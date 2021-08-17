Рэкетиры с арбалетом

О задержании в Кропивницком рэкетиров отрапортовали на минувшей неделе СБУ и ГБР. По закону жанра, случилось это на АЗС.

Как сообщила пресс-служба ГБР, в вымогательстве подозревается преступная группа, в которую входили работники областной налоговой и депутаты одного из местных советов. Они якобы требовали у директора предприятия, занимающегося альтернативной энергетикой, 60 тысяч долларов за содействие в закрытии уголовного производства, где он фигурирует как подозреваемый в уклонении от налогов. При задержании вымогателей на АЗС и была изъята указанная сумма. Кроме того, у одного из депутатов-рэкетиров в ходе обыска обнаружены пистолеты с глушителями и патроны к ним, ружья, карабин, 66 тысяч долларов и даже арбалет со стрелами. Кстати, некоторые СМИ, творчески обработав сухую информацию правоохранителей, превратили ружья в автоматы.

Пресс-служба СБУ в сообщении на эту же тему заметила, что среди подозреваемых в «системній корупції»– «керівник обласного осередку однієї з політсил» и что «перевіряється інформація щодо можливого використання виявлених засобів ураження для розхитування обстановки в регіоні напередодні Дня Незалежності України».

«Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення й притягнення до відповідальності інших винних осіб. Перевіряється причетність до протиправної діяльності посадовців регіональних підрозділів фіскальної та податкової служб», – заверили в СБУ.

Вскоре выяснилось, что речь идёт о представителях партии «Свобода». А руководитель общественной организации «Центральноукраинский антикоррупционный офис» Андрей Лаврусь назвал жертву вымогателей – директора ООО «РАО-ТЕС», зарегистрированного в Новгородке, которому, якобы, инкриминируется неуплата налогов в размере более 8 миллионов гривен.

«Свобода» уже отреагировала на задержание своих партийцев заявлением, в котором действия правоохранителей назвала «брутальною провокацією в стилі КГБ у відповідь на оголошену всеукраїнську акцію “Вимоги нації до Президента”».

Таким образом, благодаря задержанию на заправке в Кропивницком подозреваемых в рэкете, многие узнали, что «Свобода» сзывает народ на акцию протеста, которую проведет в конце августа на Майдане Независимости в Киеве.

Ситуация для нашей страны банальная и понятная, не раз случавшаяся. И, как правило, преступники оставались безнаказанными. Непонятно одно: с каких пор банальный бандитизм и вымогательство стали называться «системной коррупцией»?