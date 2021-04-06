Теплый зал, горячая сцена

Это не было заявлено как «квартирник», когда собираются друзья в домашних условиях и смотрят, слушают тех, кого прекрасно знают… Были афиши, анонсы, интервью, «превью»… Словом, должно было что-то стрельнуть. И оно стрельнуло 1 апреля на малой сцене театра имени Кропивницкого. И, что удивительно, получился дружеский, семейный «квартирник»…

Вот сразу – огромное спасибо Владимиру Ефимову, директору театра имени Кропивницкого. Или пожалел, или понял, или поверил, или что-то увидел в этих ребятах, по-хорошему «прущихся» на сцену. А сцены у них, современного театра сатиры (СТС), были разные: и библиотеки, и зал музпеда… И теперь – малый (это уже уровень!) зал Академического украинского музыкально-драматического театра имени Кропивницкого.

Это было 1 апреля. Учитывая ситуацию в мире и в стране, – не до смеха. Но СТС рассмешили. В принципе, их фишка – смешить. Тема спектакля – социальная, и она много раз была обыграна в спектаклях и фильмах . Ну, там глава семьи вдруг узнает, что ему жить осталось мало. Исходя из этого «строит» близких.

С самого начала, благодаря уже полюбившимся театралам актерам, исполняющим ведущие роли, Роману Бутовскому (он же главный режиссер СТС) и Александру Тесле (божественный голос и актерство, достойное большего) был понятен сюжет, конфликт, завязка… (А здесь респект драматургам: Роберт Морлей и Розмари Энн Сиссон «Призрак на цыпочках»). То есть не было долгой «раскачки». Человеку после обследования в больнице говорят, что жить ему осталось примерно полтора года. Узнав об этом, он начинает «чудить».

Чудачества странные, но понятные и, что важно, смешные. Сюжет пересказывать нет смысла. Просто надо пойти на очередной спектакль и увидеть, и понять, и порадоваться за ребят. Ребятами их можно называть условно, потому играют и взрослые, и дети. Например, это был дебют Даши Франтасовой, сыгравшей хоть и эпизод, но красивый, содержательный.

Зрителям было хорошо и весело. Актеры, не забывая свои традиции, импровизировали. Они поправляли друг друга, если слово было сказано неправильно, напоминали, какую реплику надо произнести, реагировали на реквизит, вызывая добрый смех зрителя.

А еще (опять же, традиционно) спектакль был интерактивным. Это общение (не заигрывание!) с залом, эти конфеты, подобранные с пола, эта реакция на телефон, который не был отключен… Супер!

«Я дышала по-другому, – призналась после премьеры Елена Франтасова, сыгравшая Нору. – Мы меняли много залов, искали их. И вдруг – театр корифеев! Это было и приятно, и ответственно». А Роман Бутовский признался, что на этой сцене было жарко. И дело не в софитах. «Я не хотел и не мог подвести директора театра, доверившего нам зал, – сказал Роман. – И ребят на это настраивал. Моя ответственность выразилась в том, что мне было жарко, и ребята, импровизируя, вытирали пот с моего лица».

Актеры сказали, что зрительский зал был теплым. Это значит, что люди правильно реагировали на то, что видят. Да, реакция была органичной спектаклю. Был показан английский юмор, но адаптированный под украинского зрителя. Там даже были наши областные газеты! Словом, юмор зашел.

Театру – премьер и новых теплых залов! Зрителю – позитива! Роман Бутовский как-то сказал, что юмор, смех, сатира сродни вакцине от коронавируса. В это надо поверить.

Мы этого никогда не делали, но теперь сделаем, как это происходит на аплодисментах в театрах. Роли исполняли: Роман Бутовский (Барни), Александр Тесля (Генри), Елена Франтасова (Нора), Виктория Морозова (мама Барни), Роман Бевзюк (Роджер, сын Барни), Татьяна Ковальчук (Селена, жена Роджера), Алена Ткаченко (Поппи), Влад Пугачев (констебль Джордж), Даша Франтасова (цыганчонок).

Фото Алексея Каприцы.