Парад наград, или Новая бранзулетка

Это румынское слово, означающее украшение и прочее такое, сделали знаменитым Ильф и Петров в романе «Золотой теленок». Почему-то оно часто приходит на память, когда смотришь разнообразные парады, в том числе украинские, а еще вспоминается, конечно же, «дорогой Леонид Ильич». Любят у нас это дело – награждать и увешиваться всяко-разными наградами и знаками. Вот и новую президент Зеленский придумал – орден «Национальная легенда Украины». Награда, кстати, изготавливается из золота и выглядит как стилизованный цветок, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью.

А сколько вообще государственных наград в Украине? Не поверите, на этот вопрос крайне сложно ответить!

Дело в том, что в Украинской Советской Социалистической Республике и в независимой Украине до 2000 года государственными наградами считались звания «народный артист», «народный художник» и целых 26 званий «заслуженный». И вот 16 марта 2000-го был принят закон «О государственных наградах Украины», которым пытались немного упорядочить наградную деятельность в стране, но не очень получилось.

Если не считать «переходные звания», то первой «независимой» наградой Украины стали учрежденный в 1992 году Кравчуком Почетный знак отличия (Почесна відзнака) «За мужество», сейчас он является государственной наградой. Кучма в 1996-м переименовал Почетный знак отличия в орден «За мужество» и ввел еще один орден «За заслуги». Также при Кучме появились орден Богдана Хмельницкого, орден князя Ярослава Мудрого, медаль «За воинскую службу Украине», медаль «За безупречную службу», орден княгини Ольги, звание «Герой Украины» (с вручением ордена «Золотая Звезда» или ордена Державы), Почетная Грамота Президента Украины за активную благотворительную деятельность в гуманитарной сфере, почетное звание «Заслуженный лесник Украины», медаль «Защитнику Отечества», почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы Украины».

Кстати, долгое время при Кучме Комиссию по государственным наградам возглавлял Виктор Медведчук.

После принятия закона о наградах Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко учредили новые награды – это медаль «За труд и доблесть», юбилейная медаль «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков», Крест Ивана Мазепы, юбилейная медаль «20 лет независимости Украины», памятная медаль «25 лет вывода войск из Афганистана», медаль «70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков», юбилейная медаль «70 лет Победы над нацизмом», юбилейная медаль «25 лет независимости Украины», «За участие в антитеррористической операции», «За гуманитарное участие в антитеррористической операции».

Между делом были еще наградное «Именное огнестрельное оружие», ряд знаков к очередной годовщине освобождения от нацистов (их было много). И Государственная премия имени Шевченко приравнивалась к государственной награде.

Верховная Рада Украины тоже не теряла времени даром. Она установила несколько новых государственных наград, в том числе ордена Свободы, Героев Небесной Сотни, Даниила Галицкого, «За доблестный шахтерский труд», медаль «За спасенную жизнь», почетные звания «Народный учитель Украины», «Заслуженный горняк Украины», «Заслуженный землеустроитель Украины», «Заслуженный метролог Украины», «Заслуженный работник ветеринарной медицины Украины», «Заслуженный работник фармации Украины», «Заслуженный работник гражданской обороны Украины», «Заслуженный работник туризма Украины», «Мать-героиня» и Государственные премии Украины имени Александра Довженко и в области образования.

А в этом году Верховная Рада Украины переименовала Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию Украины имени Бориса Патона.

И вот теперь еще «Национальная легенда Украины».

Вы поняли, почему трудно все подсчитать? Ведь у большинства наград есть степени, орден «За заслуги» может быть как 1-й, так и 2-й и 3-й степени. В общем, суммарно наград сотни. И это мы не считаем местные награды в каждой области, награды типа «Народный герой Украины», учрежденной двумя волонтерами, и т.д.

В чем отличие медали «За заслуги» от «За труд и доблесть», не знает никто. Их нет, дают за одно и то же. Наверное, просто когда хотят наградить (или кто-то хочет еще «наградиться») товарища, а у него «За заслуги» уже есть, то вот, пожалуйста вам – «За труд и доблесть».

Большое спасибо хотя бы за то, что у нас не как на Тайване. Там есть государственные ордена Благословенных облаков, Драгоценного треножника, орден Синего неба и сияющего Солнца, а главный орден – Сверкающего нефрита.

А вот есть Китай, в котором живет почти полтора миллиарда человек. А знаете, сколько у них наград? Три! Орден Республики, орден Двойного Дракона и Орден Дружбы народов (вручается только иностранцам). В прошлом были медали типа «Китайско-советской дружбы», теперь они не то чтобы упразднены, но не вручаются. А медали «Российско-китайской дружбы» нет.

Недавно появилась еще медаль «1 июля», посвященная 100-летию Компартии Китая. И все. Им хватает. А нам, стране, в которой в сорок раз меньше населения, нужна сотня наград, не меньше…

Наверняка вам не терпится узнать, кто у нас в Украине станет «народной легендой» имени Зеленского (он своим указом определяет). «Этой награды удостаиваются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, охраны здоровья, а также за активную благотворительную и общественную деятельность» – так написано в указе президента о создании этой награды.

Ну кто у нас легенда? Выскажу свое мнение: в спорте – Валерий Лобановский, в культуре – Богдан Ступка и Мария Приймаченко. Хотя почему мы берем относительно близкое время? Самым легендарным литератором был Нестор-летописец, ну и что, что 9 с лишним веков назад писал? Ведь легендарную вещь написал. И есть куда грамоту отнести – его мощи в Киево-Печерской лавре сохранились.

Ладно, из текста указа можно попробовать догадаться, что звание будет присвоено современникам. Но мне лично трудно представить, как, к примеру, Олегу Блохину жить с этим званием. Или Софие Ротару? Или поэту Юрию Рыбчинскому? И скажите, оно им надо? Они и так знают себе цену.