Почетный гражданин. Комиссия определилась

В этом году на звание Почетный гражданин города претендовали трое. Городская комиссия по вопросам награждений определилась. Теперь слово за депутатами горсовета.

– За время независимости этого высокого звания были удостоены 32 человека, – заметила Светлана Балакирева, управляющая делами исполкома. – В 2021 году в городской совет от предприятий, учреждений и организаций поступили ходатайства о присвоении почетного звания трем известным кропивничанам. Однако, согласно Положению, звание присваивается только одному человеку в год. Поэтому на всех членов комиссии возлагается чрезвычайно ответственная и важная миссия – предварительный отбор и избрание достойного кандидата.

Коллектив акционерного общества «Эльворти» ходатайствовал о присвоении звания Почетный гражданин города Павлу Штутману, председателю наблюдательного советов частных акционерных обществ «Эльворти Груп» и «Гидросила Груп». Кандидатуру Павла Леонидовича поддержали областное отделение Всеукраинской общественной организации «Украинский союз промышленников и предпринимателей», областное объединение организаций работодателей «Сотрудничество», региональная торгово-промышленная палата, Кропивницкий городской центр учета и временного пребывания бездомных лиц, коллектив акционерного общества «Гидросила» и профорганизация общества, экономико-технологический институт им. Роберта Эльворти, первичная профсоюзная организация акционерного общества «Эльворти», Федерация профсоюзов Кировоградской области, руководители предприятий сферы промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, медицины, финансовых учреждений, средств массовой информации, образовательных учреждений, общественных организаций и физические лица-предприниматели – всего 115 подписей.

С инициативой присвоения высокого звания Людмиле Шубиной, меценату, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Друкмаш-Центр», ходатайствовала общественная организация «Сердца матерей и ветеранов войны Кропивницкого». В поддержку кандидатуры Людмилы Владимировны в городской совет поступили письма от общества с ограниченной ответственностью «Друкмаш-Центр», Кировоградской областной больницы, областного клинического онкологического центра, общественных организаций «Росток надежды», «Забота», Пресс-клуб реформ, Центр развития человека и семьи «Солнечный зайчик», благотворительной организации Международный благотворительный фонд «Ангел жизни», коллектив Кропивницкого Гончаренко-центра.

С предложением присвоить почетное звание Фаине Поздняковой, председателю общественной организации Университет третьего возраста «Вдохновение», выступил коллектив этой организации.

Каждого из кандидатов презентовали представители организаций и предприятий, выдвинувших каждого из претендентов. Голосование было без свидетелей – только члены комиссии. Обсудив все кандидатуры, члены комиссии большинством голосов приняли решение рекомендовать присвоить звание «Почетный гражданин города Кропивницкого» в 2021 году Павлу Леонидовичу Штутману.