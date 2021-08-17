Андрей Райкович: «Всем готовиться!»

На еженедельном аппаратном совещании городской голова Кропивницкого Андрей Райкович говорил о вакцинации, работе водоканала, подготовке к зиме. Звучали довольно резкие слова.

«В области с рабочей поездкой был министр здравоохранения Виктор Ляшко с инспекцией – как идет процесс вакцинации. Мы услышали и общие программные моменты развития медицины на Кировоградщине и в Кропивницком.

Следующая волна пандемии придет. Поэтому надо усилить разъяснительную работу с семейными врачами, чтобы они агитировали пациентов вакцинироваться. Главное сегодня – предотвратить распространение коварного нового штамма “Дельта”, чтобы он не разошелся по городу.

Пункт вакцинации в 6-й школе показал свою эффективность, но скоро начинается учебный год. Поэтому мы переносим этот центральный пункт на первый этаж здания горсовета.

К началу учебного года 80 процентов педагогического состава должны быть вакцинированы! Начальник управления Лариса Костенко, это должно быть сделано. Настаиваю – собирайте директоров школ, пусть доложат ситуацию по каждой конкретной школе. Я знаю, что в разных коллективах по-разному воспринимают вакцинацию. Но мы не можем и не будем начинать год без вакцинации. Не хотят вакцинироваться – пусть увольняются, мы возьмем других педагогов!

Когда массово вирус подхватят люди, вакцинация уже не поможет, поэтому надо использовать сегодняшнее время. У нас не так много койко-мест, наши возможности ограничены.

Особое внимание реанимационным отделениям – заменяйте в них инвентарь, вплоть до суден и горшков. Потому что “Дельта” дает осложнения на желудочно-кишечный тракт. Я не пугаю – об этом говорит министр, говорят все специалисты.

Также на прошлой неделе в городе была команда USAID (это Агентство США по международному развитию). От них мы получили оценку нашей работы по предоставлению государственных услуг и антикоррупционной работе. Среди других областей мы являемся крепкими середняками. Для Кропивницкого они дали свои рекомендации по организации сервисов и помощи в организации бизнеса. Благодарю за работу Центр предоставления административных услуг, но надо еще много работать. Мне часто представители бизнеса говорят, что мало информации об услугах для них. О том же говорят американские и европейские эксперты.

Вообще ЦНАП является маркером такой работы. Мы сделали здание, все условия, но надо оптимизировать работу, предоставлять новые услуги не только для города, но и для области.

О текущих коммунальных вопросах. Водоканал! Обращаюсь к господину Роману Илыку, директору. Водовод “Днепр – Кировоград” – это областное коммунальное предприятие. Прошу не вводить в заблуждение граждан, которые жалуются на некачественные услуги! Переводят все на город, говорят, мол, водоканал городской. А он областного подчинения. Но если будете некачественно работать, то мы подумаем о возвращении в городскую собственность этого хозяйства. Реки воды и канализации ежедневно текут по нашим улицам! Это наибольший город области, лицо области, индикатор состояния дел на Кировоградщине.

На Вокзальной в девятиэтажке после порыва неделю течет желтая вода из кранов. Люди выказывают недовольство всем подряд вплоть до высших эшелонов власти. Но это хозяйственный элементарный вопрос, не какой-то экстраординарный. И не надо перекладывать ответственность на тех, кто не имеет отношения. Настало время менеджменту водоканала пересмотреть свою политику в работе, оперативность реагирования и т.д. Я неоднократно просил увеличить количество аварийных бригад, скорость ликвидации порывов.

Город в постоянных ямах и колдобинах из-за ремонтов порывов, и наш новый современный общественный транспорт по этому едет. Настало время семь раз отмерить и один отрезать. Каждый день ко мне обращаются с жалобами на водоканал. То они трубку не берут, то говорить не хотят, а вода по улицам течет. Как и что я могу людям отвечать?

Хватит, так больше не будет. Будет так, как нужно 234-тысячному городу. Мы вам поверили, ждали большого кредитного ресурса, поверили программе “Центральный регион”, которая предусматривала реструктуризацию и развитие. А вы нам палки в колеса! Почему поселок Новый до сих пор не принят на баланс предприятия? Это блокада, вредительство, пренебрежение интересами областного центра!

Мы масштабно ремонтируем дороги, но все самое страшное ниже дорог, где эти трубы. Где обещанные кредиты и инвестиции в город? Готовьте официальное обращение к директору водовода Илыку, пусть даст отчет на сессии городского совета. К руководителю горводоканала Валентине Давыдчук у меня меньше всего претензий, мы знаем, сколько она сделала. Но мы понимаем, что она ограничена в возможностях. Сколько ей выделили, тем и пользуется. И куда ни ткни – “Андрей Павлович, добавьте денег, не хватает”.

Нас ждет самый тяжелый в истории отопительный сезон. Мы каждый день общаемся, решаем вопросы с областной властью, поставщиками газа, Офисом президента, Кабмином. Все говорят о повышении цены и повышении тарифов. Система разбалансирована на 65%. Из 160 километров сетей 90 процентов требуют срочной полномасштабной замены, реконструкции. Но куда ни стучимся – бронированные двери. Только советы все умные дают, все разбираются… А помогать, делать – некому.

Лимитов газа, выделяемых нам, не хватит на сезон, это уже ясно. Поэтому нам нужен так называемый “объем 2”, это газ другой категории и цены. Ведем работу.

А пока только до начала отопительного сезона, 15 октября, нам нужно заплатить 42 миллиона гривен. И плюс еще 10 миллионов предоплаты. Нас ждет большое испытание, всем готовиться!»