И снова о радоне

Наша местная экологическая организация «Флора» провела исследования уровня содержания газа радона в детских, лечебных учреждениях и жилых домах Кропивницкого. Показатели ужасают – в некоторых учреждениях уровень радона превышает норму в 46 раз!

Этот инертный газ без цвета, запаха и вкуса благодаря своей структуре легко растворятся в воде, легко проходит через землю и растворяется в воздухе. И при попадании в организм человека зачастую вызывает онкологические заболевания.

Радон – сосед урана и гранита, поэтому на Кировоградщине его уровень самый высокий в Украине.

Как говорит исполнительный директор общественной организации «Флора» Людмила Шестакова, Кировоградская область уже третий год подряд не имеет программы защиты населения от чрезмерных концентраций радона.

Это притом, что на сегодня по Кировоградской области в 70% детских садов и 20% частных зданий превышены радиационно-гигиенические нормативы по радону и не менее страшному, но малоизвестному газу тарону. По Кропивницкому этот норматив превышен в детских и лечебных учреждениях на 86%, в жилых зданиях – почти на 70%. В учебных заведениях уровень радона в 20-46 раз больше нормы.

Как же так? 11 лет назад Сергей Тигипко, тогда кандидат в президенты, первым заказал исследование по радиологическому фону в Кировограде, в том числе и по радону. А 9 лет назад в области была запущена программа «Стоп радон» на очень серьезном уровне, ее куратором был Александр Шаталов, первый заместитель главы областного совета. Киевский Институт общественного здоровья имени Марзеева проводил исследование, оно стоило сотни тысяч гривен. Подключались и наши местные организации.

Результаты и тогда были не очень. Но не такие страшные. Максимум, зафиксированный в 2012-м – в одной из школ Бобринецкого района уровень радона был в 16 раз выше нормы.

У нас этого газа и сейчас полно, особенно в подвалах домов – он тяжелее воздуха, высоко не поднимается. По итогам той программы 2012 года пошла работа, в частности, была установлена антирадоновая вентиляция в подвалах школ и детских садиков тогдашнего Кировограда, она никуда не делась. По области тоже началась эта работа, но потом власть поменялась…

И тут вдруг уровень радона резко подскочил. Как сказала в комментарии «УЦ» директор ГО «Флора» Людмила Шестакова, вероятно, это связано с тектоническими процессами в коре Земли. Любые даже незаметные для нас движения, даже не землетрясения, приводят к активному выбросу радона из недр планеты.

Что с этим делать? Метод неизменен – надо просто чаще, каждый день проветривать наземные помещения, подвалы, погреба, первые этажи. Тем, кто живет выше первого этажа, радон не страшен.