Від вокзалу до вокзалу

У Кропивницькому повним ходом триває реалізація ще одного масштабного інфраструктурного проєкту – капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Вокзальної, разом з яким відбувається реконструкція водопостачальних інженерних мереж. Наразі роботи сконцентровані на перехресті вулиць Вокзальної та Слободянюка, біля Ковалівського мосту.

Цей проєкт, як за обсягами робіт, так і за стратегічним значенням для міста, можна порівняти з Полтавською чи Короленка, вважає міський голова Андрій Райкович, який вже встиг проінспектувати початок робіт: «Це черговий об’єкт із масштабних дорожніх проєктів. По суті вона з’єднує ворота міста – від залізничного до автовокзалу. Це одна з ключових транспортних артерій обласного центру. І підготовка до самого ремонту була складнішою, ніж на інших об’єктах. Насамперед тому, що під вулицею проходить нитка водоводу, що живить густонаселені спальні мікрорайони міста. І водоканалу доводиться виконувати власним ресурсом надзвичайно складну операцію – вживлювати нові сучасні мережі в старі, зношені. Але це гарантія, що нам не доведеться терпіти традиційну біду нашого міста – пориви. Плюс триває перекладка каналізації. Отже, на першому етапі – вода, каналізація, дорожнє покриття. Але хочу зауважити, що ми й надалі плануємо не сходити з цієї вулиці. Я дав завдання на наступних етапах передбачити нове освітлення, сучасні тротуари, велодоріжку та, де потрібно, нові зупинки. Але паралельно з дорожнім полотном прокладені теплові мережі. Поки ми не визначимося з остаточним проєктом тепломодернізації, зарано говорити про те, в які терміни має бути завершальний етап на Вокзальній. Головне зараз – нова магістраль, нові турнікети, щоб дорога стала комфортною та безпечною. І вже на початку осені Вокзальна такою стане».

Якщо хто не знає, ця вулиця фактично з’єднує північно-східну й західну частини міста, або лівий і правий береги, і йде паралельно Великій Перспективній, тому її значення, особливо після спорудження арки, зросло ще більше, але й обсяги робіт, як зазначив мер, теж значні. Потрібно було замінити на абсолютно нові більше 2 кілометрів водопровідних труб – пластикові труби меншого діаметру вводять в старі, металеві. Ця швидкісна технологія добре зарекомендувала себе раніше. Але залишилася найскладніша ділянка – заміна труб біля Ковалівського мосту, де є кілька прямокутних поворотів. Виконроб водопровідно-каналізаційного господарства Віктор Тарасенко звертає увагу, що роботу ускладнюють автомобілісти, які не звертають уваги на обмеження швидкості. Тим не менше, люди працюють, неподалік уже викопано два котловани, де якраз і знаходяться так звані кути повороту. Нові труби, хоча й меншого діаметру, не впливатимуть на швидкість і кількість подачі води за рахунок кращої якості внутрішньої поверхні пластикових труб. Потрібно змонтувати кілька засувок великого діаметра, де за допомогою фланців буде здійснюватися перехід з металу на пластик. Люди працюють бригадами по 12 годин, змінюючись кожні три дні. До 18 серпня вони мають виконати свою частину роботи, але для цього потрібно зробити ще три розриття з іншого боку мосту.

На розкопі глибиною до 3 метрів, де ми побували з фотокором, на дні стоїть вода – відчувається близькість Інгулу. Це додаткова складність, але ніхто не лякається – усе буде зроблено вчасно. Принагідно скажемо, що поряд знаходиться каналізаційно-насосна станція № 3, де теж проводиться заміна обладнання, про що «УЦ» вже писала.

Анатолій Букур, виконроб компанії «ДС-Груп» із Броварів, яка стала переможцем відкритих торгів на здійснення робіт, розповідає, що протяжність цієї ділянки ремонту дороги майже три кілометри при ширині від 18 до 21 метра. Виконуються роботи по зрізанню старого асфальтобетонного покриття, наступним буде укладання вирівнюючого та, на завершення, верхнього шару покриття, товщиною 5 сантиметрів. Роботи розпочалися 2 серпня, а закінчити планується до 10 вересня, проте все залежить від швидкості виконання земельних і монтажних робіт працівниками водопровідно-каналізаційного господарства. На даний час тут працюють близько 20 дорожників і кілька одиниць дорожньої техніки, це дві фрези, екскаватори, автосамоскиди – уся техніка німецька. Холодне фрезерування виконували вночі, щоб зменшити аварійність.

Незважаючи на прозаїчність назви «фреза дорожня», насправді це складний комп’ютеризований німецький агрегат фірми ВІРТГЕН, яким управляє з напарником Володимир Мороз. Він зразу, без дипломатії, конкретизує проблематику: «Ми працювали в Донецькій області, зокрема в Мар’їнці, робили дороги. У вас проєкт не складний, але дуже заважає інтенсивність руху, причому немає допомоги від патрульної поліції, які лише створюють нам проблеми. Вони до нас ставляться, як до звичайних учасників руху, перевіряють документацію чи дозволи».

Нагадаємо, що це перший етап робіт на Вокзальній, другий обіцяє бути не менш напруженим.