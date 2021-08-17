Пофестивалили

Яркое зрелище увидели кропивничане на главной площади города в минувшую субботу – на сверкающих «Харлеях», «Ямахах», «Кавасаки» и других марках техники, главным образом двухколесной, туда съехалось множество суровых мужчин. Большинство было в одежде, выдающей их еще и как любителей тяжелого рока. Он, кстати, и гремел на площади. Некоторые прибыли в сопровождении красавиц, тоже в байкерско-рокерском прикиде. Шел второй день КропБайкФеста.

– А это что за ракета? – спросил корреспондент «УЦ» у парня, выбирающегося из ярко-красной машины свирепого вида.

– Трицикл. «Поларисслингшот» называется.

На вопрос, куда ж на таком ездить, собственник объяснил, что это – техника выходного дня. Он – кропивничанин. Как зарабатывает на жизнь, не сказал.

– Пенсионер я, – отшутился.

А вот Николай, прибывший на мотоцикле из Чаплынки Херсонкой области, охотно рассказал:

– Работаю «камазистом». Дальнобойщик. Зерно вожу.

– Преподаю аргентинское танго, – удивил киевлянин Алексей. Ему 37 лет, первый мотоцикл – переделанный «под чопер» К-750 – заимел в 30, до того – все мечтал. Алексей уже был раньше на байк-фестивале в Кропивницком. Как и в этот раз, с женой Ольгой.

Андрей приехал аж из Могилева-Подольского.

– 420 километров – и здесь. Этот «Харлей Дэвидсон» у меня два года. А начинал ездить в 16 на «Минске». Их еще «макаками» называли.

– У меня в юности были и «Минск», и «Восход», и «Иж-Планета». Теперь вот «Харлей». Еще «Ямаха» есть. Машина тоже имеется. Машина есть машина, а мотоциклы – для души. Вот пригласили на фест. Отозвался, потому что в своем городе. Далеко не поехал бы – времени нет. Я предприниматель, – рассказал 46-летний Александр, кропивничанин.

– Я Даша из Кривого Рога, – представилась юная красавица. – Приехала с отцом, он строитель. Как звать? Тихоном. Скоро буду сама водить мотоцикл.

Байкеры положили цветы к стендам с портретами Небесной сотни. Вспомнили защитников Украины.

Чиновничьих речей о том, как это важно – иметь увлечение, не звучало. И фамилии организаторов феста не назывались. Просто выразили благодарность Роме и Валере.

С Валерием и пообщался корреспондент «УЦ». Тот рассказал, что в трехдневном КропБайкФесте приняли участие байкеры не только из Украины, но и зарубежные – белорусские, эстонские, один прибыл аж из Бразилии. Все отлично отдохнули на базе «Горняк», заверил Валерий. Несмотря на то, что фестиваль начался в пятницу, тринадцатого.