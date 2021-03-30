Не просто Мария!

Наша землячка, воспитанница кропивницкой школы художественной гимнастики (тренеры Ольга Гейдарова и Людмила Виноградова) Мария Павлова стала победительницей чемпионата Украины среди юниорок.

В течение четырех дней, с 25 по 28 марта, в помещении Черниговской областной комплексной детско-юношеской спортивной школы проходил чемпионат Украины по художественной гимнастике среди юниорок – девушек 2003-08 года рождения.

– Соревнования проводились по программе шестиборья плюс финалы. Шесть видов – это без предмета, скакалка, обруч, мяч, булавы и лента. А восемь лучших гимнасток по программам мастеров и кандидатов в мастера боролись в финальных соревнованиях, – отмечает главный судья соревнований Лариса Гавренко.

98 участниц из 11 регионов Украины – это учащиеся средних учебных заведений и воспитанники специализированных учреждений спортивного профиля – детско-юношеских спортивных школ и специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Мероприятие проводилось без зрителей и с соблюдением всех карантинных требований. Одновременно в зале могли находиться только две команды по шесть человек в каждой: одни выступают, другие готовятся. Обязательным для всех участников было использование масок и антисептиков.

– Здесь очень строгий контроль, – отмечает Лариса Гавренко. – Гимнасток запускают в зал за два часа, и они сначала разминаются в одном зале, потом переходят на другую площадку, и только потом – на соревновательную площадку, чтобы не было столпотворения.

Победительницы получили своеобразные медали – квадратные, как на Олимпийских играх, дипломы, а кроме этого, федерация подготовила каждой участнице отдельные благодарности и сертификаты об участии.

14-летняя кропивничанка Мария Павлова, которая с нынешнего года стала учиться в Киевском областном лицее-интернате физической культуры и спорта (г. Белая Церковь), победила в многоборье по программе КМС (кандидаты в мастера спорта), выиграв четыре вида из шести (обруч, мяч, булавы, лента) и один раз заняв второе место (скакалка).

Свой большой успех чемпионка прокомментировала достаточно сдержанно, согласившись ответить только на два вопроса.

– Маруся, что тебе помогло победить?

– Хорошо отработанная программа, музыка, которая мне очень нравится (из всех видов больше всего Netta Barzilay Toy под мяч и новая Ruelle game of survival под обруч, они яркие и характерные, хотя очень разные: одна веселая, а вторую нужно выражать – она серьезная), вера и поддержка со стороны тренеров (Ларисы Викторовны Гавренко и Инны Степановны Краевской – это мои новые тренеры, которые занимаются со мной в лицее в Белой Церкви, а также моих первых и родных тренеров Людмилы Степановны Виноградовой и Ольги Николаевны Гейдаровой), новый комбинезон, который мне cшили специально под чемпионат Украины. Хотела доказать себе, тренерам, что они не зря уделяют мне время, и сделать маме подарок.

– Ты стала чемпионкой, а что дальше?

– В первый момент – безграничная радость, а потом подготовка к следующим соревнованиям. На достижениях путь не заканчивается – впереди групповой чемпионат Украины. Так что расслабляться времени нет.