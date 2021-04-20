О неизбежном

Тема смерти, похорон достаточно деликатная. Многие предпочитают об этом не говорить, даже не думать. Мол, все там будем. Лучше, конечно, попозже. И умершему будет все равно, кто и как его похоронит. Но не все так однозначно.

Директор коммунального предприятия «Ритуальная служба» Юрий Висяников рассказал, с чем столкнулся впервые за годы работы в специализированном комбинате. Оказывается, одинокие пожилые люди переживают по поводу своего ухода в иной мир. Их беспокоит, как будут организованы похороны, кто займется этим процессом. Восьмидесятиоднолетняя кропивничанка пришла с этой проблемой в «Ритуальную службу».

– Она оказалась моей преподавательницей. Когда-то принимала меня в университет. По иронии судьбы теперь я принимаю ее, – говорит руководитель предприятия. – У нее нет родных, а доверять посторонним людям не хочет. Мы составили и заключили договор, согласно которому берем на себя весь траурный процесс. Наша первая заказчица выбрала атрибутику, услуги, даже памятник, который мы установим, оплатила. В течение пяти лет будем ухаживать за могилой. Подобные договора заключают в крупных городах. У нас пока один. Но думаю, что это только начало. При желании мы можем организовать поминальный обед. Сообщим людям, которых привезем, чтобы простились.

Психологи говорят, что уверенность человека преклонного возраста в том, что после его кончины все будет сделано добросовестно, добавляет жизненных сил. И наша заказчица, говорят знающие ее люди, посветлела, успокоилась и даже ходит на работу.

Юрий Висяников затронул еще одну тему. На Дальневосточном кладбище обустроен новый участок, где все могилы и памятники типовые. Все облицовано плиткой, вокруг забетонировано, сверху кладется плита, и не надо ждать, пока земля уляжется, можно сразу ставить памятник. Выглядит цивильно, чем-то напоминает Арлингтонское национальное кладбище в Америке. Никаких металлических оградок, на которые зарятся «металлоломщики». Уход за такими могилами минимальный. Сорняков нет, красить ничего не надо. В общем, давно пора.

«Ритуальная служба» теперь займется и кладбищем в поселке Новом. На всех существующих сейчас наводятся порядки. Директор КП, пользуясь случаем, просит всех в поминальные дни не нести на могилы пластиковые цветы и искусственные венки. Убирая, не выбрасывать мусор в посадки, а оставлять в специальных мусорных емкостях, установленных на территориях кладбищ.

– Я заметил, что мусорить стали меньше, – говорит Юрий Иванович. – Люди видят, что мы убираем, и уже рука не поднимается бросить сорняки и старые венки под ноги, а то и на соседнюю могилу, как это часто бывало. Культура повышается. Но до идеала еще далеко. Стараемся, как можем. За собственные средства строим домики для инструмента, туалеты, подводим воду. Хочется заасфальтировать дорожки, сделать освещение. Но это в перспективе.