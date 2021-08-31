Самое драгоценное серебро

Кропивничанка Анастасия Мыснык стала серебряным призером Паралимпийских игр. С учетом того, что олимпийцев Кировоградщины в Токио вообще не было, а олимпийских медалей наша область не помнит со времен серебряных взлетов в Сиднее 2000 года Александра Симоненко и Руслана Мезенцева, то эта третья подряд серебряная медаль ученицы Олега Соколовского – действительно подвиг.

В эксклюзивном комментарии корреспонденту «УЦ» сама Настя и ее наставник, который уже приводил к паралимпийскому золоту Аллу Мальчик-Соломонову, признали, что эта борьба в секторе для толкания ядра была самая непредсказуемая и сродни триллеру. Если в Лондоне и Рио Анастасия чувствовала, что второе место – это ее позиция, и пыталась замахнуться на золото в споре с явной фавориткой, то в Токио все было крайне нервно. До этого двух спортсменок из Эквадора – Иза­мар Мендес Санчес и Анаис Мендес – на соревнованиях высокого уровня и слышно не было. А здесь они с первых попыток захватили лидерство. И когда Анастасия Мыснык увидела, что происходит, то сказала себе, что свою награду никому не отдаст. «Я вышла в сектор на пятую попытку и вложила в нее все, что могла. Главное, мы показали, что очень сильные, и добыли эту медаль, которая для меня самая драгоценная, и я действительно довольна», – заметила трехкратный серебряный призер Паралимпийских игр. Кропивничанка установила рекорд Европы – 14 метров 06 сантиметров. И только мировой рекорд эквадорки Мендес Санчес – 14,39 м не позволил нашей землячке взойти на высшую ступень паралимпийского пьедестала.

И как же обидно за еще одну кропивничанку Викторию Шпачинскую, которая также до последней попытки претендовала на награды и установила личный рекорд – 13 метров 87 сантиметров. Но Анаис Мендес толкнула снаряд чуть дальше – на 14 метров 06 сантиметров – и стала бронзовым призером.

Как отметил наставник наших девчонок Олег Соколовский, такие результаты эквадорок для всех стали сюрпризом. Но, видимо, на континентальных стартах толкательницы из Эквадора «темнили» и просто «прятали» свои возможности. Настя смогла собраться в решающий момент, а Вике, которая дебютировала на Паралимпиаде, волновалась и сделала два заступа, чуточку не хватило опыта. Но на то она и Паралимпиада, где совсем другой уровень конкуренции и накала борьбы.

Паралимпиада в Париже уже совсем скоро. И там Настя Мыснык будет стремиться завоевать свое заслуженное золото. А Виктория Шпачинская пообещала вернуться еще сильнее. И отчего-то кажется, что в столице Франции нас ожидают не менее захватывающие, интригующие и, надеемся, победные мгновения.