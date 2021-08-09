Кропивницькі лялькарі відкрили 83-й театральний сезон

Сьогодні у КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» відбулася святкова програма з нагоди відкриття 83-го театрального сезону.

Урочистості та ігри проходили на театральному подвір’ї, де зібралися маленькі глядачі та їхні батьки. Гостей розважали кумедні казкові героїні – Пепі Довгапанчоха та тітонька Пограй. Дівчата своєю позитивною енергетикою одразу занурили у грайливий стан усіх присутніх.

Після активних рухливих ігор, веселих змагань та запальних танців, малечу і дорослих запросили до глядацької зали, де на них чекала зустріч з ляльковими персонажами та харизматичним оповідачем (Іван Кучерук) музичної інтерактивної казки “Як Микита з ярмарку йшов”.

На прощання діти отримали солодкі гостинці, тож розходилися по домівках з гарним настроєм і обіцянками відвідувати театр якнайчастіше.

А планів і задумів на новий сезон у творчого колективу багато. Вже незабаром лялькарі запросять своїх прихильників на прем’єру героїчної історії «Правдива козацька казка» за п’єсою Б.Мельничука «Козацькі вітрила», яку митці присвячують 30-річчю Незалежності України.

Героїко-патріотичним духом будуть наповнені і виступи колективів, учасників ІІІ Відкритого театрального фестивалю «Scene-Fest», який має відбутися 17-20 вересня. Заявки на участь у форумі вже надіслали десять театрів з різних куточків України.

До втілення творчих задумів митці готові. Тож будемо сподіватися, що новий сезон справдить мрії колективу і надасть шанс втілити у життя усі заплановані проєкти.