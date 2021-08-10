Театр в ожидании руководителя

Совсем скоро, 17 августа, состоится заседание конкурсной комиссии, которая решит, кто возглавит областной академический театр имени Марка Кропивницкого. Претендентов двое – Евгений Курман и Игорь Спинул.

В структуре театра произошли изменения: больше не будет отдельно директора, отдельно – худ­рука. Эти две должности объединены. Новому руководителю придется заниматься и хозяйственной деятельностью, и творчеством.

Оба претендента на руководящую должность в Кропивницком хорошо известны. Евгений Курман, приехав из Киева, заметно оживил, реанимировал театр корифеев, поставил немало спектаклей, сопровождающихся аншлагами. Ходить в театр снова стало модным и даже обязательным.

Кандидатуру Евгения Васильевича поддержали, обратившись в конкурсную комиссию, главный режиссер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, народный артист Украины Дмитрий Богомазов и директор – художественный руководитель Киевского национального академического Молодого театра Андрей Белоус.

Игорь Спинул – художественный руководитель народного ансамбля бального танца «Конвалія», доцент кафедры музыкального искусства и хореографии ЦГПУ имени Винниченко. В 2011-2012 годах уже исполнял обязанности директора театра Кропивницкого. «Конвалія» под его руководством «взрывает» паркеты престижных танцевальных конкурсов. Спинула поддерживают народные артисты Украины Ольга Сумская и Владимир Горянский.

Как рекомендательные письма повлияют на членов конкурсной комиссии, мы вряд ли узнаем. Скорее всего, будут оцениваться личные качества кандидатов и симпатии к тому или иному претенденту на должность и, надеемся, программы кандидатов по развитию учреждения на 1 и 5 лет.

В качестве «последней капли» редакция «УЦ» предложила обоим претендентам ответить на вопрос: почему возглавить театр должны именно вы?

К сожалению, Игорь Спинул отказался отвечать на этот вопрос. Сказал, что все комментарии – после решения комиссии. Имеет право, но он предупрежден, что мы об этом напишем. А Евгений Курман ответил:

– Я баллотируюсь на эту должность, имею видение развития театра, поэтому не буду скрывать своих планов и намерений. Свою подробную программу развития, перспективы театра я представлю на заседании комиссии. Читателям «УЦ» приоткрою завесу: я уже девять лет работаю в этом театре, театре корифеев, и это учреждение стало моей судьбой. Как и город. Продолжение дела корифеев стало самым главным делом моей жизни. Да, так получилось, и я этому рад. Я вижу, как развивать театр, как приблизить идеи Кропивницкого к современности и сделать их актуальными. Я это вижу, я это умею делать.

В перспективе я вижу театр Кропивницкого брендом не только Кировоградщины и Украины, но и Европы, и мира. И стать лидером. У нас для этого есть возможности и основания. В развитии нашего уникального сценического языка я вижу будущее нашего театра, нашей украинской театральности…