Чуть не построили торговый центр

Более семисот тысяч гривен хочет отсудить Кропивницкий горсовет у одесского ООО «Лидер-Кир-Плюс». Это – долг одесситов за аренду участка на проспекте Университетском, выделенного им для строительства торгово-развлекательного комплекса в далеком 2008 году. Еще одно требование горсовета, изложенное в исковом заявлении, – расторгнуть договор аренды.

В определении Хозяйственного суда Кировоградской области об открытии производства по данному делу не указывается, когда именно арендатор «забыл» о своем обязательстве платить городу за аренду земли – на второй день после заключения договора или позднее. Из размера долга можно предположить, что накапливался он годами. Что сподвигло городскую власть затеять судебную возню сейчас, а не, например, позапрошлой зимой, – непонятно. И почему бы не подождать, пока долг не вырастет хотя бы до символического миллиона? Право, судиться за 700 тысяч с копейками – даже несолидно для такого богатейшего города, как Кропивницкий.

С такими мыслями автор этих строк отправился на проспект Университетский, где под номером 20 должно было строиться торгово-увеселительное заведение (как следует из определения суда – с объектами социально-культурного назначения и автопаркингом). Была мысль, что один из недостроев напротив общежитий технического университета и есть будущий центр торговли и развлечений. Пробравшись через сорняки к небрежно подпертому палками унылому забору, за которым возвышаются огромные металлоконструкции, узнал из «паспорта объекта», что это – остов автосалона, строящегося по заказу ЧП «Автошанс». Указаны даты начала и запланированного окончания строительства: 10 мая 2012 года – 10 мая 2014-го. Похоже, соблюдение обязательств – явно не сильная сторона и предприятия «Автошанс».

Рядом, ближе к железобетонной комсомолке, – два почти готовых домика и фундамент, на котором валяются куски газбетона (кажется, произошел демонтаж строения). Внутри домиков – всякий хлам. Внутренние стены используются молодежью для ведения блогов: «Тут був Вася», «Петька урод» и т.п. Отличное место для съемок хоррора в духе Линча!

Не обнаружив здесь никаких опознавательных знаков, корреспондент «УЦ» исследовал близлежащие здания и обнаружил, что на этой стороне проспекта – нечетные номера. Не могли же в горсовете пойти против европейской практики, введенной еще Наполеоном, – присвоить номер 20 участку, который находится на одной стороне с 19-м!

Пришлось перейти дорогу, чтобы там продолжить поиски строящегося ТРК. Рядом с заправкой «ANP» наткнулся на дощатые лавку и стол, скрытые под сенью деревьев. Вокруг – множество пустых пивных бутылок, в основном двухлитровых. Поскольку номер заправки – 18, не оставалось сомнений: по соседству с ней одесситы чуть было не построили торгово-развлекательный комплекс…