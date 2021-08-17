Олександрія з новим брендом

Однією з найрезонансніших подій минулого тижня в Олександрії стала презентація нового логотипу міста.

Соціальні мережі жваво зреагували на новину, зі свого боку Сергій Кузьменко на пресконференції це передбачив: «Ця робота пояснює те, чим живе сьогодні Олександрія, чим вона багата й впізнавана. В основі закладена філософія, що місто готове змінюватися. Олександрійці будуть давати свої коментарі, пропозиції, і якраз це є той шлях вдосконалення, щоб ідея, яка тут закладена, запалила всіх жити, любити й робити це місто красивішим. З одного боку, хочемо пишатися історією нашого краю, поважати землю, і в той же час прагнемо показати перспективу, що наше місто готове розвиватися й ставати новим. Для того, щоби майбутнє Олександрії було красивим і для туристів, і для інвестора, і для тих, хто живе в нашому місті, дуже важливо, щоб було брендування й логотип».

Власне, ці слова без зайвих викрутасів пояснюють необхідність створення нового бренду міста як своєрідного розпізнавального знаку в перенасиченому символікою інформаційному просторі. Логотип розробники запропонували в мінімалістичному стилі комбінованого графічного знаку, який складається з шрифтової частини та символу. Стилізоване зображення міста викликає асоціативний ряд з природою та екологією, маленьким містом та людиною. Для концепції брендування збережено три основні кольори з герба міста – жовтий, зелений і малиновий, а також два додаткових, для графічного виконання – білий і чорний. Для використання розроблено 9 варіантів логотипу, разом з англомовною версією. Логотип може змінюватися, його можна розмістити на сувенірному посуді, одязі, а також на транспорті, використовувати в обміні інформацією – як офіційною, так і приватною.

Тим часом опубліковано новий рейтинг інституційної спроможності й сталого розвитку малих та середніх громад України. І знову Олександрія зайняла друге місце серед 49 громад Кіровоградщини, вслід за Смолінською громадою. Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» враховував 40 критеріїв, у тому числі наявність чи відсутність корупційних скандалів за останні 2 роки, наявність впроваджених модернізаційних інфраструктурних проєктів у сфері ЖКГ та інших. Олександрія набрала майже 80 балів, що менше, ніж 115 «смолінських», але на порядок більше, ніж у громад, які спромоглися лише на 20 балів.

Олександрія разом з Кропивницьким займає лідируюче становище й за якістю організації протиковідної вакцинації та кількості щеплених. Станом на 17 серпня однією або двома вакцинами щеплено 11 тисяч мешканців.

Випереджає місто інші громади й у плані розгортання дорожніх робіт. Сергій Кузьменко відвідав район робіт на Новопразькому шосе, де ведеться капітальний ремонт дорожнього покриття, а також облаштування тротуарів, системи водовідведення та заміни зупинок, чого раніше взагалі не робилося. На ділянку довжиною 3,5 км виділено кошти з державного бюджету в розмірі 38,5 мільйона гривень. Міський голова зазначив, що справжніх капітальних доріг у місті не було давно: «Тому ми досить тривалий час витратили на те, щоб підготуватися». Подібні роботи заплановано найближчим часом розпочати й на інших важливих вулицях – О.Скічка, Весняній, на Заводському мікрорайоні, а також на так званій старій вулиці 6-Грудня.

Тривають ремонти приміщень і в системі шкільної та дошкільної освіти, зокрема, замінено проблемний дах на дитячому садку № 39, на що з міського бюджету спрямовано 200 тисяч гривень. Активно ремонтуються й інші школи та дитсадки, одночасно оновлюється матеріально-технічна база, а проблемні питання життєдіяльності міста вирішуються в робочому порядку, у тому числі й під час так званих гарячих телефонних ліній з міським головою. За результатами останньої Сергій Кузьменко взяв на особистий контроль питання відновлення роботи ліфта в будинку № 118 по проспекту Соборному, де керівники ліфто-експлуатаційного підприємства та ОСББ більше місяця ніяк не домовляться про укладання відповідного договору.

Поточні питання вирішувались і на засіданні виконавчого комітету, яке відбулося 12 серпня. Сергій Кузьменко доручив очистити Олександрію від алергенних рослин, у цьому ж напрямку буде працювати й Програма з локалізації та ліквідації карантинних організмів на території Олександрійської громади. Це дасть можливість виділяти кошти для боротьби з алергенами на територіях сіл громади.

Питання актуальне не лише в зв’язку з алергенною небезпекою, але й у плані підготовки до відзначення 30-ї річниці незалежності України. У місті відпрацьована програма святкових заходів, серед яких хода вишиванок, яка розпочнеться 23 серпня о 9.30. Наступного дня, на День Незалежності, Олександрія планує долучитися до встановлення рекорду з наймасовішого одночасного виконання гімну України в усіх 49 територіальних громадах області. Реєстрація учасників розпочнеться о 10 ранку перед БК «Світлопільський», при цьому вокальні здібності не важливі, головне – святковий настрій.

Святковий настрій буде в ці дні й у селах громади – 21 серпня Головківка відзначатиме День села, де будуть дитячі розваги, кулінарне свято, вечірні концерти, конкурси й лотерея від ТОВ «АгроВіста», а також святковий салют.