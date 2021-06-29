«Антитела». В ожидании премьеры клипа

Наш земляк, фотограф Дмитрий Спивак уже второй раз участвовал в съемках клипа группы «Антитела». Первый был на песню «Кино». Второй – «Маскарад». Премьера ожидается 9 июля. Дмитрий в красках и фотографиях рассказал, как все происходило.

– Дима, начнем с первого клипа. Как ты попал на съемки?

– Мне прислали рекламу группы «Антитела», на которой объявлялся набор стимпанкеров (Стимпанк – это жанр научной фантастики о мирах, где паровые машины и другие ретро-технологии не исчезли, а достигли высочайшего развития. – Прим. Ред.) для участия в съемках клипа. И в качестве иллюстрации было использовано мое изображение – фотография с киевского стимпанк-фестиваля, где у меня был один из лучших костюмов. Я связался с группой, прислал им еще несколько фото в разных костюмах, обратил внимание, что на их афише мое фото, и меня пригласили.

На съемках было больше ста стимпанкеров со всей Украины. Все это происходило в Олешковских песках под Херсоном. Клип получился шикарный, песня всем зашла. Можно найти в Интернете и посмотреть.

– А как «случился» второй клип?

– Прошел год, и в группе, которую мы создали, ребята пишут: «Всем привет! Мы снимаем новый клип. Кто хочет поучаствовать?» Из прошлого состава стимпанкеров приехало всего четыре человека, из них два – из Кропивницкого.

Снимали на берегу Киевского моря в течение суток. Но не спали мы двое суток. Приехали в час ночи, сразу процесс пошел и закончился в одиннадцать вечера следующего дня. Семь визажистов накладывали грим, четыре стилиста помогали привести в нужный вид одежду. Репетиции, съемки, репетиции, съемки… Усталости не чувствовали, потому что был кураж.

На пляже была установлена сцена, свет был бомбезный: все мигало, сверкало, крутилось. Профессиональное оборудование. Хореограф, который учил нас танцевать. Это был мой первый танец, но я справился.

– Расскажи о песне и сюжете клипа, если можно рассказывать.

– Думаю, можно. «Антитела» уже сделали видеоанонс, который и интригует, и приоткрывает завесу. Песня «Маскарад» – летняя, «движковая», припев заходит глубоко в память. Однозначно будет хит. О стилистике клипа скажу в двух словах: мы зомби. Но это не страшно, а ярко и артистично. Как это обычно бывает, каждый и в клипе, и в песне найдет что-то свое.

– «Антитела». Какие они?

– Их пять человек, и они как одна семья. Никаких корон, приветливые, доступные, общительные. Тарас Тополя (на фото слева) – простой, душевный. Желание с ним сфотографироваться не вызывает у него скрипа зубов. Ему интересно, нравится, что люди на него так реагируют. Словом, человек-позитив.

Кроме клипа, будет еще фильм про клип. Это не менее интересно. Посмотрите обязательно – получите удовольствие.