Надо готовиться к тяжелой зиме

Отопительный сезон, учебный год, новые вызовы в связи с возможным очередным всплеском эпидемии Ковид-19 – главные темы, которые обсуждал городской голова Кропивницкого с подчиненными и представителями всех связанных с жизнедеятельностью города предприятий и ведомств.

«Для начала хочется сказать о проведенных праздниках и множестве мероприятий. Мне не раз говорили на улицах, что люди чувствовали себя как на Дне города в это время.

Благодарю всех принявших участие в празднованиях, все творческие коллективы – взрослые и детские, профессиональные и любительские. Отличные получились локации 24 августа от площади перед горсоветом до Ковалевского парка. Мы почувствовали, что людям это интересно, что мы сделали это правильно. Большая благодарность всем причастным чиновникам, всем начальникам управлений, создававших локации. Благодарность будет материализована в разумных пределах.

Презентованная 28 августа на Валах книга о 65 наших погибших земляках с названием “Непереможні” должна стать настольной книгой у каждого. Чтобы не забывали, в какое время и в каких условиях мы живем.

Уделить новое повышенное внимание коронавирусу. Нам очень дорого обходится беспечность. И карантин тоже. Из-за него очень вырос уровень дотаций, а нам надо считать каждую копейку.

По транспорту. На нашу просьбу изменить количество разрешенных мест в городском транспорте Кабмин оставил все как есть – только сидячие места. Раньше мы и подумать не могли, что от премьер-министра зависит, сколько в Кропивницком в общественном транспорте можно перевозить пассажиров. А для нас это важный бюджетный вопрос.

Подготовка к отопительному сезону. Правительство в прошлом году обратилось ко всем городам с просьбой не повышать тарифы. Но газ только успевал дорожать, а обещанной помощи с капитальным ремонтом тепловых сетей мы не дождались! Отопительный сезон будет проходить в режиме чрезвычайной ситуации. Легко не будет. Были на прошлой неделе на совещании у министра инфраструктуры, я выступал, рассказал, как у нас было в прошлом сезоне и куда катимся.

Нет сомнений, что у нас будут громадные убытки. За прошлый год у нас было минус 147 миллионов гривен у “Теплоэнергетика”. По нашим прогнозам, в следующем сезоне убытки могут дойти до 400 миллионов.

30% осталось потребителей центрального отопления “благодаря” предыдущему бардаку в стране и городе. И мы сейчас только в начале большого пути по реанимации, восстановлению, даже полной замене всей системы. Потому что состояние критическое. Но нужен ресурс. Самый скромный минимум – полмиллиарда инвестиций. И это уже вопрос не технический, а идеологический.

Если идти на реструктуризацию долга по газу за тепло, нам просто сразу надо заплатить 220 миллионов! У предприятия таких денег нет. Придется платить громаде. Мы, скорее всего, не сможем к 15 октября заплатить, дай бог к 1 ноября. Государственный банк готов нас кредитовать, но ему нужны готовые проекты, их пока нет, ускорить всем эту работу.

Еще в январе в министерстве развития общин и территорий нам обещали компенсаторные средства и мероприятия на удержание коммунального хозяйства. А в результате – сняли с нас субвенцию 90 миллионов.

Мы 58 домов в этом году полностью отключили от центрального отопления. И дальше готовы, если в доме осталось 5-10 процентов абонентов ЦО. Но теперь к нам ходит Антимонопольный комитет, мол, мы нарушаем права жильцов! Насчет общих помещений, подвалов и т.д. Что 15 лет назад в договорах с людьми надо было прописать все условия при отключении. А где вы были раньше, 15 лет назад?!

Вот в таких условиях мы идем к отопительному сезону. Поэтому подготовка к осенне-зимнему периоду – это задача №1 для всех».