Последний штурм?

Сообщения о происшествиях вокруг бывшего ведомственного общежития по адресу проспект Университетский, 21 в Кропивницком похожи на военные сводки о штурме неприступной крепости – то отключают электроэнергию и объявляют осадное положение, то перекрывают улицы, то поджигают, то устраивают блокпосты. Но вот наконец появилось сообщение юридического управления Кропивницкого горсовета о том, что 6 августа 2021 года Хозяйственный суд Кировоградской области принял решение о передаче общежития, которое находится в собственности ЧП «Вагран», в коммунальную собственность города. Неужели все?

Это только Сталин мог сказать, что нет таких крепостей, которые бы не взяли трудящиеся (будто трудящимся нечем больше заниматься, как только штурмовать крепости). Но в нашем случае трудящиеся, то есть жители общежития, долгие годы не могут отвоевать, казалось бы, свою же собственность. И только когда подвезли осадные орудия, то есть приняли соответствующие законы и за дело взялся городской совет, крепость понемногу начала сдаваться. Но не факт, что и на этот раз она выбросит белый флаг.

Сага об общаге

Эта история действительно напоминает сагу – так долго, почти с незапамятных времен она тянется, и «УЦ» писала о проблеме не раз и не два. Давайте освежим в памяти предания старины глубокой и недавние события. Итак…

Строительно-монтажный трест «Кировоградстрой», которому принадлежало рабочее общежитие, был солидной организацией, с множеством управлений и подразделений, вплоть до автоколонны и отдела рабочего снабжения, но свою деятельность как государственное предприятие прекратил в начале 1990 годов. Тогда пошли процессы корпоратизации и сказочного превращения государственной собственности в частную. В 1994 году появилось ОАО «Кировоградстрой», имеющее уставный капитал чуть больше 300 тысяч гривен. Очевидно, оно и стало правопреемником бывшего флагмана государственного домостроения, на балансе которого было и общежитие по проспекту Правды, 21, теперь это проспект Университетский.

В этой 9-этажке работники треста получали комнаты начиная с 5 апреля 1979 года, когда Кировоградским исполкомом был утвержден Государственный акт приемки. Им, как и десяткам тысяч жителей общаг, надеющихся вскоре улучшить бытовые условия, крупно не повезло – строительство в СССР разом прекратилось. За какие-то два – три года сотни строительных организаций, и это только в Кировограде, обанкротились, а имущество стало частной собственностью. По всем законам и человеческим понятиям, ведомственные общежития не подлежали приватизации, но у нас дела так не делаются. Причем никто не знает, как именно они делались, но в середине 90-х и начале 2000-х почти все ведомственные общаги Украины были приватизированы, и новые собственники стали получать с проживающих деньги. В нашем общежитии стоимость проживания колебалась от 400 до 500 гривен в месяц.

Объект недвижимости, о котором идет речь, после многоходовой приватизации был продан частному предприятию «Вагран» 29.11.2002 года, и это несмотря на то, что там проживали люди, заметим, прописанные там люди. Интересно, что слово «вагран» происходит из языка одного из северных народов РФ и означает «омут». Знали ли об этом учредители предприятия, неизвестно, но, похоже, они оправдали название, потому что люди со своим жильем и вправду, будто попали в омут, из которого выбраться в одиночку практически было невозможно. Невозможно еще и потому, что юридическая сторона вопроса в «омуте» была поставлена на очень высокий уровень, ведь его связывают не с кем попало, а с самим бывшим председателем Кировского районного суда Кировограда Владимиром Ярошенко. Правда, ни среди учредителей, ни среди подписантов предприятия, созданного в 2001 году по адресу общежития, с уставным капиталом в 100 гривен, его фамилия не значится. Разве что учредителем является женщина с похожей фамилией, но активность упомянутых действующих лиц говорит сама за себя.

В следующем году ЧП «Вагран» начало процесс чудесного превращения – смены статуса здания из общежития на дом для малых семей, что и было подтверждено решением Кировоградского исполкома № 899 от 23.06. 2004 года «О смене статуса на дома для малых семей».

Казалось бы, ничего не произошло, все привыкли называть эти общаги «малосемейками», но теперь это официально уже не общага, а дом, на который можно получить право собственности. И 20 октября 2004 года «Ваграну» было выдано такое свидетельство. На основании этого документа новый собственник уже мог продавать комнаты, которые жильцы не приватизировали, что и было сделано, и не один раз, несмотря на то, что в комнатах годами проживали люди. Напомним, что городским советом как раз в те годы руководил Николай Чигрин, и эта каденция депутатского корпуса запомнилась мощнейшим противостоянием между политическими группировками. До сих пор многие помнят, как тогдашнее депутатское большинство принимало земельные решения, как говорится, пакетом, не особо вникая в тонкости и особенности отдельных вопросов.

Борьба за народную собственность

Народ, в смысле жители общаги, пытался противостоять «захватчикам» в одиночку, но настоящая борьба началась только после кардинальной перезагрузки власти на всех уровнях.

Скандальное решение исполкома о смене статуса общежития было отменено аж 24 февраля 2015 года уже новым составом исполкома, но за это время наворочено было так много, что разгребать пришлось очень долго.

Кроме продажи комнат в якобы его здании, «Вагран» подавал иски против жильцов с целью выселения и взыскания долгов за проживание, но, насколько нам известно, без успеха. В связи с такими действиями, областное управление юстиции даже рекомендовало нотариусам города не регистрировать договоры купли-продажи в этом общежитии.

Проданные «души», то есть жильцы, боролись за свою крышу над головой, перекрывали улицы, ставили палатки возле здания областного совета и государственной администрации, но без решения суда никакой мэр и никакой губернатор ничего не могут сделать, а судебный путь долгий и тернистый. Попытки отдельных жильцов оспорить право собственности «Ваграна» на здание в 2017 году не увенчались успехом, судьи в упор не замечали решения исполкома о прекращении права собственности.

Слава богу, что в 2008 году был принят Закон Украины «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», который позволил жителям, проживающим в общежитиях на законных основаниях, приватизировать комнаты. Но эти дома должны были иметь статус общежитий, а наше общежитие такой статус потеряло в 2004 году, о чем было сказано выше. Теперь понимаете, с каким упреждением работали юристы «Ваграна»?

Решение исполкома от 2004 года фактически вывело общежитие из сферы действия закона об общежитиях, поэтому горсовету было необходимо сначала отменить свое же решение (то, которое от 2004 года) о смене статуса общежития. Специалистами была проведена тщательная проверка, в ходе которой выяснилось, что смена статуса была незаконной, соответственно, незаконным было и свидетельство на право собственности. Этот нюанс многое разъясняет и позволяет понять, с какими трудностями и юридическими тонкостями приходится иметь дело, чтобы добиться справедливости. Тем более, когда на обращения горсовета не реагировал Фонд госимущества, который мог легко отменить документы о первоначальной приватизации общежития.

Потом пришли победы и на фронтах судебных тяжб, которыми вплотную занялось юридическое управление городского совета. В 2019 году при поддержке юристов города жители победили в Хозяйственном суде, который отменил право собственности ЧП «Вагран» на многоэтажку, но куда девать договоры, по которым комнаты перешли к новым владельцам, говорят, за символические 675 гривен? Причем эти договоры регистрировались нотариусами, и их ничего не насторожило и не побудило, как говорится, разобраться.

Коммунальные флаги на башнях

Все это время жители настаивали на том, что город должен взять здание в коммунальную собственность, несмотря на то, что оно никогда в коммунальной собственности не было. При этом на головы чиновников не раз обрушивалась несправедливая критика и упреки за якобы нежелание решить вопрос таким образом. Тем не менее, настойчивость городского головы Андрея Райковича и его команды, работа юристов, обусловили качественные сдвиги в деле о защите прав жильцов. 6 августа 2021 года Хозяйственный суд Кировоградской области принял решение, согласно которому, общежитие переходит в коммунальную собственность, причем без каких-либо компенсаций собственнику. Но до вступления решения суда в законную силу отводится целый месяц на кассационное обжалование, и не факт, что его не будет. Даже руководитель юридического управления Кропивницкого Марина Смаглюк радуется осторожно:

– Наша правова позиція нормальна, і ми її обгрунтували, оскільки є закон, який дав можливість працювати в цьому напрямку. Але з урахуванням того, що власність залишається за «Ваграном», він може скористатися якимись процесуальними чи технічними нюансами й сказати, що він наполегливо просить не передавати в комунальну власність цей будинок. Він може подати апеляційну чи касаційну скаргу, але сказати, що йому на 100% відмовлять, я не можу.

– Тобто це рішення власність ще не змінило?

– Приміщення ніколи не було в комунальній власності, одразу з державної вибуло в приватну. В 90-ті роки відбувалися процеси корпоратизації, тобто в цей період власники великих підприємств забирали гуртожитки по всій Україні. Казати, що мало місце незаконне вибуття з комунальної власності, не можна, воно було або державною власністю, або приватною.

– Але навіть в ті часи корпоратизація не передбачала приватизацію гуртожитків, як обійшли цей пункт?

– Так, корпоратизація передбачала приватизацію лише нежитлових приміщень, тобто лише заводи, пароплави й так далі. Але був період, років 5, коли оцей нюанс в законодавстві було упущено, і за цей період позабирали житлові приміщення. Пізніше Конституційний суд роз’яснив, що така приватизація незаконна, але зворотного ходу цьому процесу ніхто не дав. Потім був прийнятий закон, який дав можливість мешканцям таких проблемних гуртожитків все-таки скористатися своїм правом на приватизацію. У ньому з’явився механізм, що власники передають органам місцевого самоврядування такі приміщення на компенсаційній або безкоштовній основі, після чого мешканці, які проживають законно, можуть приватизувати житло, тобто закон був спрямований на захист інтересів мешканців. Але з часу прийняття закону не було прийнято механізму або програми передачі гуртожитків. Але ми й без неї пішли до суду, бо скільки ж можна чекати? І суд з нами погодився, ми дуже сподіваємось, що це рішення не буде оскаржене, або апеляційна скарга не буде задоволена.

Действительно, ждать больше нельзя, поскольку здание требует ухода. Если все будет нормально, то по истечении месяца его возьмут на учет в коммунальную собственность города, и только тогда граждане могут начинать процесс приватизации. Но это не все, поскольку надо будет решать вопросы содержания, во всяком случае, создавать ОСББ и платить за коммунальные услуги. Впереди дела об отмене договоров купли-продажи, а их немало, ведь мы помним, что некоторые комнаты были перепроданы без ведома проживающих в них людей. Наверное, жильцам стоит подумать и о возмещении понесенных убытков от бывшего собственника и судебных издержек, ведь они безрезультатно, но очень затратно судились не один год. Все еще впереди…