Багатоголосно, спортивно, смачно

Мабуть, з усіх заходів, проведених на Кіровоградщині з нагоди Дня Незалежності та Дня Державного Прапора, найбільш хвилюючим було спільне виконання Державного гімну.

Він зазвучав 24 серпня об 11-й на центральних площах міст і сіл області. Співали хорові колективи та всі, хто виявив бажання приєднатися до встановлення національного рекорду з най­масовішого онлайн-виконання Державного гімну. Громади чули одна одну через ZOOM.

Напередодні в кожній територіальній громаді урочисто піднято Державний прапор. Наприклад, у Малій Висці право підняти його надали учаснику ООС Юрію Бровченку, який нещодавно повернувся з Донбасу, та випускнику місцевого ліцею Костянтину Данілову, який на ЗНО з математики набрав 200 балів. В Устинівці перед селищною радою незадовго до свята ще й відкрили арт-об’єкт – національний прапор, виготовлений зі сталі та вмонтований у бетон.

Кіровоградщина вшанувала загиблих захисників України, Небесну сотню – у містах і селах покладено квіти на могили та до пам’ятних знаків.

Як водиться, найпрацьовитіші з нагоди свята отримали відзнаки органів місцевого самоврядування. Відбулися концерти, виставки умільців, публічні молебні за Україну (зокрема, у Новоархангельську) і вело-, мото- та автопробіги (у Малій Висці колону велосипедистів очолило керівництво громади).

На більшості територій, організовуючи святкові концерти, обійшлися власними, аматорськими силами. Наприклад, новомиргородців знову порадував місцевий рок-гурт Fundire.

У Малій Висці народ розважав Дядя Жора, співала заслужена артистка України Наталка Карпа. У Новоархангельську гарний настрій створював Анатолій Половнюк, відомий як переможець «Караоке на Майдані». В офіційній програмі заходів у Компаніївці теж значилася зірка – але не артист, а народний депутат Ігор Мурдій (подбав про розваги для дітей у парку біля фонтана).

У Новгородці виступили артисти з Кіровоградської обласної філармонії Іванна Клоц, Артем Гасленко, Людмила Мокряк, Світлана Кляка – лауреати всеукраїнських та міжнародних музичних конкурсів. Іншою родзинкою святкування в Новгородці була виставка ретро-автомобілів.

У Гайвороні, не зраджуючи багатолітній традиції, з нагоди Дня Незалежності зіграли в футбол. У Великій Северинці змагалися любителі велосипедного й водного туризму. В Олександрії та Новоархангельську відбулися легкоатлетичні забіги. В Олександрії в кросі взяло участь близько 200 людей – і спортсмени, і аматори, і навіть представники єпархії. Кожен обрав собі дистанцію від 5 до 42 кілометрів. Найстаршому – 76 років.

У Новоукраїнці провели фестиваль випічки «Діцман». «Діц­ман» по-тамтешньому – пиріг. У Голованівську охочих частували борщем, у Долинській – кашею.

А яке ж свято без дискотеки? У Світловодську її назвали «30 на 30» – звучали 30 українських хітів доби незалежності. У Новгородці виступив DJ SASHA BRAIN з Кривого Рогу, теж крутив національні хіти…