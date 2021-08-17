Киднеппинг по-селянски

Если вы зачитывались Дж. Х. Чейзом, должны помнить, что героям его произведений было нелегко отважиться на киднеппинг. И правда, им было чего бояться: уголовное право США относит похищение человека к самым опасным злодеяниям. В Миннесоте за это можно угодить на сорок лет в тюрягу, а в Кентукки – на электрический стул.

Хорошо, что мы не в Кентукки. И киднеппинг у нас своеобразный. Вот что случилось, например, в Александровском районе на Кировоградщине.

Одна женщина имела привычку отовариваться в сельском магазине в долг. Продавщица, ее приятельница, строго вела учет кредитов в блокноте со страницами в клеточку. Как-то должок подруги достиг 22 тысяч гривен. Время от времени продавщица получала от должницы кое-какие деньги, но до полного погашения кредита было далеко. Должница вроде бы возлагала большие надежды на рождение очередного ребенка, чтобы получить помощь от государства (для многих украинок фертильного возраста это единственный регулярный доход). Продавщице пришлось одолжить 18 тысяч у знакомого и положить в кассу. И все-таки из-за недостачи ее уволили из магазина.

Тем временем должница переехала в райцентр, окончательно развеяв надежды на скорый расчет. Однажды кредиторша узнала, что та вернулась в село, и – к ней. Напомнив бывшей подруге о долге, ударила ее в лицо и со словами «Дитина побуде в мене, поки привезеш гроші» забрала ее малолетнюю дочку. Через два часа в село приехали полицейские – им поступило заявление о краже ребенка. Они оперативно раскрыли чудовищное преступление и вернули дитя матери.

Недавно в этом происшествии разбирался Александровский райсуд. Подсудимая утверждала, что никакого похищения не было. Мол, мать девочки не возражала против ее поступка. Также подсудимая говорила, что не раз присматривала за дочкой подруги, потому девочка и согласилась, чтобы ее забрали. Нашлись и свидетели, которые пояснили: девочка называла ее, чужую женщину, бабушкой.

Потерпевшая, не отрицая своих долгов, говорила, что не разрешала брать дочку.

Подсудимую признали виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года. Но в тюрьму она попадет, только если совершит что-то криминальное на протяжении двухлетнего испытательного срока.