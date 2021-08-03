Опасная вода

Купатись чи не купатись?

Лесь Подервянский

Отечественная статистика несчастных случаев в водоемах напоминает фронтовые сводки: в этом году в Украине утонуло более 900 человек, в том числе 40 детей. Конечно, люди находили смерть в воде и раньше, но не так часто. Сопоставим количество трагедий по стране в июле нынешнего года и прошлого: 310 против 166.

Ужасает и местная статистика: в водоемах степной Кировоградщины с начала года погибло 40 человек (в том числе 6 детей), в прошлом году за это же время, к концу июля, – 44 (из них 3 – несовершеннолетние). Как всегда, в нынешнем году большая часть несчастий пришлась на купальный сезон: утонуло 27 человек, из которых 5 – дети. Что же происходит?

Как сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, чаще всего люди тонут при купании в необорудованных местах или подшофе (зачастую это совмещается), а дети – без присмотра со стороны взрослых. Более подробной информацией о причинах гибели людей в водоемах ГСЧС не владеет, поскольку разбираться в этом – компетенция следственных органов. Правда, ведется статистика таких случаев по территориальному принципу, ею пресс-служба областного управления ГСЧС и поделилась с «УЦ». Оказывается, в этом году 13 трагедий случилось в Кропивницком районе, столько же – в Новоукраинском, 10 – в Александрийском, 3 – в Голованевском (данные прошлой недели). Из территориальных общин области лидеры по смертности в водоемах – Кропивницкая, Злынская, Компанеевская.

Ну и отдельной строкой в статистике ГСЧС – утонувшие дети. Их особенно жалко.

Последний такой случай на Кировоградщине – трагедия в селе Коротяк Кропивницкого района. 24 июля в тамошнем пруду утонули две девочки младшего школьного возраста, двоюродные сестры. Случилось это на глазах у отца одной из них. В тот день мужчина с дочкой и племянницей отдыхал у водоема. Когда дети упали в воду, сильно испугался, поскольку глубина в том месте – нешуточная, 6-8 метров. Побежал к старосте: «Вызывайте полицию, дети утонули!» Присоединился сын старосты, помчались к пруду. Одну девочку вытащил отец. Пытались вернуть к жизни – не помогло. Другую через несколько часов достали профессиональные водолазы из Кропивницкого. По словам старосты, погибшие девочки – из неблагополучных семей, их поставили на учет весной.

Чтобы достать подростка, утонувшего 3 июля этого же года в тишковском пруду (Новоукраинский район), спускали воду.

Погиб Богдан в полночь. Гуляя с двумя друзьями по селу, решил освежиться в водоеме. Товарищи отговаривали – не послушался. Когда полез в воду, друзья пошли по домам. Это была их последняя встреча. В старостате рассказали, что мать Богдана третий год ездит на заработки в Польшу, в такие периоды он жил с сестрой. Неплохо учился, красиво одевался. В связи с гибелью Богдана в Тишковке объявляли траур.

В ГСЧС очень обеспокоены грустным рекордом нынешнего года. Служба спасения, которая и ранее проводила разъяснительную работу на этот счет, активизировалась еще больше: сотрудники устраивают встречи с жителями городов и сел, обучают правильному поведению в водоемах (пользоваться только официальными пляжами, не нырять в незнакомых местах, не заплывать далеко, не оставлять детей в воде без присмотра, не купаться в подпитии и т.п.). Но толку – мало. Как отмечается на сайте ГСЧС, «попри постійні застереження співробітників Служби порятунку, люди ігнорують найелементарніші правила».