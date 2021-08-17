Как «независятся» другие

Мы все в ожидании Дня независимости Украины, ее тридцатилетнего юбилея. Хочется праздника, хочется светлого, доброго, классного. Готовится очень много серьезных мероприятий. Накануне главного праздника страны «УЦ» решила поинтересоваться, как, когда, с чем отмечают свой День независимости некогда так называемые наши братья и сестры по «нерушимому» союзу из 15 республик СССР? Мы расположили страны в алфавитном порядке.

Азербайджан

День независимости в стране отмечается 18 октября. Рабочий день, никакого праздника. Но есть в Азербайджане День республики, который празднуют 28 мая, и это нерабочий день. В 1918 году 28 мая была провозглашена Азербайджанская демократическая республика, которая просуществовала меньше двух лет. Очень похоже на судьбу нашей УНР.

Как у нас «Слава Україні! Героям слава!», так в Азербайджане есть свой главный лозунг: «Однажды поднятый флаг уже никогда не опустится». Эти слова сказал основатель АДР Мамед Эмин Расулзаде сто с лишним лет назад.

Ильхам Алиев традиционно возлагает цветы к обелиску Декларации независимости Азербайджана. Обязательно военный парад, вечером концерты, фейерверк, торжественный прием президентом гостей, вручение национальных премий в области науки, культуры и литературы.

В праздновании принимает участие большое количество гостей из Турции, президент Реджеп Эрдоган почти всегда приезжает.

Армения

23 августа 1990 года Армения приняла Декларацию о независимости Армении и была одной из шести республик в «братской семье народов», которая не приняла участие в референдуме о сохранении СССР.

День независимости страна отмечает 21 сентября – тогда в Армении прошел свой референдум, на котором подавляющее большинство высказалось за отказ от СССР и независимую Армению.

Отмечают в Армении свой День довольно традиционно – парад и т.д. В прошлом году самолеты военные летали, хотя это было довольно грустно после недавних событий в Нагорном Карабахе, где азербайджанцы однозначно победили армян.

Ниагарский водопад в прошлом году 21 сентября подсветили в цветах армянского флага. Есть кому это сделать. Политический вес Армении в мире несравненно больше, чем ее географические размеры. Это, в первую очередь, заслуга организованной и преданной Оте­честву диаспоры. Не секрет, что за пределами Армении живет чуть не в десять раз больше армян, чем на родине, в этом армяне рекордсмены. И многие армяне мира весьма зажиточны. Могут себе Ниагарский водопад позволить.

Беларусь

Изначально День независимости Беларуси отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о независимости республики. Но Александр Лукашенко, уже будучи два года президентом, решил, что это неправильно. И постановил праздновать День независимости 3 июля, в день освобождения Белоруcсии от немецкой оккупации. Беларусь является единственной из бывших советских республик, чей День независимости не привязан к отделению от СССР, или Российской империи.

Лукашенко так любит независимость, что даже переименовал главную улицу Минска, проспект Франциска Скорины, в проспект Независимости. Раньше это был Сталинский проспект, Ленинский, в 1991-м его переименовали в честь первопечатника, который перевел Библию на белорусский язык. Чем Лукашенко не угодил самый знаменитый белорус в истории (до Лукашенко, конечно же), неизвестно, но независимость – это тоже хорошо. Хотя бы в названии улицы.

Празднуется с большим размахом, особенно выделяется Беларусь театральными постановками. Тысячи актеров, переодетых в сапоги и галифе, с вещмешками и шинельными скатками, с макетами автоматов бегают и суетятся, а вокруг пушки и даже танки, самолеты в небе, на пол-Минска рокочет Левитан «От советского Информбюро…». Довольно круто. Даже в России такие шоу слабее, нет того веселья.

Грузия

Отмечает свой День независимости 26 мая. С привязкой к 1918 году, когда 26 мая Грузия провозгласила свою независимость от Российской империи. То грузинское государство просуществовало, как и многие другие из наших соседей, недолго, чуть более двух лет, пока большевики не захватили.

В Грузии традиционно в этот день дают присягу стране новобранцы Сил обороны Грузии. Всегда до коронавируса был масштабный парад на проспекте Руставели, сейчас его приостановили. А еще в Тбилиси в этот день проходит легендарный цветочный фестиваль Вардобиствэ. Мост Мира над рекой Кура оплетают тысячами тысяч живых вьющихся растений. Причем их вплетают в виде радуги. Очень красиво, говорят.

Казахстан

Уникальная страна. День независимости здесь официально отмечается два дня – 16-17 декабря, согласно Закону Республики Казахстан «О праздниках». Это у нас сначала День флага 23-го, потом День независимости. У казахов проще – один День, но два дня. Они так любят, похоже. Была одна столица Алма-Ата, а появилась другая – Астана (потом переименована в Нур-Султан). Одной мало.

И можете не верить, но культурнее всего свой День независимости празднуют именно в Казахстане! Например, в прошлом году к этому дню были поставлены новые спектакли во всех театрах страны, включая новый балет «Султан Бейбарс» в театре «Астана – балет». Десятки художественных, книжных выставок, новые экспозиции в музеях, круглые столы, посвященные истории независимости, все в невиданных для нас масштабах, хотя мы тоже вроде задних не пасем. Но 30 новых постановок в театрах страны ко Дню независимости – это круто.

На многих мероприятиях присутствует президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ну а на самых крутых, конечно же, бывает и сам Елбасы. То есть Нурсултан Назарбаев, многолетний руководитель страны, именем его называется сейчас столица – Нур-Султан. «Елбасы» примерно можно перевести как «лидер нации». Назарбаев вроде бы уже и не у дел, но на самом деле все решает по-прежнему он.

Киргизстан

Жаль, что мы так мало знаем об очень близкой к нам по духу независимости стране. А празднуют они интересно. На главной площади Бишкека Ала-Тоо устанавливают грандиозную, неописуемых размеров юрту. С девятиэтажный дом. Торжественное шествие входит в нее! Во главе – действующий президент. Потом – исторические персонажи киргизской истории.

Но самое главное потом – по всей стране. Это кок-бору или улак-тартыш, оба названия в ходу. Это когда парни на конях гоняются с тушей козла и забрасывают ее не в ворота, а в казан, так там это называется, противника. Есть правила, есть федерация этого спорта, а лучшие джигиты известны не меньше, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси в Европе. На День независимости разыгрываются финал чемпионата страны и Кубок президента. Поверьте, на концерты в Бишкек, куда часто ездит, к примеру, Вера Брежнева (ее там очень любят), собирается меньше народу, чем на соревнования с козлом. В других странах Азии этот «спорт» тоже распространен, но в Киргизии это – культ.

Латвия

Здесь День восстановления независимости отмечают с большим размахом и начинают праздновать задолго до 18 ноября. 18 ноября 1918 года была впервые провозглашена независимость этого государства, и они помнят эту дату.

По всей стране в этот день проходят факельные шествия, причем факелы котируются очень высокие – по полтора метра. Эти шествия – самые массовые в Европе. Российские СМИ по этому поводу бьются в истерике, сравнивая с фашистами. Хотя это просто многовековая традиция, и, к примеру, там такие факельные шествия проводили и в честь 70-летия Сталина…

Литва

Эта маленькая, но гордая страна первой из бывших республик Советского Союза объявила независимость 11 марта. Но не 1991 года, как большинство других республик, а еще 1990-го! Если кто-то еще помнит, то Москва сначала ввела топливную и продовольственную блокаду Литвы, но это не помогло. 10 января 1991 года Горбачев выступил с обращением (фактически – с ультиматумом) к литовским властям, в котором потребовал «восстановить действие Конституции СССР и Конституции Литовской ССР, отменить ранее принятые антиконституционные акты». Тоже не помогло. И тогда Горбачев бросил на Вильнюс несколько дивизий десантников, танки штурмовали телецентр, погибло 14 человек…

Традиционно в День независимости сигнатарии, то есть люди, подписавшие Акт о восстановлении независимости Литвы в 1990-м, разъезжаются по всей стране, и в каждом городе (их всего четыре с населением больше 100 тысяч в стране!), городке, местечке, деревне возглавляют шествия, празднование, концерты и т.д. Хорошая традиция.

Молдова

Эта близкая нам по духу страна отмечает День независимости почти как и мы, в конце августа. А именно – 27-го числа. Впервые за много лет в этом году в Кишиневе состоится военный парад.

В Молдове любой праздник привязывают к Стефану чел Маре, великому господарю Молдавского княжества. Заваливают цветами все памятники ему и т.д. Еще в Молдове принято устраивать автопробег Кишинев – Унгены. В головных машинах – самые известные люди республики.

Очень интересный момент. В праздничных концертах в Национальном дворце и на площади Великого национального собрания никогда не участвуют пришлые. Только свои, пусть и малоизвестные. И известные – Дан Балан, «Здоб ши здуб». Хотя нет, румынские исполнители также бывают. Ну и как же в Молдове без вина? На День независимости крупнейший в мире винный погреб «Милештий Мичь» устраивает эксклюзивные туры. Дорого, от 300 евро. Но классно же, наверное!

Россия

В России такой праздник называется… День России. Отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.

На самом деле до тех пор РФ была самой недееспособной из республик СССР! Дело в том, что все руководящие органы той страны, СССР, и так были в Москве. Зачем создавать, к примеру, министерство транспорта РСФСР, когда тут уже есть министерство транспорта СССР? Хватит вам и пары кабинетов в главке. А в Украине и в любой другой республике Союза был свой Кабинет Министров, свой Госплан, множество своих, собственных ведомств, а у России такого не было! Это и стало одной из причин бунта Ельцина с соратниками против системы в конце восьмидесятых годов. Ельцин, кстати, выиграл выборы президента России именно в этот же день в 1991 году.

Как отмечают? В обязательную программу по всей стране входят народные гуляния. С самоваром, водкой, ярмаркой с матрешками и т.д. А так празднуют, как все в мире, – фестивали, выставки, концерты и т.д. Вроде все нормально. Но, конечно, где только можно, включают милитари-аспект. Пролет истребителей над городом, парад военных оркестров, чуть ли не обязательная выставка военной техники на главной площади каждого значимого города, военно-спортивная игра «Зарница», танки на параде – привычная для россиян практика в День независимости.

Таджикистан

День независимости Таджикистана, отмечают 9 сентября. Хотя Декларация о суверенитете Таджикистана была принята… 24 августа.

Отмечают там праздник по-своему. Например, в прошлом году ко Дню независимости в стране провели конкурс «Книга – основа знаний», участвовали в нем литературные произведения в честь независимости. Призовой фонд – 170 тысяч долларов. В Украине кто-то додумался провести такой конкурс?

Обязательная составляющая празднования Дня независимости Таджикистана – конные скачки. Сотни тысяч людей собираются в Душанбе, в парке Наврузгох, посмотреть на соревнования. Почему-то в последние годы скачки чаще всего выигрывает скакун английской породы Шерхан-дарк. А принадлежит он внуку президента страны Эмомали Рахмона – Анушервони Рустаму. Говорят, стоит жеребец 3 миллиона долларов. Так или иначе, скачки в этот день для таджиков – главное.

Туркменистан

День независимости здесь отмечают 27 сентября. Хотя лет пятнадцать после распада Союза отмечали 27 октября.

В Ашхабаде всегда проходит военный парад, любят его там. Наиболее примечательно, что в нем принимает участие батальон морских пехотинцев. На берегу Каспийского моря, на расстоянии 800 километров от столицы, морская пехота есть. Кстати, в туркменской армии, вероятно, последней в мире, есть кавалерия! Целый полк.

Каждый День независимости в Туркмении, не только в Ашхабаде, но и в каждом велаяте и этрапе (так у них районы и округа называются) привязан к Великому Шелковому пути. Почему-то туркмены считают, что в основном этот Великий путь проходил через их территорию. Поэтому и книги пишут, и спектакли ставят на эту тему, а на республиканском стадионе в Ашхабаде разворачивают грандиозное театральное действо на эту тему. Хотя, наверное, самым интересным и даже популярным у спортсменов мира является веломарафон «Шелковый путь» ко Дню независимости и такой же автопробег.

А еще на парадах ко Дню независимости по центру города носят и возят… ковры. Ну а как же: турк­менские ковры – один из символов нации.

Узбекистан

Отмечает свой День 1 сентября. Интересно, что главную площадь столицы, Ташкента, бывшую имени Ленина, переименовали в Мустакиллик, Площадь независимости, практически одновременно с тем, как площадь Октябрьской революции в Киеве переименовали в Майдан незалежності.

Конечно, в Узбекистане День независимости иногда в чем-то проигрывает Дню хлопка, который отмечается в последний день ноября. Хлопок для узбеков – больше, чем сельскохозяйственная культура, это один из символов нации. Вся страна выращивает «белое золото», которое является главным экспортным продуктом Узбекистана, хлопчатник даже на гербе страны изображен.

Эстония

Отмечает свой День 24 февраля. Празднование начинается с торжественного поднятия флага на башне Длинный Герман в замке Тоомпеа в Таллинне. Флаг, развевающийся на вершине Длинного Германа на высоте 95 метров над уровнем моря, является одним из символов страны.

Кстати, это единственная страна из числа бывших советских республик, где День независимости празднуют зимой. Поэтому уличных мероприятий у них практически нет. Эстонцы в этот день обычно рано садятся за стол, где их ждут салака, камбала, сельдь и сиг, свинина с капустой, кровяная колбаса, ну и еще что-нибудь. Все смотрят прием президентом гостей в своей резиденции – это вам не какие-то пять минут поздравления, это на несколько часов шоу: приходят спортсмены, крупные предприниматели, деятели культуры и т.д., и с каждым президент хоть немного, но общается…