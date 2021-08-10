Простая формальность…

Традиционное совещание руководителей направлений Кировоградской областной государственной администрации было посвящено даже не реализации, а только созданию Программы социально-экономического развития области на ближайшие годы. Правда, председатель ОГА Мария Черная начала с вопросов вакцинации, которая лучше всего организована в Кропивницком и Александрии, и остановилась на ликвидации последствий бури, которая пронеслась областью 6 и 7 августа.

Но, образно говоря, именно такой бури не хватает для того, чтобы активизировать чиновников и общественное мнение на создание очередной главной программы развития области. Напомним, что несколько лет назад вся область не представляла своей жизни без программы «Центральный регион». Сейчас появились новые тренды, то есть президентские инициативы «Большое строительство», «Большая реконструкция» и десятки других, которые за бюджетные средства должны продемонстрировать заботу действующей вертикали власти о населении. Понятно, что и областная государственная администрация должна активно включиться в написание отдельной областной программы в контексте общегосударственных инициатив, в которую бы вошли и планы развития с мест.

Мария Черная за время совещания не раз подчеркнула недопустимость формального подхода к созданию основополагающего документа, но похоже, что чиновники по-другому пока не умеют. Из доклада департамента экономического развития, торговли и промышленности ОГА следует, что пришло всего 40 заполненных анкет с предложениями, в основном от нескольких вузов и представителей общественности, а вот депутаты областного совета и даже представители Общественного совета при ОГА инициативу не заметили, как ее не заметило и большинство руководителей территориальных громад. Возможно, все дело в том, что этих программ и стратегий у нас – хоть завались, правда, большинство из них не действуют по причине отсутствия финансирования.

В проекте программы прозвучало много красивых слов о привлечении инвестиций, создании рабочих мест и комфортной среды обитания, но по-настоящему громады и территории могут на что-то рассчитывать разве что по программе дорожного строительства, хотя и это случается не по инициативе снизу, а по команде сверху. На совещании прозвучало, что областная программа развития в разделе «дорожная инфраструктура» предусматривает строительство, вернее капитальный ремонт 9 участков дорог различного класса на общую сумму больше 9 миллиардов гривен. Все остальные разделы находятся в состоянии подготовки…

Председатель Кировоградского областного совета Сергей Шульга ответил на информацию об отсутствии депутатской инициативы достаточно прямо, мол, даже он никакой анкеты с предложениями к программе не видел, и никто из депутатов облсовета не знает о создании каких-либо рабочих групп по наработке «программных» вопросов. Кроме этого, неизвестно, каким образом формируется портфель объектов дорожного строительства, потому что областной совет просто игнорируют – все решает кто-то за нас! Поддержал коллегу и заместитель городского головы Кропивницкого Михаил Бежан, который напомнил, что город давно имеет программу развития и регулярно направляет свои предложения, но их почему-то никто не видит.

Подытожила несколько обес­кураженная Мария Черная: «Виходить, що робочі групи не працювали, а просто передерли», и попросила вносить предложения только на основе конкретных предложений рабочих групп. А времени, между прочим, в обрез – надо успеть до конца августа, чтобы пункты программы попали в перечень повестки дня сессии областного совета, которая запланирована на сентябрь.