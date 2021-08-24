Незалежність – в грошах

Близько 900 найменувань пам’ятних та ювілейних монет випущено в незалежній Україні. Це і платіжні засоби, і сувеніри. Майже 500 – з недорогоцінних металів. Близько 350 – срібні. Понад 50 – золоті. Окрема категорія – монети, присвячені незалежності України.

Про них і не тільки розповів кропивничанин Руслан Фросіняк, нумізмат. Він уже років з 15 збирає монети, постійно долаючи спокуси розширити коло своїх колекціонерських інтересів. 90 відсотків його колекції – українські монети.

– Перші українські монети випущено 1995 року. Це – сувенірні монети, не обігові. Тоді в нас ще ходили купоно-карбованці. Обігові монети в Україні з’явилися 1996 року. Наприклад, у серпні 1996-го – за місяць до введення гривні – випустили срібну монету «Незалежність», номінал – 2 мільйони карбованців. Її присвятили 5-й річниці незалежності. З огляду на матеріал, з якого виготовлено цю монету, у повсякденний обіг вона не потрапила. З 2001 року до кожного Дня Незалежності випускається як мінімум дві монети. Наприклад, 2001 року їх випустили три: срібну, золоту й зі сплаву міді, нікелю та цинку. 2006 року – дві, наскільки пам’ятаю, такі монети. 2011-го та 2016-го – по три. Нинішнього – аж п’ять. За моїми підрахунками, усього випущено 15 монет, присвячених незалежності. Більшість їх не дуже виросли в ціні як предмети нумізматики. Хоча є винятки. Наприклад, срібна монета «10 років незалежності України» номіналом 5 гривень з огляду на матеріал мала б коштувати близько 1700 гривень. А її реальна теперішня вартість – тисяча доларів! Серед колекціонерів ходить байка, яка пояснює це так: нібито Кучма віддав велику частину тиражу російському високопосадовцеві-нумізмату з оточення Путіна, котрий, як відомо, 24 серпня 2001 року був у Києві й спостерігав за парадом. Колекціонери полюбляють байки. На 200 процентів є вигадкою історія про те, що Янукович, утікаючи в лютому 2014-го в Росію, прихопив із собою майже весь тираж пам’ятних монет номіналом 2 гривні, присвячених XXII зимовим Олімпійським іграм в Сочі.

Також Руслан Фросіняк зауважив, що колекціонери цінують браковані монети.

– Брак нерідко траплявся серед монет, виготовлених за кордоном, коли в Україні ще не було свого банкнотно-монетного виробництва. А серед ювілейних монет майже немає некондиційних. Тому що випускають їх невеликими тиражами, пильнують за якістю. На відміну від колекціонерів, Національний банк браку не радіє…