Так что продукт официальный. И умельцы на заводиках типа упомянутых выше довольно легко делают из него главный бензин планеты – А-95. Он же «Евро-5»!

Способов много. Самый популярный сейчас – добавление сложного соединения на основе железа – ферроцена. Его в Китае производят. Очень выгодно – немного порошка на тонну, и из 80-го уже выходит 95-й. Другие добавки, повышающие октановое число, – метилтретбутиловый эфир, этиловый спирт, этанол. Эти присадки считаются не самыми страшными. Дешевле добавлять тетраэтилсвинец, бензол, ацетон, и даже нафталин. Но эти штуки убивают двигатель машины чудовищными темпами. Иногда даже за одну заправку.

Кстати, не думайте, что такими вещами занимаются только небольшие частники. Помните грандиозный пожар под Киевом в 2015 году на нефтебазе фирмы БРСМ? Шесть человек погибло… Тогда же опубликовали список того, что нефтебаза закупает:

– бензин для промышленных целей,

– конденсат из природного газа,

– нефтепродукты светлые, не названные,

– дистилляты газового конденсата,

– жидкие продукты пиролиза,

– антидетонаторы,

– многофункциональные присадки к топливу,

– октано- и цетаноповышающие присадки,

– продукт пиролиза,

– сольвент,

– фракция изопентановая,

– фракция пентановая,

– ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) и смеси,

– компоненты, которые добавляются в ДТ,

– реактивное топливо.

Симпатичный коктейль, не правда ли? А вы думали, на нефтебазах просто из железнодорожных цистерн бензин разливают по автоцистернам, которые развозят его по АЗС? Следствие по делу о пожаре давно закончено, а вот по поводу «рецептуры производства» топлива еще идет. Долго будет идти еще, наверное.

Вероятно, на накрытой в Александрийском районе нефтебазе просто «каламутили» более высокооктановое топливо. А в Побугском работала целая ректификационная установка, разделяющая нефть на фракции – бензин, керосин, дизель, мазут. Как туда нефть завозили – разберется следствие.

И знаете, чем это все закончится? В 2017-м в Светловодске накрыли крупнейший в области по объемам «производства» завод-нефтебазу по выделке «левого» топлива (понятно, откуда сырье – Кременчуг с его «Укртатнафтой» через речку). В итоге директор фирмы заплатил 68 тысяч гривен штрафа. И всё. Даже никаких «год условно».

При такой суровости закона смехотворный штраф вряд ли остановит людей, которые ежедневно продавали октанового дерьма на суммы в сотни раз большие…

Что тут скажешь? Предохраняйтесь, товарищи автомобилисты. Заправляйтесь там, где надо.