Весняне загострення…

30 березня відбулася 4 сесія Кіровоградської обласної ради 8 скликання, яка пройшла надзвичайно оперативно. В сенсі, депутати особливо не запитували й не протестували, навіть проти того, щоб питання, яке зазвичай розглядають в кінці сесії, поставити на перше місце порядку денного.

Цим обласна рада повернулася до сумнівної практики Кропивницької міської ради, де сесійний час постійно скорочується за рахунок виступів так званих представників громадськості. Тепер і обласну сесію загальмували прихильники будь-що зробити нашу область Кропивницькою, до речі, як уже і район, і місто, і село, і вулицю, і провулок, і театр. І все б нічого, бо питання декомунізації таки потрібно вирішувати, якби не прийоми активістів, тобто неприкритий шантаж і тиск на опонентів, у тому числі й організований перед сесією малочисельний мітинг.

Виявляється, наші державні мужі, тобто депутати обласної ради, до цього не готові, тому мовчки проковтнули і пропозицію перекроїти порядок денний, і образи на адресу своїх виборців, які лунали з трибуни. Досить сказати, що людей, які виступають за всенародне обрання назви області, а таких більшість, назвали «сепаратистами», «контуженими» і звинуватили в антиукраїнських діях. На фоні такого політичного загострення давньої більшовицької хвороби – ламати волю народу через коліно – депутати не оцінили єдиний мужній вчинок – виступ депутата Віктора Серпокрилова, який просив колег звернути увагу на проблематичність існування області як адміністративної одиниці.

Але політика популізму перемогла, і депутати підтримали звернення, яке повинно «підштовхнути» Верховну Раду, бо для зміни «хвамілії» мають проголосувати 300 нардепів. Після цього обласні депутати без особливого ентузіазму натискали зелені кнопки у відповідь на майже будь-яку пропозицію проголосувати. В основному затверджували звіти про виконання обласних програм соціально-економічного розвитку, які взагалі-то нічого не розвивають. Вперше серйозна зацікавленість змістом «звітів» виникла після запитання депутата Олександра Мосіна щодо необхідності виділення коштів по екологічній програмі на ліквідацію наслідків минулорічного буревію в обласному центрі. До речі, саму п’ятирічну програму аж ніяк не можна назвати бідною, бо на її реалізацію передбачено більше півмільярда гривень. Між іншим, кошти на буревій таки не передбачили…

Депутати «проявили характер» двічі – лише з другого разу, причому за пропозицією Мосіна, проголосували за інвестиційну програму ОКВП «Дніпро-Кіровоград», яка передбачає кошти на ремонт водогону по вулиці Вокзальній, і не підтримали проєкт рішення про об’єднання кількох протитуберкульозних лікувально-оздоровчих закладів. Навіть попри прохання губернатора області.